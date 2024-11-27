أمريكانا وفارم فريتس يعزّزان حضورهما في المنطقة باستثمار ١٠٠ مليون دولار (٣٧٥ مليون ريال سعودي) لإنشاء مصنع إنتاج جديد للبطاطس المقلية المجمدة في المملكة العربية السعودية

يقع مصنع إنتاج البطاطس المقلية المجمّدة في مدينة سدير للصناعة والأعمال ، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تشغيله خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٦. يمثل هذا المصنع ثاني مشروع مشترك بين كل من أمريكانا وفارم فريتس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج البطاطس المقلية ومنتجات البطاطس الأخرى.

ستساهم المنشأة الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتعزيز أمنها الغِذائي ودعم الإنتاج المحلي والمساهمة في تطوير القطاع الزِراعي في المملكة ودعم مزارعي البطاطس المحليّين لمواصلة تطوير ممارستهم الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وتعزيز عائداتِهم.

الرياض، المملكة العربية السعودية

27 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة النمو الزراعي للصناعة التابعة لمجموعة أمريكانا القابضة للأغذِية ليمتد، عن توسيع نطاق عمليّاتها في المنطقة عبر استثمار جديد بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي (٣٧٥ مليون ريال سعودي) من خلال إنشاء مصنع إنتاج للبطاطس المقلية المجمّدة والذي يقع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، الرياض. هذا الاستثمار هو بالشراكة مع شركة فارم فريتس الرّائدة عالمياً في مجال زراعة وإنتاج البطاطس المجمَدة المقلية، ويأتي بعد الشراكة القويّة التي امتدتْ بين الشركتين في مصر لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، لتعزز بذلك المجموعة شراكتها القائمة مع شركة فارم فريتس وترتقي بها إلى آفاق جديدة.

Americana and Farm Frites to expand MENA footprint with $100 million investment (SAR 375 million) in a state-of-the-art Greenfield Frozen French Fries factory in the Kingdom of Saudi Arabia

واحتفالاً بهذا الإنجاز، نظّمت شركة النمو الزراعي للصناعة (أمريكانا وفارم فريتس) حفلاً لتوقيع عقد الإيجار المبرم بمقر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" في مدينة الرياض في ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما جرى حفل وضع حجر الأساس بمدينة سدير للصناعة والأعمال في ٢٥ نوفمبر لبدء الأعمال الخاصة بإنشاء مصنع البطاطس المقلية المجمدة. وشرف هذا الحدث جمعٌ من الشخصيات والوفود الحكومية والوزارية والجهات المعنية ومزارعي البطاطس المحليين والعملاء الدوليين والمحليين والشركاء الاستراتيجيين.

ويعد هذا الاستثمار البالغ قيمته ١٠٠ مليون دولار أمريكي، خطوةً استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وخططها الرّامية والتي تهدف إلى تنويع الاستثمارات واقتصاد المملكة والمساهمة في تعزيز أمنها الغذائي عبر دعم أنشطة التصنيع المحلية وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين ومزارعي البطاطس المحليين. كما سيُمكن هذا الاستثمار شركة التصنيع والنمو الزراعي من توسيع نطاق حضورها في السوق السعودي الذي تنشط فيها مجموعة أمريكانا منذ أكثر من عقدين من الزمن بتشغيلها مصنعين في مدينة جدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م: "نحن متحمِسون جداً للبدء في أعمال إنشاء مصنعنا الجديد لإنتاج البطاطس المقلية المجمدة في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع شركة فارم فريتس التي تمتد شراكتنا معهم لأكثر من ٣ عقود منذ بدايتنا في مصر عام ١٩٨٨. ونحن نفخر جداً بترسيخ هذه الشراكة الطويلة الأمد بالتعاون سوياً على هذا المشروع للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وتعزيز حجم الصناعة الغذائية فيها. ويأتي هذا المشروع كثمرةٍ للجهود المشتركة التي بذلتها مجموعة من أبرز الهيئات والمؤسسات الحكومية والشركاء، بمن فيهم وزارة الاستثمار ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة السعودية للمُدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والتي ساهمت جميعها في تمكيننا من التوسع بأعمالنا إلى آفاقٍ جديدة".

ومن جهته، علق بيت دي بروين، مالك شركة فارم فريتس ورئيس مجلس إدارتها بالقول: "استكمالاً لشراكتنا والنجاحات التي حصدناها على مدار أكثر من ٣٠ عاماً، يسعدنا التعاون مجدداً مع مجموعة أمريكانا في هذا المشروع الاستراتيجي، ففي الوقت الذي نتواجد فيه في أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة بين أكبر أسواقنا على مستوى العالم، ما يرّسخ التزامنا بتوسيع نطاق أعمالنا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمساهمة في تنويع الاقتصاد السعودي وتنميته، في حين نواصل التزامنا بتطوير قطاع الصناعات الغذائية بمراحله المختلفة بدايةً من الزراعة والخدمات اللوجستية ووصولاً إلى المساهمة في تعزيز القيمة الإضافية لعملائنا ".

سيتم إنشاء المصنع الجديد على مساحة تبلغ أكثر من ١٠٠,٠٠٠ مترٍ مربع، وسيتم تزويده بأحدث المعدات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج البطاطس المقلية المجمدة ومنتجات البطاطس الأخرى، ومن المقرر إفتتاح المصنع خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٦، وستبلغ طاقته الإنتاجية الإجمالية خلال المرحلة الأولى، ٧٠,٠٠٠ طن متري، مع خططٍ لتوسيعه مستقبلاً. سيمثل هذا المصنع عند اكتماله وبدء عملياته التشغيلية، ثاني مشروع مشترك بين كل من مجموعة أمريكانا وشركة فارم فريتس، لتكون الشركتان أكبر مُنتج للبطاطس المقلية المجمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال محمد صفوت مصطفى، المدير العام لشركة النمو الزراعي للصناعة: "أفتخر جداً ويشرفني إطلاقنا هذا المشروع الجديد في المملكة العربية السعودية، والذي نواصل فيه التزامنا الراسخ بالتميّز ونهدف من خلاله إلى إنشاء مصنع بمواصفات وتقنيات عالمية في قلب المملكة، وأتطلع قُدماً لخدمة المزيد من العملاء على المستويين المحلي والعالمي من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من منتجات البطاطس المقلية المجمدة المصنوعة بكل فخر في المملكة العربية السعودية. ويعكس هذا المصنع الجديد كذلك التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار والمساهمة في بلوغ المملكة أقصى إمكاناتها في هذا المجال".

نبذة عن أمريكانا للأغذية

تأسست شركة أمريكانا للأغذية في عام ١٩٦٤، وهي واحدة من أبرز الشركات في مجال السلع الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انطلاقتنا المتواضعة في الكويت، حققنا حضوراً قوياً وانتشاراً واسعاً في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، ومصر، وتطورنا على مر العقود لنصبح علامة تجارية موثوق بها في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. من خلال ١٩ مصنعاً متطوراً للإنتاج في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، نوفر أفضل المنتجات في فئات واسعة تشمل منتجات مصنّعة ومجمدة (الدواجن، واللحوم، والمأكولات البحرية) والمعلبات والفواكه والخضروات المجمدة والحلويات والوجبات الخفيفة. باعتبارنا الشركة الرائدة على مستوى المنطقة في هذا القطاع، نواصل الارتقاء بمعايير الجودة والنكهة وسلامة الأغذية، ويتمتع اليوم المستهلكون بمنتجات أمريكانا للأغذية في أكثر من ٥٠ دولة ومنطقة حول العالم.

نبذة عن فارم فريتس

تأسست شركة فارم فريتس في العام ١٩٧١ كمشروعٍ عائلي مستقل نشأ من شغف زراعة البطاطس وصناعة شرائح البطاطس المقلية المجمدة، وهو الشغف الذي مكّنها من النمو بوتيرة متسارعة طوال خمسة عقود من الزمن لتتحول اليوم إلى شركة عالمية تُصنِّع نحو ١٫٢مليون طن من منتجات البطاطس سنوياً، لتقدم من خلالها لمزودي الخدمات الغذائية من جميع أنحاء العالم، مجموعةً متنوعة تبلغ أكثر من ٨٠ نوعاً من المنتجات بما فيها البطاطس المقلية والأنواع المختلفة من البطاطس والمقبلات. وفي الوقت الذي حققت فيه الشركة نمواً متواصلاً منذ تأسيسها، فإن تركيزها لا يزال متركزاً على مفهوم طعم السعادة من مزارعنا لسفرتك، فيما تمتلك الشركة اليوم كذلك أكثر من ١٦٠٠ موظف موزعين على ٦ منشآت تصنيع و٤٣ مكتباً للمبيعات حول العالم، وتتعاون مع مزودي رواد خدمات الطعام في أكثر من ١٠٠ دولة من جميع أنحاء العالم.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2568359/Americana_Farm_Frites.jpg