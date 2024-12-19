أنغامي Anghami تحصل على استثمار كبير من مجموعة OSN

أنغامي Anghami تعزز ريادتها الإقليمية في مجال البث المباشر بالتزام يصل إلى 55 مليون دولار من مجموعة OSN

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أنغامي Anghami (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:ANGH) عن حصولها على جولة تمويل جديدة كبيرة من مجموعة OSN تصل قيمتها إلى 55 مليون دولار أمريكي باستثمار أولي بقيمة 12 مليون دولار أمريكي في برنامج سندات قابلة للتحويل. ويمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في رحلة أنغامي لإعادة تعريف الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز مكانتها كوجهة مفضلة لمحتوى الصوت والفيديو المتمي

ومنذ الشراكة الاستراتيجية الأولية بين OSN وأنغامي في أبريل/نيسان 2024، والتي جمعت بين إمكانات بث الفيديو المتميزة التي لا مثيل لها التي توفرها OSN+ ومحتواها الذي يمتد لـ18000 ساعة من المحتوى مع مجموعة أنغامي الصوتية القوية التي تضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست، حققت الشراكة نمواً قوياً.

تتضمن النقاط الرئيسية ما يلي:

• إعادة إنشاء منصة OSN+ الجديدة وإعادة إطلاقها، مما أدى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المشتركون وزيادة تفاعلهم

• إطلاق باقة 4K Premium الجديدة بدقة 4K مع Dolby Atmos وDolby Vision

• تحقيق نمو بنسبة 41% في عدد مشتركي بث الفيديو بين أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2024.

• تنفيذ تحسينات متطورة في محرك توصيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تحسين إمكانية اكتشاف المحتوى

يهدف هذا الاستثمار الأخير إلى تسريع مسار نمو أنغامي وOSN+، وتمكين المنصتين من توسيع مكتبة المحتوى الخاصة بهما، وتعزيز تجربة المستخدم من خلال التقنيات المتطورة، وتعزيز حضورهما في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويهدف أيضاً إلى دفع الابتكارات مثل التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي وتقنيات البث من الجيل التالي.

قال إيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة أنغامي وOSN+: "إن نجاح هذه الشراكة هو دليل على قوة التعاون والابتكار. ومن خلال هذا الاستثمار الجديد من مجموعة OSN، نحن على استعداد للارتقاء بتجربة الترفيه الرقمي لجمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل أكبر وتوسيع نطاق وصولنا."

أضاف جو كوكاباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN: "تعكس هذه الجولة الجديدة من التمويل إيماننا الراسخ بقدرة أنغامي على قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الترفيه الرقمي. سنستمر معاً في إعادة تعريف كيفية تجربة الجمهور للمحتوى المتميز، مما يضمن أن تظل منصتنا رائدة في هذا المجال."

نبذة عن شركة أنغامي Anghami (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:ANGH

أنغامي هي المنصة الرائدة في مجال بث الوسائط المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم منظومة شاملة من خدمات الفيديو والموسيقى والبودكاست والترفيه المباشر والخدمات الصوتية الحصرية المتميزة وغيرها.

وفي خطوة استراتيجية في أبريل/نيسان 2024، انضمت أنغامي إلى OSN+، وهي منصة رائدة في مجال بث الفيديو، لتشكل بذلك قوة ترفيهية رقمية كبيرة. وقد عززت هذه الصفقة المحورية مكانة أنغامي كمنصة الجمهور المفضلة، حيث تضم مكتبة واسعة تضم أكثر من 18000 ساعة من مقاطع الفيديو المتميزة، بما في ذلك محتوى حصري من HBO، إلى جانب أكثر من 100 مليون أغنية عربية وعالمية وبودكاست. توفر منصة OSN+ أحدث المحتوى في نفس الوقت الذي توفره الولايات المتحدة، بما في ذلك المسلسلات والأفلام التي لا بد من مشاهدتها بالإضافة إلى المحتوى العربي من الطراز العالمي ومحتوى OSN+ الأصلي.

مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و3.5 مليون اشتراك مدفوع، تعاونت أنغامي مع 47 شركة اتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسهل عملية استقطاب العملاء ودفع الاشتراكات، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع استوديوهات الأفلام الكبرى وعمالقة الترفيه وشركات الموسيقى الإقليمية والدولية. يقع مقر أنغامي الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في 16 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

لمعرفة المزيد عن أنغامي، يرجى زيارة .https://anghami.com

نبذة عن مجموعة OSN

مجموعة OSN هي الشبكة الرائدة في مجال الترفيه المتميز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في 22 دولة تتميز بمسلسلات وأفلام تلفزيونية عالمية ومحلية حصرية ومطلوبة بالإضافة إلى عروض موسيقى متميزة. تقدم مجموعة OSN المحتوى عبر منتجات متعددة: عروض OSN+ وOSNtv وأنغامي Anghami وB2B في جميع أنحاء المنطقة.

تعد OSN موطنًا للمحتوى الأكثر إقناعًا من الاستوديوهات العالمية، بما في ذلك Warner Bros وDiscovery وNBCUniversal، كما أنها تتصدر المحتوى المتميز بما في ذلك المحتوى الغربي والعربي والتركي وغيرها عبر أقسامها، وهي معروفة بشكل مميز ببثها الحصري لأحدث محتوى HBO في نفس اليوم الذي تبث فيه الولايات المتحدة، بما في ذلك المسلسلات الشهيرة والأفلام الرائجة وأفضل برامج الأطفال ونمط الحياة. تأسست مجموعة OSN في عام 2009 من خلال اندماج أكبر شبكتين تليفزيونيتين للاشتراك في المنطقة، وهما Orbit وShowtime Arabia، وهي شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت القابضة (KIPCO).

بيان تحذيري بخصوص البيانات التطلعية

يتضمن هذا البلاغ "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. قد تختلف النتائج الفعلية لأنغامي Anghami عن توقعاتها وتقديراتها وتنبؤاتها وبالتالي يجب عدم الاعتماد على هذه البيانات التطلعية كتنبؤات لأحداث مستقبلية. الكلمات مثل "توقع" و"تقدير" و"بدء" و"مشروع" و"ميزانية" و"توقعات" و"توقعات أولية" و "ترقب" و"يستهدف" و"يعتزم" و"يخطط" و"قد" و"يريد" و"يمكن" و"يجب" و"يعتقد" و"يواصل" و"يتوقع" و"يحتمل" و"يحول" و"يتحول" و"يلتزم" والتعبيرات مماثلة (أو الصيغ السلبية لمثل هذه الكلمات أو التعبيرات) تهدف إلى تحديد مثل هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه البيانات تلك المتعلقة بتأثير الاستثمار والشراكة على المنصات والمستخدمين ومجموعة OSN وأنغامي Anghami والابتكار. تشمل هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك كبيرة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية مادياً عن تلك التي تمت مناقشتها في البيانات التطلعية. معظم هذه العوامل خارج سيطرة أنغامي Anghami ويصعب التنبؤ بها. وتشمل العوامل التي قد تتسبب في مثل هذه الاختلافات على سبيل المثال لا الحصر: نتيجة أي إجراءات قانونية قد تُرفع ضد أنغامي Anghami؛ والتغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها؛ وإمكانية تأثر أنغامي سلبًا بعوامل اقتصادية و/أو تجارية و/أو تنافسية أخرى؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المحددة في تقرير أنغامي Anghami السنوي للسنة المالية 2023 على النموذج 20-F المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 29 أبريل/نيسان 2024، بما في ذلك تلك الواردة تحت عنوان "عوامل الخطر" في التقرير، وفي الوثائق الأخرى المودعة أو التي ستودعها أنغامي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمتاحة على موقع هذه الأخيرة www.sec.gov. تحذر أنغامي من أن قائمة العوامل السابقة ليست حصرية. تحذر أنغامي القراء من عدم الاعتماد غير المبرر على أي بيانات تطلعية والتي تتحدث فقط اعتباراً من تاريخ صدورها. باستثناء ما يقتضيه القانون، لا تتعهد أنغامي أو تقبل أي التزام أو تعهد بإصدار أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية بشكل علني لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو أي تغيير في الأحداث أو الظروف أو الشروط التي يستند إليها أي بيان من هذا القبيل.

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