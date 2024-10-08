أمن الشبكات بالذكاء الاصطناعي من Vehere في معرض GITEX Global 2024: محفز للتحول الرقمي في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تشارك Vehere في معرض GITEX Global 2024، وهو أكبر حدث تكنولوجي والأفضل تصنيفا في العالم، في الفترة من 14إلى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في دبي. وباعتبارها شركة عالمية في مجال الأمن السيبراني تهدف إلى غزو آفاق جديدة، ستعرض شركة Vehere تقنيتها لأمن الشبكات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل بمثابة "خط دفاع ثانٍ" لحماية شبكات الشركات من أكثر التهديدات الإلكترونية تطوراً.

أمن الشبكات بالذكاء الاصطناعي من Vehere هو حل موحد لاكتشاف الشبكات والاستجابة لها (NDR) والتحاليل الجنائية للشبكة.(NF) يكتشف حل اكتشاف الشبكات والاستجابة لها (NDR) من Vehere سلوكيات النظام غير الطبيعية من خلال الاستفادة من التحليلات السلوكية/AI-ML. فهو يكتشف ويحتوي على نشاط ما بعد الاختراق مثل برمجيات الفدية الخبيثة أو برمجيات APTs أو التهديدات الداخلية أو التحركات الجانبية. تدعم التحاليل الجنائية للشبكة (NF) من Vehere الاستجابة للحوادث الأمنية والتحقيق في مصدر الحادث، وتحلل وتعيد بناء الجداول الزمنية للهجوم، وتوفر الأدلة للإجراءات القانونية.

يبرز أمن الشبكات بالذكاء الاصطناعي من Vehere كأفضل خيار لأمن المؤسسات نظرا لمميزاته الرئيسية:

• مراقبة كل من الاتصالات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب

• التقاط الحزمة بدون خسارة

• الكشف عن التطبيقات القائمة على السلوك

• مليونان من مؤشرات الاختراق UltraHunt

• الكشف عن الاختراقات بأثر رجعي

• النشر المرن

قال أفيناش جارج ائب الرئيس للمبيعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Vehere: "يعد معرض GITEX Global حدثا ضخما حيث سيكتسب الحضور فهمًا لِأمن الشبكات بالذكاء الاصطناعي من Vehere، وهي تقنية مصممة لتمكين المؤسسات من حماية أصولها الحيوية والحفاظ على استمرارية الأعمال من خلال تحديد التهديدات بشكل استباقي وتحييدها.

كما أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولاً رقميًا كبيرًا، وتلتزم شركة Vehere بدعم المؤسسات في هذه العملية. ومع تسريع الشركات في الشرق الأوسط لجهودها في مجال الرقمنة، توفر تقنيتنا مساراً للتحديث يعزز النمو الاقتصادي والكفاءة التشغيلية والأمن."

تماشياً مع مشاركتها، ستقدم Vehere عروضاً حية ورؤى حول عروض المنتجات وفرصة للتفاعل مع خبرائها لاستكشاف حلول مخصصة.

ستجد Vehere في معرض GITEX Global، في جناح الهند: H23-C17D، مركز التجارة العالمي، دبي. سجل معنا واحصل على تذاكر مجانية لزيارة أكبر معرض تقني في العالم.

نبذة عن Vehere:

Vehere هي شركة برمجيات ثورية في مجال الأمن السيبراني متخصصة في ذكاء الشبكات الإلكترونية القائمة على الذكاء الاصطناعي. منذ أكثر من عقد من الزمان، تدعم شركة Vehere محللي مكافحة الإرهاب في مجتمعات الدفاع والاستخبارات. تحظى Vehere الآن بثقة المحللين الإلكترونيين في شركات Fortune 500، بما في ذلك شركات الاتصالات والمؤسسات المالية والمدن الذكية لحماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الإلكترونية في الوقت الفعلي.

Vehere. HUNT BEFORE BREACH™

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2268795/4387329/Vehere__Logo.jpg