أمبر رايت، رئيسة قسم الدخل الثابت العالمي في شركة R.J.O'Brien & Associates، تتولى منصبًا إضافيًا كرئيسة لمبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

شيكاغو ودبي, 5 شتنبر/أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة R.J.O'Brien & Associates (المشار إليها في ما يلي بِـ"RJO") التي مقرها في شيكاغو، وهي أقدم شركة وساطة ومقاصة مستقلة للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، اليوم عن ترقية أمبر رايت، المديرة التنفيذية ورئيسة قسم الدخل الثابت العالمي، إلى منصب إضافي كرئيسة مبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. إلى جانب مسؤولياتها الحالية عن مبادرات الشركة في مجال أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، تولت رايت قيادة مبيعات الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

ومن مقر سكناها في دبي، وذلك بعد أن عملت لعدة سنوات من مكتب RJO في لندن، تقوم رايت بالإشراف على الوسطاء وتوظيف متخصصين جدد في المبيعات لمكاتب الشركة في لندن ودبي وباريس. تقدم تقاريرها إلى دانييل ستانيفورد، رئيس RJO ورئيس مبيعاتها.

قال ستانيفورد: "أمبر تقوم بعمل رائع في كل دور تتولاه، ونحن نعلم أنها ستساعدنا على زيادة نمو المنظمة أثناء توليها هذه المسؤوليات الجديدة. لقد كان لها تأثير هائل على عروضنا المتنامية في مجال الدخل الثابت، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من قيادتها في بناء فريق المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قالت رايت: "يشرفني حقًا ويسعدني أن أتولى منصب رئيسة قسم المبيعات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة R.J.O'Brien مع مواصلة مسؤولياتي كرئيسة عالمية للدخل الثابت. يقدم هذا الدور المزدوج فرصة فريدة لدفع استراتيجيات المبيعات الإقليمية لدينا عبر جميع فئات الأصول، في حين أننا نعزز بشكل أكبر النجاح الذي حققناه في أعمالنا الخاصة بالأسعار. أنا متحمسة للاستفادة من خبرة فريقنا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والبناء على أساسنا القوي واستكشاف فرص نمو جديدة في كلا المجالين. وسنواصل معاً تقديم قيمة استثنائية لعملائنا وشركائنا." بدأت رايت مسارها المهني في RJO في يوليوز/تموز 2019 بصفتها مديرة المبيعات العالمية، وتم تعيينها مديرة أولى في أوائل عام 2021. تمت ترقيتها إلى منصب المديرة التنفيذية والرئيسة العالمية لمبيعات الدخل الثابت والتجارة الإلكترونية في يناير/كانون الثاني 2022 وإلى المديرة الإدارية في يوليوز/تموز 2023. فازت رايت بجائزة "Crystal Ladder" في حفل توزيع جوائز Markets Media European Women in Finance لعام 2022.

قبل انضمامها إلى شركة RJO، أمضت رايت عامين في شركة Capula Investment Management LLP، وهي صندوق التحوط العالمي متخصص في الدخل الثابت ومقره في لندن، والذي انضمت إليه لتأسيس فريق جديد للتداول المنهجي، حيث لعبت دورًا رائدًا في تطوير وتنفيذ التداول القائم على النماذج والقدرة على التنفيذ الخوارزمي. بدأت حياتها المهنية في بنك Barclays للاستثمار كوسيطة للعقود الآجلة والخيارات، حيث طورت تخصصها في استراتيجيات أساس الخزانة الأمريكية واستراتيجيات القيمة النسبية.

حصلت رايت على درجة بكالوريوس العلوم في الرياضيات من جامعة ليفربول.

نبذة عن شركة حول R.J. O'Brien & Associates

تأسست R.J.O'Brien & Associates في عام 1914،وهي أقدم شركة مستقلة للوساطة والمقاصة في العقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخدم أكثر من 80000 عميل مؤسسي وتجاري وفرد على مستوى العالم، بالإضافة إلى شبكة تضم حوالي 300 وسيط معرف (IBs). تقدم شركة RJO خدماتها لأوسع شبكة عالمية من الوسطاء المعرفين، ومجموعة واسعة من شركات السوق المتوسطة والعديد من أكبر المؤسسات المالية والصناعية والزراعية في العالم. تقدم الشركة أحدث تقنيات التداول الإلكتروني وتنفيذ الصفقات على مدار 24 ساعة على كل بورصات العقود الآجلة الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تلقت RJO جائزة FOW الدولية لأفضل تاجر بعمولة العقود الآجلة غير المصرفية (FCM) لهذا العام لمدة خمس سنوات متتالية، وحصلت الشركة والشركة التابعة لها في المملكة المتحدة على ثمانية جوائز من منشورات HFM Global في السنوات الأخيرة.

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/363183/4887356/r_j__obrien___associates_logo.jpg