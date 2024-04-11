أكملت Sinopec حفر أعمق بئر استكشاف حرارة أرضية في الصين بطول 5,200 متر

بكين, 11 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- استكملت شركة China Petroleum & Chemical Corporation، كود السهم HKG): 0386، "Sinopec") بنجاح حفر أعمق بئر استكشاف حرارة أرضية في الصين، وهو بئر Fushen-1 في هاينان بعمق بئر يبلغ 5,200 متر. كشفت تلك الخطوة الهائلة عن آلية تشكيل وتخصيب حرارة الأرض العميقة في جنوب الصين، ويجسد الإنجاز الجديد في استكشاف الصخور الجافة الساخنة من حيث المنطقة الديموغرافية والعمق أهمية كبيرة لتعزيز التنمية والاستفادة الموسعة من الموارد الحرارية الأرضية في جنوب الصين ومساعدة تعديل هيكل الطاقة.

Sinopec Completes Drilling of China’s Deepest Geothermal Exploration Well of 5,200 Meters.

هدف الحفر في بئر Fushen-1 هو الجرانيت الذي يعود إلى 250 مليون سنة مضت. منذ إطلاق الاستكشاف في أغسطس 2023، اعتمدت Sinopec العديد من التقنيات المبتكرة التي طُورت بشكل مستقل، بما في ذلك الجمع بين الحفر المزدوج والحقن عالي الضغط، للوصول إلى الحد الأقصى لدرجة حرارة الصخور الجافة الساخنة المنصوص عليها في معايير صناعة الطاقة الوطنية، مع تشكيل التقنيات الرئيسية للكشف عن الموارد الحرارية الأرضية العميقة وتقييمها.

بعد ذلك، ستنفذ Sinopec أبحاث موسعة واختبارات ميدانية في البئر Fushen-1 لإقامة أول منصة تدمج الأبحاث والتعليم والتجربة في حرارة الأرض العميقة في جنوب الصين، واستكشاف صياغة الأساليب النظرية والأنظمة التقنية المطبقة على المنطقة ومساعدة الصين على تحقيق هدف "الكربون المزدوج".

إن تطوير واستخدام الطاقة الحرارية الأرضية العميقة ذو آفاق واعدة، كمورد طاقة متجددة مستقرة وموثوقة وخضراء ومنخفضة الكربون، تتمتع بمزايا الاحتياطيات الكبيرة والتوزيع الواسع، وهي صديقة للبيئة. وفقًا للمسوح الجيولوجية الصينية، فإن الموارد الحرارية الأرضية الصخرية الجافة الساخنة ضمن نطاق 3 كيلومترات إلى 10,000 متر تحت الأرض في مساحة الأراضي الصينية تعادل 856 تريليون طن من الفحم القياسي، وإذا تم استخراج 2 في المائة منها فقط، فإنها يمكن أن تصل إلى 2,993 ضعف استهلاك الطاقة السنوي للصين في عام 2023.

تلتزم Sinopec بأن تصبح المؤسسة الرائدة في الصين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الحرارية الأرضية. لديها قدرة تدفئة حرارية أرضية متراكمة تبلغ ما يقرب من 100 مليون متر مربع مع العديد من مشاريع تدفئة حرارية أرضية إقليمية بملايين الأمتار مربعة تم بناؤها بالفعل وتشغيلها.

تعاملت Sinopec مع سلسلة من التقنيات الأساسية لتحقيق استكشاف عالي الكفاءة، واتخذت زمام المبادرة في إنتاج أكثر من 50 في المائة من معايير الصناعة بالإضافة إلى أول معيار رابطة حرارة الأرض الدولية في الصين . في عام 2023، استضافت Sinopec أيضًا المؤتمر العالمي السابع للحرارة الأرضية ((WGC2023 في بكين.