أكواتِك تستحوذ على ميتيكيم، موسِّعةً قدراتها في خدمات المياه عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا

كانونسبورغ، بنسلفانيا، 3 أغسطس 2026 /PRNewswire/ – أعلنت شركة أكواتِك (Aquatech) اليوم عن استحواذها على شركة ميتيتو كيميكال سولوشنز (METICHEM)، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحمل الشركة الآن اسم ميتيكيم (Metichem)، إحدى شركات أكواتِك، حيث تجمع بين خبراتها في مجال الكيماويات المتخصصة وخدمات التشغيل والصيانة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم البيئية والتشغيلية في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

إن الجمع بين الخبرة العالمية لشركة "أكواتِك" في تنفيذ المشاريع والجذور المحلية الراسخة لشركة "ميتيكيم" سيمكّن الشركتين من تقديم حلول أكثر تكاملاً تغطي كامل دورة حياة المياه. وتستند كل من "أكواتِك" و"ميتيكيم" إلى عقود من النجاحات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث نفذتا مشاريع بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا.

وستوفر الشركتان معًا للعملاء محفظة أوسع من الحلول تشمل تقنيات معالجة المياه، والكيماويات المتخصصة، وخدمات التشغيل والصيانة، والحلول الرقمية التي تعزز الكفاءة والموثوقية والاستدامة عبر مختلف مراحل دورة حياة المياه.

وفي 30 يوليو، اجتمع أكثر من 300 موظف من ثلاث قارات للاحتفال بانضمام "ميتيكيم" إلى "أكواتِك"، إيذانًا ببدء فصل جديد من النمو للمؤسسة الموحّدة. كما يتزامن إتمام الصفقة مع احتفال "أكواتِك" بالذكرى السنوية الخامسة والأربعين لتأسيسها، ما يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة.

وقال مايك أبلا، المدير العام لشركة "ميتيكيم": "يمثل اليوم نهاية فصل وبداية فصل جديد ومثير. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة بفضل تفاني موظفينا، وأتوجه بالشكر إلى فريق أكواتِك على ترحيبهم بنا كشركاء طوال هذه الرحلة. معًا، نبني أساسًا متينًا للمستقبل، وأتطلع إلى خوض هذه المرحلة كفريق واحد".

وقال أندرو بارك، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في "أكواتِك": "نجحت 'ميتيكيم' في بناء أعمال قوية بفضل التزامها تجاه عملائها وتميزها التشغيلي. ونحن نكنّ احترامًا كبيرًا لما حققته، ونتطلع بحماس إلى بدء هذا الفصل الجديد معًا".

من جانبه، قال ديفيش شارما، الرئيس التنفيذي لشركة "أكواتِك": «تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تتشاركان القيم نفسها، وتتمتعان بنقاط قوة متكاملة، وتلتزمان بالهدف المشترك المتمثل في خدمة العملاء. ونتطلع إلى التعلم من بعضنا البعض، والنمو معًا، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا حول العالم".

وأكدت الشركتان أن العقود الحالية، واتفاقيات الخدمات، وجهات الاتصال المعتمدة ستبقى دون أي تغيير، داعيتين عملاء "أكواتِك" و"ميتيكيم" إلى مواصلة التواصل مع ممثليهم الحاليين في الشركتين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.aquatech.com and www.metichem.com

للتواصل الإعلامي:

روري ويفر، مدير التسويق، "أكواتِك "، البريد الإلكتروني: [email protected]