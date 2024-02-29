أكثر امتدادًا وسرعة واحترافية--الترجمة الفورية الآنية بالذكاء الاصطناعي تكسر حدود التواصل في المؤتمرات

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- لفترة طويلة للغاية، اعتمد التواصل عبر لغات مختلفة بشكل كبير على الترجمة الفورية الآنية لجميع الأطراف والتي تكون تكون يدوية ومتعبة. ومع ذلك، نشهد الآن على ثورة فائقة في الترجمة الذكية. بدعم من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تجاوزت الترجمة الفورية الذكية قيود كل من عدم الاتساق المنطقي والتركيز والدقة، ممهدة طريق لمعيار جديد من الترجمة الفورية يضع تركيز كبير على الدقة وسرعة وفورية الاستجابة. الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي، بدقتها الثابتة وعدم اعتمادها على الوقت واحترافيتها التامة، تزيل حواجز اللغة، مقدمة للمستخدمين سبيل فريد للتفاعل الثقافي المتبادل. يمكن للمستخدمين الآن تخطي أصفاد اللغة، ليصلوا فوريًا إلى المعلومات من خلال قدرات الترجمة الفورية الذكية، ما يمهد الطريق لحقبة تحولية يتم تعريفها بـ "تعميم الترجمة الفورية الآنية".

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كشركة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تواصل iFLYTEK مراكمة الابتكارات والاكتشافات الضخمة في تقنية ذكاء التحدث. في MWC هذا العام، أطلقت iFLYTEK منتجها المبتكر، "نظام iFLYTEK للترجمة الفورية الآنية متعددة اللغات"، مدمجة تقنيات متقدمة مصممة لسيناريوهات المؤتمرات متعددة اللغات. بناءً على تقنيات التفريغ الصوتي المتطور والترجمة الآلية وتقنية اصطناع الكلام، يمكن هذا الحل من توفير الترجمة المكتوبة للحديث في الوقت الحقيقي، التفريغات الصوتية للمقابلات في الموقع، والترجمة الفورية للمؤتمرات الدولية. التطبيق قابل للاستخدام على نطاق واسع في مجالات الأعمال، والحكومات، والمجال الطبي، وغيرها من سيناريوهات المؤتمرات.

الترجمة متعددة اللغات، السريعة والآمنة: يدعم نظام الترجمة الفورية لـ iFLYTEK ثمان لغات بما في ذلك الصينية، الإنجليزية، اليابانية، الكورية، الإسبانية، الفرنسية، الألمانية، والعربية. يقدم النظام الترجمة الفورية الآنية بلغات متعددة في الوقت الحقيقي، ضامنًا الترجمة الدقيقة والسريعة. بحل متكامل من أجهزة وبرمجيات، يمكن للنظام التكيف مع مختلف السيناريوهات مثل المؤتمرات عبر الإنترنت وتلك غير المتصلة، البث المباشر، وما إلى ذلك. إضافيًا، يتم تخزين كافة بيانات المنتج محليًا، ليتم ضمان أعلى مستوى من أمن معلومات المؤتمر.

تغطية ترجمة شاملة، وصول واسع للجمهور: يعرض نظام الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي لـ iFLYTEK نتائج الترجمة في الوقت الحقيقي على شاشات كبيرة، مما يمكن جميع الحضور من فهم معلومات المؤتمر بشكل فوري. يخترق ذلك قيود خدمات الترجمة الفورية اليدوية التقليدية، والتي تمكنت من خدمة جزء صغير فقط من الحضور، ما يجعل خدمات الترجمة الفورية الآنية متاحة لجميع المشاركين.

ضمان شامل من الطرف إلى الطرف، مؤتمرات أسهل: في سيناريوهات المؤتمرات الاحترافية مثل المؤتمرات الطبية والتكنولوجية، يضمن نظام الترجمة الفورية الآنية لـ iFLYTEK ترجمة دقيقة. يقدم نظام الترجمة الفورية الخاص بنا أيضًا مجموعة كاملة من ضمانات خدمات المؤتمرات، والمصممة خصيصًا للصناعات العمودية الاحترافية. نقدم مجموعة كاملة من الخدمات بما في ذلك تعلم الآلة قبل المؤتمر، التدقيق اللغوي في الوقت الحقيقي خلال المؤتمر، ومشاركة التسجيلات بعد المؤتمر، لنضمن التواصل الاحترافي والسلس لمعلومات المؤتمر.

حاليًا، تم نشر نظام الترجمة الفورية الآنية لـ iFLYTEK في أحداث مثل Budapest World Championships والألعاب الأولمبية الشتوية، لاعبًا دور حيوي في هذه التجمعات وحاقنًا المزيد من الحيوية في الاجتماعات والتبادلات حول العالم. ومع مضينا قدمًا، نتطلع بشغف إلى مشاركة المزيد من الشركاء في تبني اتجاه الترجمة الفورية الآنية بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي جني ثمار تقنية الذكاء الاصطناعي سويّا.

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