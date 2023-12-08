أكبر منصة أعمال تجمع كبار مصنعي الأثاث في فيتنام ودول دول جنوب شرق آسيا

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 8 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في الفترة من 6 إلى 9 مارس، 2024، سيطلق HawaExpo نموذج المعرض الجديد في مركز سايغون للمعارض والمؤتمرات (SECC)، مدينة هو تشي منه وفي موقعين فاخرين جديدين. وبقيادة أفضل 5 جمعيات للأثاث وبدعم من الحكومة، يهدف هذا الحدث الدولي إلى عرض أحدث اتجاهات الصناعة وخلق ظروف عمل مثالية لجميع المشاركين.

ويقدم معرض HawaExpo لعام 2024، أكبر معرض لتصدير الأثاث في فيتنام، منصة فريدة للمشترين لتأسيس تواجد قوي في السوق الصاعدة أو البحث عن التعاون. ومع زيادة أعداد العارضين والمنتجات والأنشطة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، يوفر معرض HawaExpo فرصة لا مثيل لها للتواصل مع الشركات المؤهلة محليًا والمؤسسات الجديدة. حوالي 80% من العارضين البالغ عددهم 700 هم شركات تصنيع في فيتنام، مع ظهور 50% منهم لأول مرة في السوق الدولية في المعرض.

وبالإضافة إلى الأثاث والمفروشات والهدايا والمشغولات اليدوية والإكسسوارات المنزلية، يقدم معرض HawaExpo لعام 2024 قطاعات جديدة مثل التصميم الداخلي والأثاث التعاقدي وتصميم الأدوات المنزلية والتكنولوجيا المتطورة والمواد الخضراء المبتكرة. يتيح هذا العرض الشامل للمشترين استكشاف نظام سلسلة التوريد الشامل والتواصل مع شركاء التوزيع والتفاعل مع الخدمات اللوجستية وحلول الترخيص وشركات الأجهزة.

فوائد حصرية للمشترين

يقدم الحدث أيضًا سلسلة من المؤتمرات والندوات وبرامج زيارة المصانع وفعاليات التواصل التي تستضيفها جمعيات الأثاث وخبراء الصناعة. ويمكن للزوار البقاء على إطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة ومناقشة التنمية المستدامة الموجهة نحو السوق والتعرف على السياسات المواتية وتحديثات الأداء. يلتزم معرض HawaExpo لعام 2024 بتوفير تجربة زيارة مريحة خالية من التوتر مع توفير الخدمات الموجهة للمشتري. وتتوفر عروض سفر جذابة، بما في ذلك خصومات في الفنادق تصل إلى 20%، وتذكرة لحضور حفل عشاء رائع ومجموعات خاصة للمشترين وخصومات في المواقع السياحية المحلية للأفراد الذين قاموا بالتسجيل قبل 15 ديسمبر 2023.

ولمزيد من الراحة، يتم توفير نظام حافلات مكوكية مجانية لنقل الزوار من الفنادق المدرجة ومحطات الحافلات المحددة إلى موقع المعرض. وتساعد صالة الأعمال الخاصة القياسية لكبار الشخصيات وفعاليات التواصل المتطابقة والندوات المتعلقة بالقاعة والفعاليات المتنقلة والعروض الصغيرة على خلق بيئة مريحة لاتصالات مثمرة.

لا تفوت فرصة أن تكون جزءًا من معرض HawaExpo لعام 2024 - معرض تصدير الأثاث الأول في فيتنام. استمتع بتجربة حداثة الصناعة واغتنم الفرص الناشئة، وحقق أيضًا نتائج أعمال أقوى في هذا السوق الديناميكي.