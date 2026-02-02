أمنية للإخصاب» تنطلق في أبوظبي بنهج قائم على النتائج والرعاية الشمولية»

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت »أمنية للإخصاب« عن إطلاقها الرسمي في أبوظبي، لتقدّم نموذجاً متقدّماً لرعاية الإخصاب يرتكز على تحقيق نتائج طبية متفوقة، واستمرارية الرعاية، وتعزيز وضوح القرارات العلاجية المبنية على المعرفة، من خلال نهج متكامل يضع الإنسان في صميم التجربة العلاجية.

وانطلاقاً من أكثر من عقد من الخبرة الطبية الموثوقة في أبوظبي، تمثل «أمنية للإخصاب» تطوراً وتحولاً استراتيجياً لخدمات »هيلث بلس للتلقيح الصناعي« (HealthPlus IVF)، بهوية متجددة ونموذج رعاية مُعاد تصميمه، بما ينسجم مع منظومة الرعاية الصحية القائمة على النتائج في إمارة أبوظبي، ومع التوجه الوطني لدولة الإمارات نحو دعم الأسرة وجودة الحياة.

ويضمن هذا التحوّل استمرارية رحلة المراجعين دون أي انقطاع، حيث يواصل المرضى تلقي الرعاية من نفس الفريق الطبي عالي الخبرة، مع الاستفادة من قدرات تشخيصية ومخبرية وجينية معززة، مدعومة بأحدث التقنيات والأنظمة المتكاملة، ضمن نموذج رعاية موحّد يوفّر مزيداً من الوضوح، والتنسيق، والاتساق عبر مختلف مراحل علاج الإخصاب.

ويتجاوز نهج «أمنية للإخصاب» حدود الإجراءات الطبية المنفصلة، ليعالج بصورة متكاملة كافة العوامل المؤثرة في نتائج الإخصاب. فلا تستند القرارات العلاجية إلى البيانات الطبية وحدها، بل تنطلق من فهم أشمل للتأثيرات الجينية، والبيئية، والاجتماعية، والنفسية، والعاطفية، إيماناً بأن الإخصاب رحلة إنسانية عميقة لا يمكن فصلها عن السياق الكامل لحياة الفرد والأسرة.

ومع تزايد تأثير عوامل مثل تأخر الإنجاب، والتخطيط الأسري الاستباقي، والدور المتنامي للطب الدقيق القائم على تخصيص الرعاية وفق الخصائص الفردية، تجمع «أمنية للإخصاب» بين التشخيصات المتقدمة، وتخطيط العلاجات المصممة خصيصاً لكل حالة، وعلم الوراثة، وخدمات الصحة الشمولية، ضمن تجربة واحدة متكاملة ومنسّقة. وقد صُمّم هذا النموذج للحد من التجزئة، ودعم اتخاذ قرارات أوضح، وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الوصول إلى أفضل النتائج الصحية الممكنة، بنهج مسؤول وقابل للتوقّع، وضمن إطار زمني مناسب طبياً.

وفي هذا السياق، قال ريان سلام، رئيس مجلس إدارة أمنية للإخصاب: "تعكس أمنية تطوراً واضحاً في كيفية تقديم رعاية الإخصاب. فنحن نركز على توظيف أحدث الابتكارات الطبية والتكنولوجية القائمة على الأدلة لتحسين النتائج، بالتوازي مع التزام واعٍ بتجاوز النماذج التقليدية وإعادة تعريف مفهوم الابتكار في رعاية الإخصاب. وتأتي رحلة المراجع وتجربته في صميم نموذجنا التشغيلي، إذ إن وضع الإنسان في المقام الأول فعلياً يتطلب إعادة التفكير في كيفية تصميم الرعاية وتنسيقها وتقديمها بوصفها تجربة متكاملة لا سلسلة من التدخلات المنفصلة."

ومن جانبها، قالت إيمان الشرفا، عضو مجلس إدارة أمنية للإخصاب: "خلف كل رحلة إخصاب قصة إنسان أو عائلة تعيش بين القلق والأمل. وهنا، لا يكفي التميّز الطبي وحده؛ إذ يُعد الذكاء العاطفي، والقدرة على الإصغاء، وتقديم الدعم، والاستجابة بتعاطف وثبات، ركائز أساسية لبناء الثقة وتحسين التجربة وتحقيق نتائج أفضل. وقد تأسست أمنية وفي جوهرها هذا الفهم الإنساني العميق."

وتحظى «أمنية للإخصاب» بدعم شركة «أوليف روك بارتنرز»، وهي شركة استثمارية متخصصة في قطاع الرعاية الصحية، تركز على بناء مؤسسات مستدامة قائمة على الجودة، والحوكمة الرشيدة، وتحقيق نتائج طويلة الأمد.

وقال عبدالله شاهين، الشريك المؤسس في «أوليف روك بارتنرز»: "لقد نجحت أبوظبي في ترسيخ بيئة داعمة لازدهار الرعاية الصحية المتخصصة، مستندة إلى أطر تنظيمية قوية، ومستويات عالية من المساءلة، ورؤية طويلة الأمد. ويعكس استثمارنا في أمنية ثقتنا بمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وبنموذج متكامل لرعاية الإخصاب قائم على تحقيق نتائج طبية متقدمة، وتجربة مستدامة للمراجعين على المدى الطويل."

وعقب اكتمال عملية التحوّل، أنشأت «أمنية للإخصاب» مجلس إدارة جديداً لتعزيز الإشراف الاستراتيجي وتوجيه مسار النمو طويل الأمد، يضم نخبة من القادة ذوي الخبرة، وهم: ريان سلام، وإيمان الشرفا، وعبدالله شاهين، ومهند قباج، وأحمد المخللاتي.

وتواصل «أمنية للإخصاب» تقديم خدماتها من منشأتها الحالية في أبوظبي، مع الاستمرار في تطوير نموذجها التشغيلي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، والتطورات المتسارعة في المختبرات المتقدمة، وعلم الوراثة، والطب الدقيق. وتنطلق «أمنية للإخصاب» من قناعة راسخة بأن رعاية الإخصاب يجب أن تُصمَّم لتحقيق النتائج، وأن تُبنى حول الإنسان لا الإجراءات وحدها.

حول أمنية للإخصاب

تُعد «أمنية للإخصاب» مركزاً متخصصاً لحلول الإخصاب في أبوظبي، يقدّم رعاية قائمة على الأدلة ومرتكزة على النتائج عبر مسارات طبية متكاملة ونهج شامل يضع الإنسان في صميم الرعاية. وتجمع أمنية بين الخبرة الطبية المتراكمة، والعلوم المتقدمة، وعلم الوراثة، والذكاء العاطفي، لتوفير تجربة رعاية متوازنة تجمع بين الدقة الطبية والدعم الإنساني للأفراد والعائلات في مختلف مراحل رحلتهم مع الإخصاب.

ويحمل اسم «أمنية» معنى التمني في اللغة العربية، ويتجاوز ذلك إلى بعد أعمق؛ فـ«أم» ترمز إلى الوالدة، و«نية» تعكس القصد والغاية، في تجسيد لالتزام المركز بتقديم رعاية واعية، قائمة على الهدف، والوضوح، والمسؤولية.

وعقب صفقة استراتيجية بين «أوليف روك بارتنرز»، ومجموعة M42، انتقلت الملكية الكاملة لمشروع "هيلث بلس للتلقيح الصناعي" إلى «أوليف روك بارتنرز». ومع تعيين «سيدرو ستراتيجي» مستشاراً للتحول، أُعيدت هيكلة العيادة وتطوير نموذجها وإطلاقها بهويتها الجديدة تحت اسم «أمنية للإخصاب»، مع ضمان استمرارية رعاية المراجعين دون انقطاع.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874759/Umniya_Fertility_Logo.jpg