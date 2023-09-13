أقامت منظمة مناصرة المرضى POIC e dintorni APS وDante Genomics تحالفًا لتقديم حلول تسلسل الجينوم الكاملة لمرضى الأمراض النادرة، وهي شراكة تم عرضها في المؤتمر العالمي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي العصبي والحركة لدى الأطفال

نيويورك, 13 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- شرعت POIC e dintorni APS و Dante Genomics ، الشركة الرائدة عالميًا في علم الجينوم والطب الدقيق، في تعاون رائد لتسريع حلول تسلسل الجينوم بالكامل للمرضى الذين يعانون من متلازمة قصور الحويصلات المعوية الضخمة ACTG2 (MMIHS) والانسداد المعوي المزمن الكاذب (CIPO). من المقرر أن تخطو هذه الشراكة الاستراتيجية خطوات كبيرة في فهم وإدارة هذه الاضطرابات المعقدة والنادرة، مع عرض بارز في المؤتمر العالمي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والحركة لدى الأطفال، 7-9 سبتمبر 2023، في كولومبوس، أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستعد هذه الشراكة المبتكرة لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية:

1. الاستفادة من القوة والفائدة السريرية للجينوم لعلاج MMIHS:

من خلال الاستفادة من تقنيات التحليل الجيني المتقدمة لدانتي جينوميكس وخبرة POIC e dintorni الواسعة في ظروف حركة الجهاز الهضمي للأطفال، يهدف التعاون إلى الاستفادة من قوة الجينوم لتحديد الحلول الجينية لـ MMIHS بوساطة ACTG2. يمكن أن يمهد هذا البحث الرائد الطريق للعلاجات والتدخلات الرائدة.

2. تمكين الوصول إلى تسلسل الجينوم الكامل المدعوم جزئيًا:

تلتزم POIC وDANTE Genomics بتزويد مرضى منظمة الدعوة POIC e dintorni وأولياء أمورهم بإمكانية الوصول إلى تسلسل الجينوم الكامل المدعوم جزئيًا (WGS). ستمكّن هذه المبادرة الأسر المتضررة من خلال رؤى جينية شاملة، وتعزيز اتخاذ القرارات المستنيرة والنهج الطبية المصممة خصيصًا.

3. رفع مستوى الوعي من خلال التعاون في المؤتمر العالمي الثاني:

بالترادف مع الشراكة، يكرس كلا الكيانين جهودهما لتعزيز الوعي حول وزارة الصحة العامة والخدمات الصحية والملكية الفكرية. تمتد الجهود التعاونية لتشمل إشراك الهيئات التنظيمية والحكومات والأطباء والجمهور العام. يوفر المؤتمر العالمي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والحركة لدى الأطفال منصة رئيسية لتسليط الضوء على هذا التعاون وزيادة الوعي العالمي بهذه الحالات النادرة.

يعد المؤتمر العالمي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي والحركة لدى الأطفال بمثابة مرحلة مناسبة لكشف النقاب عن الشراكة. يجمع هذا الحدث الدولي كبار الخبراء والباحثين والمهنيين الطبيين في هذا المجال لتبادل الأفكار والتطورات والابتكارات. سيقدم كل من POIC e dintorni وDante Genomics جهودهما التعاونية من خلال العروض التقديمية والجلسات التفاعلية والمقصورات الإعلامية، مما يسهل المناقشات الهادفة وتبادل المعرفة.

"بصفتي أمًا لابنة تعاني من CIPO منذ ولادتها وبصفتي رئيسة لمنظمة المرضى التي تدعم الدعوة إلى الانسداد المزمن في الأمعاء، فأنا متحمسة جدًا للإمكانيات التي يوفرها لنا هذا التحالف مع Dante Genomics. إنه يظهر بوضوح الالتزام المشترك بتحسين نوعية حياة المرضى. وقال أورنيلا سبادا، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة Poic e dintorni APS: "نحن مستعدون معًا لتحقيق اختراقات كبيرة". "اعتبارًا من اليوم، تحمل كلمة الأمل معنى جديدًا ومشجعًا للعائلات ومقدمي الرعاية والمرضى المتضررين من CIPO."

وقال أندريا ريبوساتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dante Genomics: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع حدود الطب الشخصي من خلال الحلول الجينومية". "من خلال عرض جهودنا في المؤتمر العالمي الثاني، نهدف إلى حشد الدعم وتعزيز العلاقات مع القادة في علم الجينوم وطب الأطفال لتسخير فائدة عيادة الجينوم لمرضى الأمراض النادرة في جميع أنحاء العالم."

نبذة عن POIC

Associationiazione Poic e Dintorni APS - منظمة مناصرة المرضى، هي منظمة رائدة مكرسة للنهوض برعاية ورفاهية الأطفال الذين يعانون من حالات الفغر وسلس البول. تعزز POIC التعاون بين الأطباء والباحثين والأسر لدفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية للأطفال.

نبذة عن Dante Genomics

Dante Genomics هي شركة عالمية للمعلومات الجينية تقوم ببناء وتسويق فئة جديدة من تطبيقات الصحة التحويلية وطول العمر المبنية على تسلسل الجينوم الكامل والبرمجيات. تستخدم الشركة منصتها لتقديم نتائج أفضل للمرضى والوقاية والتشخيص المعزز والطب الشخصي. وتشمل أصول الشركة واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة المستوفية للموافقة على المشاركة في البحث، والبرمجيات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة المصممة لإطلاق العنان لقوة البيانات الجينومية على نطاق واسع والعمليات مُسَجَّلة المِلْكِيَّة التي تمكن من اتباع نهج صناعي لتسلسل الجينوم.

نبذة عن المؤتمر العالمي الثاني لأمراض الجهاز الهضمي العصبي والحركة لدى الأطفال

المؤتمر العالمي الثاني لطب الجهاز الهضمي العصبي للأطفال والحركة هو حدث دولي رئيسي مخصص لتعزيز البحث والتعاون والرعاية السريرية في مجال طب الجهاز الهضمي العصبي للأطفال والحركة. يجمع المؤتمر كبار الخبراء والمهنيين لتبادل الأفكار والابتكارات.

للتواصل الإعلامي:

Laura D'Angelo

نائب رئيس علاقات المستثمرين

[email protected]

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

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