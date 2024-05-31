أقل من 38٪ من السعوديين خضعوا لفحص سرطان القولون والمستقيم

شنتشن، الصين، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- وفقا لإحصاءات السجل الوطني السعودي للسرطان الصادر عن مجلس الصحة السعودي لعام 2020، يحتل سرطان القولون والمستقيم المرتبة الثانية بين أنواع السرطان. بحلول عام 2040، من المتوقع أن تصل CRC إلى 3.2 مليون حالة جديدة على مستوى العالم و1.6 مليون حالة وفاة سنويًا، زيادة بنسبة 66٪ و71٪ من 2020 .

لمعالجة عبء سرطان القولون والمستقيم (CRC) العالمي بشكل أفضل وتقليل تأثيره، أطلقت BGI Genomics الطبعة الثانية من تقريرها العالمي للتوعية حول CRC، والذي يغطي 1,938 مستجيبًا، فمن البرازيل (306) والصين (367) وبولندا (300) والمملكة العربية السعودية (300) وتايلاند (362) وأوروغواي (303):

تختلف فجوات فحص CRC على الصعيد العالمي: لم يخضع 49.3٪ من المستجيبين العالميين لاختبار فحص CRC أبدًا، والمملكة العربية السعودية (62.0٪) بها أعلى نسبة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد 39.7٪ من السعوديين أنه لا توجد معلومات كافية لتقييم مخاطر CRC الخاصة بهم.

تفضيل اختبار البراز على تنظير القولون: على الرغم من أن تنظير القولون هو أكثر شهرة بنسبة (33.4٪)، إلا أن اختبارات البراز في مرافق الرعاية الصحية هي الأكثر تفضيلاً بنسبة (31.8٪)، مما يعكس الاتجاه نحو الأساليب غير الجراحية.

الخوف هو الحاجز الرئيسي لفحص CRC: يؤثر الخوف من تنظير القولون على 19٪ من السعوديين، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 18.2٪. بالاختلاف عن العالم، التكلفة هي أقل عامل مؤثر في المملكة العربية السعودية. يفضل 65٪ من السعوديين خدمات الفحص بأسعار معتدلة وأعلى الأسعار، حيث يختار 16.3٪ الخيارات ذات الأسعار الأعلى، مما يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 14.1٪.

فحص CRC لتاريخ الإصابة العائلي: حوالي 85٪ من السعوديين أكثر استعداداً لإجراء الفحص بعد معرفة أن الكشف المبكر عن CRC يؤدي إلى معدل بقاء أعلى نسبياً. أَخَذ 74.1٪ من السعوديين الذين يعانون من CRC أو تاريخ عائلي له، أفراد أسرهم لفحصهم، مقارنة مع 27٪ فقط من جميع المستجيبين السعوديين.

يُقدم البروفيسور Varut Lohsiriwat من جامعة Mahidol رؤيته لهذا التقرير. فقد اقترح: "أفضل طريقة فحص هي الطريقة التي يَقبلها المريض ويلتزم بها لأن هذه هي الطريقة التي ستفيدهم فعليًا".

يشير الدكتور Zhu Shida، نائب المدير العام في BGI Genomics، إلى ما يلي: "في BGI Genomics، ركزنا جهودنا على تطوير تقنيات اختبار البيولوجيا الجزيئية المتقدمة لسد الفجوة [بين القبول والوصول إليه]".

لمزيد من المقارنات على مستوى المنطقة، قم بالوصول إلى المعلومات الكاملة BGI Genomics 2024 State of CRC Awareness Report .

تأتي جميع البيانات المشاركة في هذا التقرير من نتائج مشروع دراسة عبر الإنترنت أجرته شركة BGI Genomics. إنه يتقصى فقط الوعي المتعلق بسرطان القولون والمستقيم ولا يتضمن بيانات يمكن تحديدها شخصياً.