أكياس النيكوتين CLEW تواصل سلسلة النجاحات بحصولها على جائزة أفضل كيس نيكوتين في معرض Inter Tabac ألمانيا 2024

نيويورك، 25 سبتمبر، 2024 / PRNewswire / -- تعلن شركة أكياس النيكوتين CLEW بفخر عن تكريمها بجائزة مرموقة أخرى، وهي جائزة أفضل علامة تجارية لأكياس النيكوتين، في فعالية 2024 Inter Tabac، أكبر معرض تجاري في العالم لمنتجات التبغ وملحقات التدخين الذي يُعقد سنويًّا في مدينة دورتموند في ألمانيا.

وهذا التكريم هو الرابع على التوالي للعلامة التجارية لبدائل النيكوتين المبتكرة الخالية من الدخان. وقد حصلت أكياس النيكوتين CLEW على جائزتها الأولى في يونيو في حفل توزيع جوائز MENA Vape، وجائزتها الثانية في أغسطس في Vapecon في جنوب أفريقيا، كما حصلت على جائزة في معرض ANTY في ماليزيا. ومع التتويج بهذه الجائزة الرابعة، أصبحت العلامة التجارية CLEW في موقع ريادي في الصناعة عالميًّا، مع تحقيق إنجازات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشرق الأقصى، وبالإضافة الآن إلى أوروبا.

في هذه المناسبة، قال السيد Waqas Khan، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Clew Pouches: "يسعدنا أن يتم تكريمنا مرةً أخرى للارتقاء بصناعة أكياس النيكوتين. وتعكس هذه الجوائز تفاني فريقنا، ودقته، وشغفه بتقديم تجربة لا مثيل لها لمستهلكي النيكوتين في العصر الحديث من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والمكونات الفاخرة. نثق بأن أكياسنا التي تعتمد على مذاقها الأصيل، وتوصيل النيكوتين المحسّن والنكهة طويلة الأمد التي يحبها العملاء في جميع أنحاء العالم، ستساهم بشكل كبير في الحد من الأضرار العالمية وتحقيق رؤية عالم خالٍ من الدخان".

حول أكياس النيكوتين CLEW

تُصنَّع أكياس النيكوتين CLEW في مرافق معتمَدة وفقًا لمعايير cGMP وHACCP، وتلتزم بأعلى معايير الشفافية، والسلامة، والمسؤولية العالمية. وقد صُمِّمت أكياس CLEW لتكون مُريحة ومخفية، وتوفر تجربة نظيفة وخالية من التدخين، وهو ما يجعلها مثالية لأي بيئة - سواء في العمل، أو أثناء التنقل، أو في المنزل.

تتوفر أكياس CLEW في مجموعة متنوعة من النكهات، بما في ذلك النعناع المنعش والتبغ الكلاسيكي، كما تقدم خيارات متعددة لقوة النيكوتين (من 3 ملغ إلى 20 ملغ) لضمان تجربة ملائمة لكل ذوق.

حول شركة Nevcore Innovations Inc.

شركة Nevcore Innovations هي شركة رائدة عالميًّا في منتجات الجيل التالي المتميزة، وتتخصص في أكياس النيكوتين الفموية الحديثة، والأدوات القابلة للتبخير، وأكياس الطاقة. وتلتزم Nevcore بتعزيز الحد من أضرار النيكوتين، وتسعى جاهدةً إلى بناء مستقبل خالٍ من التدخين حيث تحقق المعادلة بين الاستمتاع بالتدخين والشعور بالمسؤولية.

وفي عام 2024، قَبِلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية طلب CLEW لتسويق منتجات التبغ قبل طرحها في السوق (PMTA)، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا. ويؤكد هذا القبول على التزام CLEW بالابتكار، حيث تقدم لمستهلكي النيكوتين البالغين بديلًا مخفيًّا خاليًا من الدخان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.clewpouches.com.

للتواصل: [email protected]

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