أماكن العمل في الإمارات العربية المتحدة لا تزال أكثر الأماكن تفاعلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث تزداد الثقة في سوق العمل في البلاد

واشنطن، 12 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- وجد أحدث تقرير عن حالة أماكن العمل عالميًّا الصادر من شركة Gallup أن تفاعل الموظفين عالميًّا في مكان العمل أصيب بحالة من الركود، وانخفضت عافية الموظفين في عام 2023 بعد زياداتها المطردة خلال عدة سنوات. والنتيجة هي أن غالبية موظفي العالم يواصلون الكفاح في العمل وفي الحياة، بعواقب مباشرة تقع على إنتاجية المنظمات.

مع تفاعل 29% من الموظفين في العمل، لا تزال أماكن العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكثر الأماكن تفاعلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيادة نقطتين مقارنة بتقرير العام الماضي لشركة Gallup.

وتتجاوز هذه المعدلات المعدل العالمي البالغ 23% وهي أعلى بكثير من معدل تفاعل الموظفين البالغ 14% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن معدلات التفاعل في العمل متشابهة عند الموظفين باختلاف الفئات العمرية. ومع ذلك، فإن عددًا أقل من الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا (56%) غير متفاعلين في بيئة العمل، مقارنة بـ 62% من الموظفين غير المتفاعلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

دور العمل في صحة الموظفين النفسية وعافيتهم

يُعد تفاعل الموظفين في بيئة العمل عاملاً مهمًّا في تجارب الحياة بشكل عام. لا تتعلق جميع مشاكل الصحة النفسية بالعمل، ولكن العمل هو عامل في تقييم الحياة والمشاعر اليومية. وتتطلب معالجة صحة الموظفين النفسية جزئيًّا الدعم، من أجل الازدهار في الحياة والتفاعل في العمل.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأعلى نسبة مئوية من الموظفين الذين يشعرون بكم كبير من التوتر من يوم العمل السابق (52%) على مستوى المنطقة، مقارنة بنسبة 41% على مستوى العالم. ويذكر عدد أقل بكثير من الموظفين أنهم يعانون التوتر في دولة الإمارات العربية المتحدة (33%)، حيث ظلت مستويات التوتر كما هي مقارنة بعام 2022. عانى ما يقرب من واحد من كل أربعة موظفين (24%) الحزن كثيرًا في اليوم السابق في الإمارات العربية المتحدة، أي: أقل من المعدل الإقليمي البالغ 26% وقريب من المعدل العالمي البالغ 22%.

وجدت Gallup أن 20% من موظفي العالم عانوا من الوحدة كثيرًا في اليوم السابق. إذ أن العزلة الاجتماعية والوحدة المزمنة لهما تأثير مدمر في الصحة الجسدية والنفسية، ولكن العمل نفسه يقلل من الشعور بالوحدة. بشكل عام، يكون الموظفون البالغون هنا أقل عزلة من المعدل العالمي.

دور المدير في عافية العمال والمنظمات

من المرجح أن يكون المديرون حول العالم أكثر تفاعلًا في مكان العمل وأكثر ازدهارًا في الحياة من غير المديرين. تقيس Gallup العافية في التقييم العام للحياة من خلال الجمع بين التفكير الذاتي الحالي والمستقبلي.

بالمقارنة بالمعدل العالمي البالغ 34% للذين يزدهرون في حياتهم بشكل عام، فإن عددًا أقل من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (25%) يزدهرون. ومع ذلك، فإن أكثر من ضعف عدد الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة (50%) يزدهرون، بزيادة بنقطة مئوية واحدة عن العام الماضي.

تزايد الثقة في سوق العمل

ينعكس الارتفاع الكبير في التفاؤل بشأن سوق العمل في البلاد في زيادة بنسبة 10 نقاط مئوية منذ عام 2022، عندما اعتَبر 59% من المشاركين في الاستطلاع أن الوقت مناسب للعثور على وظيفة. هذا العام، يقول أكثر من ثلثي الموظفين في الإمارات العربية المتحدة (69%): إنه وقت مناسب للعثور على وظيفة. وهذا أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 54%. في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يقول 33% من الموظفين -أقل نسبة إقليمية-: إن الوقت مناسب للعثور على وظيفة حيث يعيشون.

لقد تغير مكان العمل العالمي منذ عام 2020. حيث أدى ارتفاع العمل الهجين للموظفين القادرين على العمل عن بُعد إلى جعل إدارة الأشخاص أكثر تعقيدًا. عندما تزيد المنظمات من عدد الموظفين المتفاعلين في العمل، تحسن مجموعة من نتائج المنظمة.

ثم إن التفاعل يقلل من نية الموظفين في ترك عملهم. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أفاد 40% من الموظفين أنهم يبحثون عن وظيفة جديدة أو يبحثون عنها بفاعلية، وهو أقل من المعدل الإقليمي (48%) والمعدل الأعلى على مستوى العالم بنسبة 52%.

قالت Andrew Rzepa، الشريك الرائد في قسم التحليلات العالمية في Gallup في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: إن "الشركات في الإمارات العربية المتحدة تعمل باستمرار على تحسين التفاعل في مكان العمل وتقليل سلبية الموظفين، ومع سوق العمل المواتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبح لدى القادة الآن فرصة فريدة للاستفادة من هذا الزخم من خلال تعزيز تفاعل الموظفين وعافيتهم".

نبذة عن Gallup

تقدم Gallup تحليلات ونصائح لمساعدة القادة والمنظمات على حل مشاكلهم التي هي أكثر إلحاحًا. من خلال الجمع بين أكثر من 80 عامًا من الخبرة وانتشارها العالمي، تعرف Gallup أكثر عن تصرفات الموظفين وسلوكياتهم، والعملاء، والطلاب، والمواطنين من أي منظمة أخرى في العالم.

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