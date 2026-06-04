أقامت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الامارات حفل توزيع الشهادات السنوي لعام 2026 يوم السبت 16 مايو في فندق الريتز كارلتون دبي جميرا بيتش ريزيدنس . وشهدت المناسبة تكريم 205 أعضاء من حاملي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- شهادة المحلليين الماليين المعتمدين الجدد. كما أعلنت الجمعية خلال الحفل تجاوز عدد أعضائها 1,500 عضو، لتصبح أكبر جمعية ناشطة تابعة لمعهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط.

وأقيم الحفل بحضور ضيف الشرف سعادة حمد صياح المزروعي ، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى جانب نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الاستثمار وقيادات الصناعة، وذوي حاملي الشهادات الجدد. افتُتحت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها السيد وليم طعمه، رئيس الجمعية، أعقبتها مراسم التكريم الرسمية للشهادات لدفعة عام 2026.

CFA Society Emirates celebrates its Annual Charter Award Ceremony CFA Society Emirates celebrates its Annual Charter Award Ceremony

وأقيم الحفل بحضور ضيف الشرف سعادة حمد صياح المزروعي ، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى جانب نخبة من كبار المتخصصين في قطاع الاستثمار وقيادات الصناعة، وذوي حاملي الشهادات الجدد. افتُتحت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها السيد وليم طعمه، رئيس الجمعية، أعقبتها مراسم التكريم الرسمية للشهادات لدفعة عام 2026.

وتُصنَّف شهادة المحلل المالي المعتمد من أشد برامج الاعتماد المهني صرامةً في قطاع الاستثمار، إذ يتعين على المتقدمين اجتياز ثلاثة اختبارات متتالية، واستيفاء متطلبات خبرة العمل المؤهّلة، والالتزام بمدونة أخلاقيات مهنية صارمة، وهي مسيرة تمتد في العادة لسنوات عدة. ويمثل الـ 205 مهنياً الذين كُرِّموا في حفل هذا العام دفعةً متنوعة من مختلف القطاعات المالية في الإمارات، تشمل إدارة الأصول والمصارف والتمويل وأسواق رأس المال..

وفي هذه المناسبة، قال السيد وليم طعمه، رئيس الجمعية:

«بينما نحتفل بحاملي الشهادة الجدد لهذا العام، فإننا نكرّم ليس فقط إنجازاتهم الأكاديمية والمهنية، بل أيضاً صمودهم ونزاهتهم والتزامهم بالتميّز. ويعد الحصول على شهادة محلل مالي معتمد محطة مفصلية في المسيرة المهنية، ونحن فخورون بانضمام هؤلاء الأفراد إلى مجتمع يساهم في رسم مستقبل مهنة الاستثمار في المنطقة.»

وقد تجاوز عدد أعضاء الجمعية ال 1,500 عضو، والذي تحقق قبيل الحفل وبالتالي نلاحظ نموا مستمرا" لمجتمع المهنيين في قطاع الاستثمار بدولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة. فقد شهدت الجمعية نمواً مطرداً في عضويتها بالتزامن مع استقطاب الدولة للكفاءات من مختلف أنحاء العالم، مدفوعة بالتطور المتواصل لأبوظبي ودبي كمركزين ماليين عالميين رئيسيين. وتضم الجمعية اليوم أعضاءً من أكثر من 60 جنسية، في انعكاس واضح للتنوع الذي بات سمة أساسية للقطاع المالي في الإمارات.

كما واكب نمو جمعية المحللين الماليين في الإمارات التوسع الذي شهدته الأسواق المالية في الدولة. فعلى مدى السنوات الماضية، تبنت الإمارات أجندة طموحة لتعميق أسواق رأس المال، واستقطاب الاستثمارات المؤسسية، وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي، وهي جهود جذبت شركات إقليمية ودولية لتأسيس و توسيع عملياتها داخل الدولة. وقد أكد حضور سعادة المزروعي للحفل مدى انسجام هذه الأولويات الوطنية مع الدور الذي تؤديه الجمعية في مجال التطوير المهني.

وعلى صعيد النشاط المؤسسي، واصلت الجمعية طوال عامَي 2025 و2026 تنفيذ برنامج فعالية متكامل يشمل جلسات التطوير المهني والمنتديات الاستثمارية وطاولات الحوار الرفيعة المستوى، مرسِّخةً بذلك مكانتها بوصفها المنصة المعرفية الرائدة للمتخصصين في الاستثمار في المنطقة..

واختُتم الحفل بكلمة ختامية ألقاها فادي صباح، نائب رئيس الجمعية ، تلتها حفل عشاء وجلسة تواصل، أتاحت للحضور فرصة الاحتفال بإنجازات دفعة 2026 والتواصل مع نظرائهم في القطاع.

نبذة عن جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات

جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات هي إحدى الجمعيات التابعة لمعهد المحلّلين الماليين المُعتمَدين، وتمثل المتخصصين في مجال الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبوصفها أكبر جمعية تابعة للمعهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتزم الجمعية بتعزيز أعلى معايير الأخلاقيات المهنية والتعليم والتميّز في قطاع الاستثمار.

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