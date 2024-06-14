ألتير تدشن فرعًا جديدًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة

14 يونيو / حزيران 2024

/PRNewswire/ -- دشنت شركة ألتير (Altair) (NASDAQ: ALTR) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الحاسوبي، فرعًا جديدًا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة. وسيسهم وجود الفرع الجديد في إحدى مناطق التجارة الحرة في دبي في توسيع نطاق الوجود العالمي لشركة ألتير، بالإضافة إلى تعزيز عملياتها على النطاق الواسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

Altair's New Dubai Office

وقال فيشواناث راو، العضو المنتدب لشركة إنديا جي سي سي إيه إن زد (India-GCC-ANZ): "سيساعدنا هذا المكتب الجديد على تلبية متطلبات أعمال عملائنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أفضل". "يشهد المشهد التكنولوجي لدول مجلس التعاون الخليجي تطورًا سريعًا، مع الاستثمارات واسعة النطاق في صناعة السيارات، والخدمات المصرفية، والدفاع، والعديد من الصناعات الأخرى. ومن خلال وجود مكتب لنا في هذه المنطقة، نعتزم مشاركة خبرتنا العالمية مع الشركات العاملة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نحن متحمسون للتعاون الوثيق مع عملائنا لنشر محفظة المحاكاة، والحوسبة عالية الأداء، وتحليلات البيانات لمساعدة عملائنا على بناء منتجات وحلول الجيل التالي."

وسوف يدعم المكتب الجديد الموجود في مركز دبي التجاري العالمي، وعنوانه: The Offices C1 ، 201 ، Regus Business Center ، One Central District ، عملاء ألتير في كافة الصناعات ، وخاصةً الشركات العاملة في صناعات السيارات، والدفاع، والطاقة، والتصنيع، وغيرها.

لمزيد من المعلومات حول ألتير، يُرجى زيارة www.altair.com .

حول Altair

ألتير هي شركة رائدة عالميًا في مجال الذكاء الحاسوبي توفر برامج وحلول سحابية في مجالات المحاكاةـ والحوسبة عالية الأداء، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي. وتمكّن ألتير المنظمات العاملة في كافة الصناعات من التنافس بشكل أكثر فعالية وتعزيز عملية اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في ظل الارتفاع المستمر في وتيرة التواصل على مستوى العالم؛ كل ذلك بالإضافة إلى خلق مستقبل أكثر خضرة واستدامة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.altair.com .