أفكاك تطلق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026

الحدث يجمع الحكومات وقادة قطاع الطيران والمستثمرين لتعزيز تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM) وتحقيق رؤية السماء الأفريقية الموحدة

لومي، توغو, 19 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ --

في الفترة من 15 إلى 19 يونيو 2026، تستضيف لومي، توغو، النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026، الذي تنظمه اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC) بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتحت رعاية حكومة جمهورية توغو. ويوفّر هذا الحدث، الممتد على مدى خمسة أيام، منصة رفيعة المستوى للتفاعل مع صناع القرار الذين يرسمون ملامح مستقبل الطيران الأفريقي.

تحت شعار "السماء الأفريقية الموحدة: الربط الجوي والتنمية المستدامة للنقل الجوي"، يهدف هذا الحدث البارز إلى تسريع تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM)، ودعم تطوير نقل جوي متاح ومترابط وميسور التكلفة ومستدام في جميع أنحاء أفريقيا.

يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الحدث والتسجيل الآن عبر الرابط: https://www.afcac.org/exhibition-opp-and-sponsorship/

في إطار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، أُطلقت مبادرة السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي (SAATM) عام 2018 بهدف إعطاء زخم جديد لمسيرة تحرير النقل الجوي في جميع أنحاء أفريقيا، والتنفيذ الكامل لمقرر ياموسوكرو. وتمثل هذه المبادرة خطوة تحويلية نحو تحرير سوق النقل الجوي في أفريقيا وتكامله. وتسعى السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، من خلال إزالة قيود الوصول إلى الأسواق بين الدول المشاركة، إلى تعزيز الربط الجوي داخل أفريقيا، وخفض أسعار تذاكر الطيران، وتحفيز السياحة والتجارة، وتعزيز القدرة التنافسية.

"سيكون مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026 بمثابة منصة عملية لتسريع تنفيذ السوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي وتعزيز الربط الجوي داخل أفريقيا. ومن خلال جمع الحكومات وقادة القطاع، فإننا نرسخ التزامنا الجماعي بإرساء سوق طيران أفريقي أكثر تكاملًا وتنافسية."

السيدة Adefunke Adeyemi، الأمينة العامة للجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)

بوصفها الوكالة المنفذة للسوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي، تضطلع أفكاك (AFCAC) بدور محوري في التنسيق بين الدول الأعضاء، وضمان آليات الامتثال، وتيسير الحوار بشأن السياسات، وتشجيع التعاون التقني، بما يسهم في النهوض بالربط الجوي السلس في أفريقيا.

نبذة عن مؤتمر ومعرض النقل الجوي الأفريقي 2026

سيكون هذا الحدث بمثابة منصة قارية رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات، والوزراء المسؤولين عن النقل والتجارة والمالية والسياحة والداخلية، والمديرين العامين لسلطات الطيران المدني، وشركات الطيران ومشغلي المطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وممثلي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي - نيباد (AUDA-NEPAD)، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ومؤسسات تمويل التنمية، والمستثمرين، ومزودي البنية التحتية والتكنولوجيا.

ويتضمن الحدث ما يلي:

مراسمُ الافتتاح رفيعة المستوى؛

المنتدى القاري للسياسات؛

سوق تطوير المسارات الجوية؛

مختبر ممرات الشحن والخدمات اللوجستية؛

قاعة البنية التحتية وإدارة الحركة الجوية ( ATM ) والتمويل؛

معرض الابتكار والأمن والاستدامة؛

التواصل المهني والاجتماعات الثنائية.

ويهدف الحدث إلى تعزيز الشراكات وحشد الحلول القابلة للتنفيذ التي من شأنها دفع عجلة تكامل النقل الجوي وتحقيق النمو المستدام في أفريقيا.

للتسجيل: https://www.afcac.org/exhibition-opp-and-sponsorship/

للمزيد من المعلومات:

Stephen Musa

[email protected]

+221774970241

https://www.afcac.org/exhibition-opp-and-sponsorship/