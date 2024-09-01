أكاديمية سِيدز وفيزا تتعاونان لتمكين الشباب وتعزيز الاستدامة من خلال دورات تعليمية إلكترونية مبتكرة

مدينة الكويت, 1 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ أكاديمية سِيدز الإعلان عن شراكتها مع شركة فيزا، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رؤية الكويت 2035. كما تسلط هذه الشراكة الضوء أيضًا على التزام فيزا بدعم رائدات الأعمال في الخليج ومساعدتهن على تحقيق التقدم والنجاح في المسارات التجارية.

SEEDS Academy and Visa Partner to Empower Youth and Promote Sustainability Through Innovative Online Courses

سيثمر هذا التعاون عن إطلاق سلسلة متميزة من الدورات التدريبية المقدمة عبر الإنترنت، تركز على الاقتصاد الدائري، بهدف تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح ولمواكبة التغيرات السريعة في عالمنا. ومن خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، تسعى هذه المبادرة إلى تثقيف المشاركين حول الأسس العملية للتنمية المستدامة وتمكينهم من أن يصبحوا عوامل تغيير فعالة في مجتمعاتهم. بفضل هذه الشراكة مع فيزا، نطمح الى الوصول إلى تعليم عالي الجودة، ودعم الشباب في قيادة التحولات الإيجابية لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

أكاديمية سيدز هي مؤسسة تعليمية مقرها الكويت، تُعنى بتعزيز تعليم الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تخصص الأكاديمية جهودها في تقديم دورات وبرامج تدريبية مبتكرة، تتوافق مع احتياجات الشباب والمهنيين والمؤسسات. من خلال مزيج فريد من التعلم الرقمي والتفاعلي، نسعى إلى إمداد المتعلمين بالمعارف والأدوات الأساسية ليصبحوا قادة قادرين على تطبيق وتعزيز مفاهيم الاستدامة بفعالية في مختلف السياقات المجتمعية.

في إطار شراكتنا الاستراتيجية، تقدم أكاديمية سيدز مجموعة من الدورات المتخصصة تحت عناوين "نماذج الأعمال الدائرية"، "ممارسات سلسلة الإمداد المستدامة"، و"أساسيات الاقتصاد الدائري". هذه الدورات مصممة لإمداد الشباب بالمعرفة والأدوات العملية الضرورية لتطبيق الاقتصاد الدائري بشكل فعال في مساراتهم الشخصية والمهنية. تستهدف الدورات بشكل خاص المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُقدم باللغة العربية مع توافر ترجمات إلى الإنجليزية لتسهيل الفهم وتوسيع الانتشار.

"في أكاديمية سيدز، التزامنا راسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحقيق رؤية الكويت 2035،" تؤكد غنيمة المطوع، الرئيس التنفيذي للأكاديمية. "من خلال توفير فرص تعليمية شاملة ومتاحة للجميع، نسعى لتمكين شبابنا بالمعرفة والمهارات الضرورية لتصدي التحديات البيئية العاجلة. نعمل على تأسيس مستقبل مفعم بالنماء والازدهار، حيث نحث شبابنا على تبني دور القيادة في هذه الرحلة التحولية نحو الاستدامة."

ومن جانبه، قال كارل مانلان، نائب الرئيس ورئيس التأثير الشامل والاستدامة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في فيزا: "تلتزم فيزا بخلق اقتصاد رقمي للجميع وفي كل مكان. إن الاقتصاد الرقمي والشامل هو أيضًا اقتصاد مستدام - فهو يعزز الاستخدام الفعال للموارد، ويعزز الابتكار في التقنيات المستدامة، ويوفر الوصول إلى المزيد من الأفراد والشركات لإحداث فرق إيجابي. لهذا السبب، يسعدنا الشراكة مع أكاديمية سيدز في هذه المبادرة المهمة والمساهمة في جهود حكومة الكويت لتحقيق الاستدامة ومستقبل شامل."

لمزيد من المعلومات حول أكاديمية سيدز والدورات التدريبية الإلكترونية القادمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seedsacademy.co أو التواصل على البريد الإلكتروني [email protected].

نبذة عن أكاديمية سيدز

أكاديمية سيدز هي مؤسسة التعليمية المتخصصة في مجال الاستدامة، تعمل على تزويد الأفراد والمجتمعات بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة. نركز على تقديم برامج تعليمية متقدمة تستهدف الشباب، المهنيين، والمؤسسات التي تسعى لتوسيع فهمها وتطبيقها لمبادئ الاستدامة. من خلال تطبيق استراتيجيات تعليمية مبتكرة وإقامة شراكات استراتيجية فعالة، تسعى أكاديمية سيدز لدفع عجلة التغيير الإيجابي والمستدام في المجتمع. الهدف هو تنمية جيل جديد من القادة المجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، مما يمكّنهم من قيادة المبادرات البيئية والتنموية بكفاءة وفعالية.

نبذة عن فيزا

فيزا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: V) هي شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تسهّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. مهمتنا هي ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وراحة وموثوقية وآمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان ترتقي بالجميع في كل مكان ونرى أن الوصول إلى الخدمات المالية هو أساس لمستقبل حركة الأموال. تعرف على المزيد عبر موقعنا الإلكتروني حول فيزا، مدونة فيزا لمنطقة وسط وشرقي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وحسابنا على تويتر @VisaCEMEA.

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