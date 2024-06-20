أكبر صفقة في مجال الطاقة تشهدها بورصة أثينا ومن الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي ,"مصدر" توقع صفقة بقيمة 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو) للاستحواذ على شركة "تيرنا انرجي" التابعة لـ "جي إي كيه تيرنا" اليونانية

- "مصدر" وقعت اتفاقية مع "جي إي كيه تيرنا" ومساهمين آخرين للاستحواذ بشكل مبدئي على نسبة 67 بالمائة من الأسهم في شركة "تيرنا انرجي" بسعر 78.91 درهم للسهم (20 يورو)

- يمثل سعر الاستحواذ تقييماً للأسهم بقيمة 9.47 مليار درهم (2.4 مليار يورو) وقيمة إجمالية للشركة بـ 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)

- عند استيفاء شروط الصفقة والحصول على الموافقات التنظيمية، ستقدم "مصدر" عرضاً إلزامياً نقدياً بالكامل للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في شركة "تيرنا انرجي" لاستكمال الاستحواذ على كامل الشركة

- من المتوقع أن تحقق "تيرنا انرجي" إضافة مهمة إلى محفظة مشاريع "مصدر" المتنامية في أوروبا، وذلك في إطار مساعي الشركة لرفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط

- تمثل الصفقة استثماراً مهماً يدعم السوق اليونانية والأوروبية عموماً، ويسهم في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050

سلطان الجابر:

- الاستثمار يتماشى مع رؤية القيادة بتعزيز العمل على تحقيق النمو الاقتصادي ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية

- الصفقة تعد واحدة من الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا خلال عام 2024، وتؤكد التزام الإمارات الراسخ بتطوير مشاريع وحلول الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، - أثينا، اليونان

20 يونيو / حزيران 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، اليوم عن توقيعها لاتفاقية مع "جي إي كيه تيرنا اس ايه" ومساهمين آخرين في شركة "تيرنا انرجي اس ايه" للاستحواذ بشكل مبدئي على نسبة 67 بالمائة من الأسهم في شركة "تيرنا انرجي" عند إتمام الصفقة، والتي تخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية. وبعد إتمام الصفقة، سوف تقدم "مصدر" عرضاً إلزامياً نقدياً بالكامل للاستحواذ على كافة الأسهم المتبقية في شركة "تيرنا انرجي" بهدف استكمال الاستحواذ على كامل الشركة.

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وتبلغ قيمة الصفقة والعرض النقدي اللاحق لشراء الأسهم المتبقية للاستحواذ على "تيرنا انرجي" 9.47 مليار درهم (2.4 مليار يورو)، في حين تبلغ القيمة الإجمالية للشركة 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، لتكون هذه أكبر صفقة على الاطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.

وتمثل الصفقة استثماراً مهماً يدعم اليونان ودول أوروبية أخرى، ويعزز مساهمة "تيرنا انرجي" في الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في اليونان وتحقيق هدف الحياد المناخي للاتحاد الأوروبي بحلول 2050.

وتعكس هذه الصفقة حجم خطط وطموحات "مصدر" للتوسع في أوروبا، وتؤكد التزامها بدعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب ترسيخ مكانة الشركة كشريك عالمي موثوق للحكومات والجهات الاستثمارية والشركات المطورة والمجتمعات المحلية حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز العمل لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ودعم انتشار مشاريع الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية، يأتي هذا الاستثمار المهم ضمن استراتيجية 'مصدر' الهادفة لبناء محفظة مشاريع عالمية للطاقة المتجددة بقدرة 100 جيجاواط بحلول عام 2030. وتعكس هذه الصفقة المهمة التي تعد واحدة من الأكبر من نوعها في مجال الطاقة المتجددة بأوروبا خلال عام 2024، التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير حلول طاقة نظيفة في جمهورية اليونان الصديقة وعموم القارة الأوروبية. كما يشكّل هذا الاستثمار خطوة إضافية نحو تحقيق أحد أهداف 'اتفاق الإمارات' التاريخي المتمثل بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتؤكد هذه الصفقة على أهمية فرص النمو المرتبطة بتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، والتي تسهم في تطوير قطاعات جديدة وتوفير وظائف جديدة وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون".

يذكر أنه تم تأسيس "تيرنا انرجي" في عام 1997 لتكون منصة أوروبية رائدة للطاقة النظيفة، وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً يمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة. وتتخصص الشركة في تمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطات طاقة متجددة، مع التركيز على مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية ومشاريع تخزين وضخ الطاقة.

وكانت "تيرنا انرجي" قد أعلنت مؤخراً عن خطتها التنموية والتي تستهدف رفع القدرة التشغيلية لمشاريعها في مجال الطاقة المتجددة إلى 6 جيجاواط بحلول عام 2030. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع مهمة في اليونان وأوروبا، حيث تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المتجددة اليوناني.

من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "نسعى من خلال هذا الاستثمار وتوظيفنا للخبرة العالمية التي تتمتع بها 'مصدر' إلى تسريع وتيرة نمو شركة 'تيرنا انرجي'، ودعم طموحات اليونان في مجال الطاقة المتجددة ومواصلة توسيع محفظة مشاريعنا على المستوى العالمي. وباعتبارها شركة أوروبية رائدة في مجال تطوير المشاريع، ستلعب 'تيرنا انرجي' دوراً مهماً في تعزيز محفظة 'مصدر' المتنامية في كل من اليونان وأوروبا. ونتطلع إلى استكمال هذه الصفقة الاستراتيجية المهمة والعمل مع فريق 'تيرنا انرجي' لتعزيز خطط النمو الطموحة والتي تدعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة باليونان".

ومن المتوقع أن تلعب عملية الاستحواذ المقترحة دوراً مهماً في تنمية محفظة مشاريع "مصدر" في أوروبا، وذلك في إطار مساعي الشركة لرفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها حول العالم إلى 100 جيجاواط بحلول العام 2030، كما تعكس ثقة "مصدر" بإمكانات "تيرنا انرجي" لتحقيق المزيد من النمو، وأهمية وقوة السوق اليونانية وقطاع الطاقة المتجددة فيها.

وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية "جي إي كيه تيرنا" لأن تصبح المجموعة الرائدة في البنى التحتية المتنوعة باليونان وجنوب شرق أوروبا، كما ستسهم في نقل المجموعة نحو مستويات نمو جديدة.

بدوره، قال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جي إي كيه تيرنا"، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنيرجي": "تعكس اتفاقيتنا مع 'مصدر' المكانة الكبيرة التي تتمتع بها شركة تيرنا إنرجي، وهي ثمرة العمل المتفاني لمئات الأشخاص على مدى أكثر من 25 عاماً. ويمثل هذا الاستثمار بداية حقبة جديدة من التوسع لمجموعة جي أي كيه تيرنا، ويعكس مدى الثقة بآفاق الاستثمار في اليونان. وتعد شركة تيرنا انرجي مستثمراً رائداً في مجال الطاقة المتجددة في اليونان وركيزة أساسية للجهود الوطنية التي تهدف للانتقال نحو توفير طاقة مستدامة للجميع وبتكلفة أقل في المستقبل، وضمان قدر أكبر من استقلالية قطاع الطاقة في البلاد، وذلك بالاعتماد على الطاقة النظيفة التي سيتم إنتاجها. وسنعمل على مواصلة جهودنا في هذا المجال بزخم أكبر".

وسيواصل جورجيوس بيريستيريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "تيرنا إنيرجي"، وإيمانويل ماراجوداكيس، الرئيس التنفيذي للشركة، أداء مهامهما الحالية بعد استكمال الصفقة والعمل مع شركة "مصدر" خلال المرحلة القادمة من نموها.

وفيما يتعلق بمستلزمات الصفقة والتمويل، فقد عيّنت "مصدر" شركة "روتشيلد آند كو" كمستشار مالي وحيد، وشركات "سيمونز آند سيمونز"، و"بيرنيتساس لو"، و"لاثام آند واتكينز" كمستشارين قانونيين. في حين عيّنت "جي إي كيه تيرنا" كلاً من "ريد سميث" و"بوتاميتيس فركيس" كمستشارين قانونيين، وشركة "مورغان ستانلي" كمستشار مالي وحيد لشركة "تيرنا إنيرجي".

نبذة عن "مصدر":

تعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات طاقتي الشمس والرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع التي تنتشر في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 20 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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