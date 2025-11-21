أقوى معًا: شراكة استراتيجية متنامية بين ebm-papst وPETRA

مولفنجن، ألمانيا، 21 نوفمبر 2025 /‏PRNewswire/ -- أعلنت ebm-papst، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع المراوح والمحركات، وشركة .Petra Engineering Industries Co., Ltd (PETRA)، عن تعزيز تعاونهما من خلال شراكة استراتيجية جديدة ترتقي بعلاقتهما إلى مستوى أعلى. تأسست PETRA عام 1987 وتتخذ من عمّان، الأردن مقرًا رئيسيًا لها، وهي تُعدُّ شركة رائدة في تصميم وتصنيع معدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التجارية والصناعية عالية الجودة، حيث تقدّم حلولاً متقدمة لعملاء مراكز البيانات والقطاعات الصناعية.

Image (source: PETRA): ebm-papst and Petra Engineering representatives at the signing ceremony of their Strategic Partnership Agreement. (From left to right: Thomas Nuernberger, Omar Abu Wishah, and Omar Ali)

وبموجب هذه الشراكة المعزَّزة، تم تصنيف شركة PETRA كحساب مجموعة داخل منظمة ebm-papst، ما يضمن إدارة مخصَّصة، وخدمات ذات أولوية، وتنسيقًا عالميًا سلِسًا بين فِرق العمل في مختلف المواقع. وستحصل PETRA على أولوية الوصول إلى مراوح ebm-papst المزودة بتقنية EC لجميع التطبيقات المرتبطة بمراكز البيانات، في خطوة تعكس مستوى الثقة المتبادلة والالتزام طويل المدى بين الطرفين. كما يمنح هذا التعاون شركة PETRA ضمانًا موثوقًا لاستمرارية التوريد، إلى جانب دعم هندسي مخصص — يشمل الاستشارات الفنية، واختبارات الأداء، وخدمات المحاكاة — ويُسهم ذلك في تمكين الشركة من تطوير حلول مُفصّلة عالية الكفاءة وتسريع وتيرة الابتكار في سوق مراكز البيانات.

بالنسبة لشركة ebm-papst، تُعزِّز هذه الشراكة مكانتها الريادية في حلول تبريد مراكز البيانات عالية الكفاءة، كما توسّع حضورها في الأسواق وتمنحها فهمًا أعمق لاحتياجات العملاء وتوجهاتهم المستقبلية. وقد وافقت PETRA على أن تكون مراوح ebm-papst المزودة بتقنية EC هي الخيار الأول في جميع الأنشطة التجارية المرتبطة بمراكز البيانات، في خطوة تعكس مستوى الثقة والتناغم الاستراتيجي بين الشركتين.

قال Thomas Nuernberger، الرئيس التنفيذي للمبيعات في ebm-papst Group ورئيسها ومديرها التنفيذي لتقنيات الهواء في مناطق آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA): "تعكس شراكتنا مع PETRA مبدأ 'صُنع المستقبل معًا'. فهي تعزِّز موقعنا الاستراتيجي وتمكّننا من تقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء لتطبيقات مراكز البيانات".

أضاف عمر أبو وشاح، نائب رئيس شركة PETRA Engineering: "تُمثل هذه الشراكة الاستراتيجية فصلاً جديدًا في تعاوننا مع ebm-papst. معًا، نلتزم بدفع عجلة الابتكار وتوسيع أعمالنا في قطاع مراكز البيانات".

نبذة عن ebm-papst

تُعدُّ ebm-papst Group، وهي شركة عائلية تتخذ من مولفنجن في ألمانيا مقرًا لها، شركةً رائدة عالميًا في تصنيع المراوح والمحركات. منذ تأسيسها في عام 1963، وضعت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا معايير الصناعة الدولية من خلال كفاءاتها الأساسية في تكنولوجيا المحركات والإلكترونيات والرقمنة والديناميكا الهوائية.

تقدِّم ebm-papst حلولاً مستدامة وذكية ومصمَّمة خصيصًا لتلبية جميع الاحتياجات في تقنيات التهوية والتدفئة. كما تُعدُّ ebm-papst المعيار المرجعي في مختلف القطاعات تقريبًا، بما في ذلك تقنيات التهوية، والتكييف، والتبريد، وتقنيات التدفئة، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة الميكانيكية، والتقنيات الطبية.

في السنة المالية 2024/2025، حققت المجموعة إيرادات بلغت 2.1 مليار يورو. وتوظف المجموعة ما يقارب 13,500 موظف في 25 موقع إنتاج، بما في ذلك ألمانيا، والصين، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى حوالي 50 مكتب مبيعات حول العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2825821/ebm_papst_and_Petra_Engineering_representatives_at_the_signing_ceremony.jpg