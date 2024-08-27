أكبر عدد من الطائرات المسيرة المستخدمة على الإطلاق في فيلم قصير يَروي قصة مطار زايد الدولي من خلال عرض جوي مذهل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

يُبرز الافتتاح السينمائي لمطار زايد الدولي، التحفة المعمارية التي تجمع بين المواد العصرية والضوء الطبيعي والمساحات الواسعة، تَلقّي العراقة بالحداثة، والصقور بالطائرات المسيرة، لتضيف معلماً جديداً بارزاً لأفق إمارة أبوظبي.

Zayed International Airport Brand Video

فقد قمنا على مدى أربعة آلاف عام بتسخير قدرات الطيور الجارحة للارتقاء بحضاراتنا وتعزيز جودة حياتنا. ويحتفي هذا الفيلم، من خلال الربط البصري بين حرية طيران الصقر وجمال أحدث الطائرات، بسلاسة العمليات، والتجارب المذهلة، والتكنولوجيا المستقبلية، والتناغم مع الطبيعة التي يتميز بها المطار الجديد.

ويُسدل الفيلم الستار على رحلةٍ طويلةٍ من الثقافة العريقة والتاريخ المجيد وروح الابتكار التي رسخت مكانة أبوظبي لتكون مهداً لأروع تجربة سفر في العصر الحديث. ويُظهر الفيلم جمال الصحراء ويحتفي بالابتكار ليُكشف عن عظمة المطار الذي أعيد تصميم علامته التجارية بلمساتٍ إماراتية أصيلة، مبنية على الأسس الراسخة للتراث العربي التي رسم معالمها الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وفي لحظةٍ ساحرة، يتحول الصقر الجليل إلى طائرة مسيرة عملاقة ترفرف بجناحيها نحو مدرج المطار، لتصعد إلى عنان السماء وتتحول إلى طائرة إيرباص A380، بينما يبرز أمامنا جمال هندسة مبنى الركاب.

بعد هبوطها واستقبالها الحافل بأبوظبي، تتحول الطائرة المسيرة A380 إلى سربٍ من الطائرات الصغيرة المتلألئة التي ترفرف في السماء لتشكل شعار مطار زايد الدولي الجديد، الذي يجمع بين عناصر الثقافة الإماراتية الأصيلة والأسس الراسخة للتراث العربي التي أرساها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتحتفي الهوية الجديدة للمطار بتراث إمارة أبوظبي من خلال الأشكال والأنماط المستوحاة من المناظر الطبيعية للإمارة وعبق تاريخها: قارب شراعي تقليدي، وأشجار النخيل، وشمس الصحراء، وقلعة قصر الحصن، والمبنى الأيقوني للمطار. تندمج هذه العناصر مع بعضها البعض لتشكل الشعار الجديد للمطار، معبرةً بفخر عن هوية أبوظبي وداعيةً المسافرين لكتابة قصصهم الخاصة.

قالت Elena Sorlini، المدير العام والرئيس التنفيذي CEO لشركة أبوظبي للمطارات: "يُجسد هذا الفيديو روح الحرية والرحابة التي يوفرها مطار زايد الدولي؛ إنه وسيلة رائعة لعرض التناغم بين التراث والابتكار في مبنانا الجديد المذهل. صُمم مطار زايد الدولي لتقديم أفضل تجربة للمسافرين والشركاء على حد سواء، فضلاً عن تلبية الطلب المتزايد الذي يشهده قطاع السياحة في أبوظبي."

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2478276/Zayed_International_Airport.mp4

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2478308/4851195/Abu_Dhabi_Airports_Logo.jpg