أنغامي Anghami تحقق نموًا قويًا في خدمة الفيديو والموسيقى في عام 2024 مع نمو بنسبة 28% في نسبة المشاركة في البث المباشر

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت أنغامي (Anghami) (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:ANGH، المنصة الرائدة في مجال البث المتعدد الوسائط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق نمو كبير في مشاركة المستخدمين وإنجازات تشغيلية كبيرة، مما يعزز مكانتها كوجهة الترفيه الأولى في المنطقة.

مقاييس الأداء القوي والتميز التشغيلي

حققت أنغامي Anghami وفورات كبيرة في التكاليف، وفي الوقت نفسه حققت زيادة بنسبة 18% في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) على القاعدة المباشرة. أظهر التفاعل مع بث الفيديو زخمًا استثنائيًا، حيث ارتفع إجمالي ساعات المشاهدة بنسبة 28% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى شتنبر/أيلول 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وعلق إيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة أنغامي و OSN+، قائلاً: "إن أداءنا القوي خلال هذا الربع، والذي تميز بزيادة 18% في متوسط العائد على الاشتراكات المباشرة ونمو 28% في نسبة المشاركة في البث، يظهر نجاح استراتيجيتنا الترفيهية المتكاملة. ومن خلال توسيع نطاق المحتوى المتميز في كل من الفيديو والموسيقى، بالإضافة إلى الابتكارات التقنية مثل DolbyVision وDolbyAtmos، فإننا نرتقي بكيفية تجربة الترفيه الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

المبادرات الاستراتيجية التي تقود النمو

تشمل استراتيجية نمو OSN+ العديد من المبادرات الرئيسية:

الابتكار التقني وتجربة المستخدم المحسنة

تنفيذ تحسينات متطورة في محرك توصيات الذكاء الاصطناعي ، خاصةً للمستخدمين الجدد، مما أدى إلى زيادة المشاركة بنسبة 20%.

الريادة في تكنولوجيا البث في المنطقة مع تقديم DolbyVision و DolbyAtmos ، كأول خدمة محلية تقدم تجارب المشاهدة المتميزة هذه.

إطلاق تطبيق Apple Vision Pro الرائد بالتعاون مع Apple تزامناً مع إطلاقه في الإمارات العربية المتحدة.

التوسع في خيارات دفع أقساط 4K من خلال شركات الاتصالات الإقليمية الكبرى بما في ذلك شركة STC السعودية، وموبايلي السعودية، وشركة DU الإماراتية، و Etisalat الإماراتية.

إطلاق فئة القيمة المغيّرة للعبة: أحدثنا ثورة في إمكانية الوصول إلى المحتوى من خلال باقة Standard with Ads الجديدة، مما يتيح إمكانية الوصول إلى المحتوى المتميز لجمهور أوسع مع الحفاظ على تجربة البث عالية الجودة التي نتميز بها. تفتح هذه الخطوة الاستراتيجية مصادر جديدة للإيرادات مع إتاحة الوصول إلى مكتبة المحتوى الواسعة الخاصة بنا.

التميز في المحتوى والبرمجة المستقبلية

الأداء القوي من المحتوى المتميز بما في ذلك "The Penguin" بطولة كولين فاريل والموسم الرابع من مسلسل "FROM" مهد الطريق لقائمة أعمال قادمة مثيرة:

تعرض سلسلة « The Day of the Jackal » من بطولة إيدي ريدماين في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي سلسلة تشويق عالية المخاطر تنسج التشويق والدقة في قصة مثيرة عن التجسس والاغتيال.

تقدم سلسلة « Dune : Prophecy » ، التي ستطلق في 18 نونبر/تشرين الثاني، رحلة كبيرة وغامرة في عالم الكثبان الرملية مليئة بالمناظر الطبيعية الملحمية والمؤامرات السياسية المعقدة والنبوءات العميقة الجذور.

مسلسل " The Fashionista " الذي سينطلق في أوائل عام 2025، وهو أول مسلسل درامي كوميدي قصير أصلي من OSN+ ، تم تصويره في الكويت ويستكشف شهرة وسائل التواصل الاجتماعي.

ابتكارات المحتوى العربي

في خطوة رائدة في مجال الترفيه الإقليمي، تقدم OSN+ أول دبلجة عربية لمسلسلات مرموقة:

« Succession » من بطولة براين كوكس هو تصوير مؤثر لعائلة متعطشة للسلطة بذكاء حاد وديناميكيات شديدة وقاسية.

« Big Little Lies » من بطولة نيكول كيدمان وريز ويذرسبون وشايلين وودلي شبكة فضائحية من الأسرار التي يتم تقديمها بطبقات من التشويق والعمق العاطفي الصريح.

« The Undoing » من بطولة نيكول كيدمان وهيو غرانت مسلسل تشويقي متطور ومصقول يبقي المشاهدين على أعصابهم بسبب قصته المتوترة وغير المتوقعة.

يقدم مسلسل « The Night Of » من بطولة جون تورتورو نظرة شجاعة ومؤرقة على نظام العدالة الجنائية، ويمزج بين الأجواء والدراما المثيرة للتفكير.

الريادة الموسيقية والثقافية

وعلى صعيد الموسيقى، تواصل أنغامي تعزيز عروضها الموسيقية والثقافية:

توسيع نطاق القائمة الموسيقية لعمرو دياب، حيث من المقرر إقامة ثلاث حفلات كبرى بحلول أبريل/نيسان 2025 في القاهرة وعمّان وأبوظبي.

التعاون مع وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية في بطولة المواهب الثقافية بين يناير/كانون الثاني ويوليوز/تموز 2024 لدعم رؤية المملكة في اكتشاف المواهب الموسيقية وتطويرها.

إطلاق مسابقة "سجل Sajjel" ، أول مسابقة للبودكاست في العالم العربي، بالشراكة مع لجنة الأدب والنشر والترجمة.

عن شركة أنغامي Anghami (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ:ANGH

أنغامي هي المنصة الرائدة في مجال بث الوسائط المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم منظومة شاملة من خدمات الفيديو والموسيقى والبودكاست والترفيه المباشر والخدمات الصوتية الحصرية المتميزة وغيرها. منذ إطلاقها في عام 2012، قادت أنغامي الطريق كأول منصة بث موسيقي رقمي لرقمنة كتالوج الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد الترفيهي في المنطقة. وفي خطوة استراتيجية في أبريل/نيسان 2024، انضمت أنغامي إلى OSN+، وهي منصة رائدة في مجال بث الفيديو، لتشكل بذلك قوة ترفيهية رقمية كبيرة. وقد عززت هذه الصفقة المحورية مكانة أنغامي كمنصة الجمهور المفضلة، حيث تضم مكتبة واسعة تضم أكثر من 18000 ساعة من مقاطع الفيديو المتميزة، بما في ذلك محتوى حصري من HBO، إلى جانب أكثر من 100 مليون أغنية عربية وعالمية وبودكاست. مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 120 مليون مستخدم مسجل و2.5 مليون اشتراك مدفوع، تعاونت أنغامي مع 47 شركة اتصالات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يسهل عملية استقطاب العملاء ودفع الاشتراكات، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع استوديوهات الأفلام الكبرى وعمالقة الترفيه وشركات الموسيقى الإقليمية والدولية. يقع مقر أنغامي الرئيسي في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتعمل في 16 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض.

لمعرفة المزيد عن أنغامي، يرجى زيارة https://anghami.com .