أنغامي تعلن عن نتائج الربع الثالث من عام 2023 مسجّلةً نمواً بنسبة 17% في عدد المشتركين واستثمارات استراتيجية بارزة من OSN Group و SRMG Ventures

زيادة في عدد المشتركين بنسبة 17% عن العام الماضي ليصل إلى 1.73 مليون مشترك، اعتباراً من 30 سبتمبر 2023.

نمو الإيرادات المعدلة (1) بنسبة 8% عن العام الماضي لتصل إلى 30 مليون دولار لفترة الـ 9 أشهر التي انتهت في 30 سبتمبر 2023.

زيادة هامش الربح الإجمالي لفترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 22%، مقارنةً بـ 12% في الفترة ذاتها من عام 2022.

حصلت أنغامي على استثمار استراتيجي بقيمة 5 مليون دولار من SRMG بتقييم 2.5 دولار للسهم، بهدف تعزيز النمو والاستفادة من موارد وخبرات الطرفين في التكنولوجيا والابتكار والمحتوى.

أبرمت أنغامي صفقة رئيسية مع مجموعة OSN التي من المتوقع أن تعيد تشكيل مشهد البث الموسيقي والفيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ترسيخ موقعها الاستراتيجي في عالم الترفيه. قيمة الاستثمار من قبل OSN Group مقابل 3.65 دولار للسهم.

طرح ألبوم "مكانك" للفنان عمرو دياب حصرياً على أنغامي في 28 ديسمبر 2023، يليه سلسلة من الحفلات الموسيقية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أنغامي (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ: ANGH) منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجها الأولية للربع الثالث من عام 2023، لفترة الـ 9 أشهر التي انتهت في 30 سبتمبر 2023، حيث أبرزت النتائج نمواً كبيراً وتقدماً استراتيجياً واضحاً.

شهدت الشركة، للفترة التي امتدت لمدة تسعة أشهر حتى 30 سبتمبر 2023، أداءً قوياً مع نمو بنسبة 17% في عدد المشتركين، وزيادة بنسبة 8% في الإيرادات المعدلة، وتحسَن كبير في هامش الربح الإجمالي الذي بلغ 22%.

تحسّن الأداء في القطاعات ذات الهوامش العالية في النشاط الأساسي

شهدت إيرادات الاشتراك المباشر (عبر متاجر التطبيقات والويب) نمواً بنسبة 17% عن العام الماضي، في حين انخفضت إيرادات شركات الاتصالات بنسبة 21% عن العام الماضي، وهو انخفاض متوقع نظراً لاستراتيجية أنغامي التي ترتكز على النمو في القنوات المباشرة عبر تقديم هوامش محسنة وشروط تحصيل مطوّرة وحماية ضد تقلبات العملات.

وفي 7 أغسطس 2023، أطلقت أنغامي خطة اشتراك أنغامي جولد، وهي أعلى فئة اشتراك لغاية الآن. تقدّم هذه الفئة مجموعة من الميزات الجديدة والمُبتكرة لتحسين تجربة الاستماع للموسيقى والبودكاست عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي خلال أكتوبر 2023، قامت أنغامي بتحسين أكبر اتفاقية لها مع ڤودافون مصر، مما أدى إلى زيادة إيرادات أنغامي إلى الضعف تقريباً. تم اتخاذ هذه الخطوة الاستراتيجية للتخفيف من تداعيات خفض قيمة الجنيه المصري وتحسين الإيرادات الشهرية للمشتركين.

شهدت إيرادات الإعلانات (باستثناء صفقات المقايضة) نمواً كبيراً بنسبة 28% سنوياً، وذلك بفضل:

التوسع المستمر والنجاحات لأنغامي ستوديوز، وحدة الإنتاج التابعة لأنغامي التي تعمل مع العلامات التجارية الكبيرة لتوفير تجارب صوتية مبتكرة.

تحسين الشروط التجارية وتوسيع نطاق التعاون مع شركاء الإعلانات لدفع النمو في أساليب الإعلان داخل التطبيق.

الكفاءة والتركيز المستمر على الربحية هما الدافع الأساسي لنجاح أنغامي

تمكّنت أنغامي باستمرار في تطوير كفاءة التكلفة في مجالات رئيسية، مع تخفيض كبير في:

تكلفة التكنولوجيا والبنية التحتية، بفضل التحسينات المستمرّة.

نفقات البيع والتسويق، الناتجة عن تحسين تكاليف التسويق لتحقيق نمو أفضل.

الرواتب والفوائد الأخرى، بعد تخفيض حجم القوى العاملة بنسبة 15% تقريباً على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، حافظت أنغامي على نمو العدد الإجمالي للمشتركين من خلال تطوير استراتيجيات النمو، حتى أثناء فترة تقليل تكاليف المنصة بشكل عام.

يستمر التعاون الاستراتيجي مع الفنان عمرو دياب بتمييز أنغامي عن منافسيها، مقدّمةً للجماهير محتوى حصري مميز وجولات قادمة من الحفلات الموسيقية

في 18 مايو 2023، أعلنت أنغامي عن مرحلة جديدة من تعاونها الحصري مع النجم عمرو دياب عبر الإعلان عن سلسلة من الحفلات الموسيقية في مدن مختلفة في المنطقة، من تنظيم وتنفيذ القسم المخصص للفعاليات الموسيقية الحيّة في أنغامي.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة بعد إصدار ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" حصرياً على أنغامي في 28 ديسمبر 2023.

إنجازات استراتيجية رئيسية وتحوّلية تضع أنغامي كمنصّة رائدة في مجال البث الترفيهي الرقمي

في 21 أغسطس 2023، حصلت أنغامي على استثمار استراتيجي بقيمة 5 ملايين دولار من SRMG ، إحدى أبرز مجموعات الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذراع الاستثمار التابع للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. ومن المُتوقّع أن يؤثر هذا الإنجاز بشكل كبير على صناعة الموسيقى في المنطقة ويعزز المشهد الترفيهي فيها. وهو استثمار بتقييم قدره 2.5 دولار للسهم.

في 21 نوفمبر 2023، قامت أنغامي ومجموعة OSN بتوقيع صفقة هامة واستراتيجية تجمع ما بين أنغامي و OSN + (خدمة البث الترفيهي التابعة لمجموعة OSN ) لإنشاء أول منصة متكاملة لبث الموسيقى والفيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع استثمار نقدي هام قدره 50 مليون دولار في أنغامي من مجموعة OSN ، تقوم هذه الصفقة الاستراتيجية بتوحيد أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، وأكثر من 2.5 مليون مشترك، وإيرادات مجتمعة تتخطّى 100 مليون دولار. ستجمع المنصة ما بين البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي بالإضافة ومكتبة المحتوى المميزة والحصرية من + OSN (التي تشمل شراكات حصرية مع إتش بي أو " HBO ") لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج مطوّر يركّز على تفضيلات المستخدمين. أما الاستثمار فهو مقابل تقييم 3.65 دولار للسهم، وهو أعلى من سعره التداولي الحالي. من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، على أن تكون خاضعة للشروط الاعتيادية للإغلاق والموافقات التنظيمية.

وفي هذا السياق، قال إدي مارون، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة أنغامي: "يشكّل هذا الربع محطّة بارزة وتحوّلية لأنغامي، سواء من الناحية الاستراتيجية أو المالية. مع تأمين مستثمرين استراتيجيين رئيسيين من مجموعة OSN و SRMG، نشهد اليوم مرحلة مهمة في رحلتنا نحو النمو والابتكار. يركّز نموّنا على قطاعات عالية الهامش وينسجم بشكل مثالي مع تركيزنا الاستراتيجي. إن دمج قدرات بث الفيديو هو خطوة استراتيجية في الفترة القادمة وتعد بتحسينات كبيرة على منصتنا وتوسيع خدماتنا."

إن نمو أنغامي المتسارع في تطوير نشاطها التجاري المباشر، إلى جانب تعزيز العقود التجارية الرئيسية، يبرز التزامها المستمر نحو تحقيق النمو مع تحسين هوامش الربح. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الاستراتيجية من مجموعة OSN و SRMG في تسريع توسع أنغامي بشكل كبير في أسواق عالية الإيرادات لديها في دول التعاون الخليجي، حيث تمتلك هذه الشركاء قواعد قوية.

(1) الإيرادات المعدلة تعني الإيرادات باستثناء المعاملات الإعلانية بالمقايضة والتي تشمل التبادل غير النقدي للخدمات بين أنغامي والطرف الآخر و/أو الشريك.

نبذة عن أنغامي (NASDAQ: ANGH):

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي الخيار المفضل للموسيقى العربية والعالمية والترفيه، وابتكارات الفنانين، وفتح نافذة التواصل بين الناس. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى والبودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة لأي شخص كي يبدع ويشارك صوته مع العالم أجمع.



وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وهي تضم اليوم أكبر قائمة تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين، متاحة لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وأبرمت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية مثل "يونيفرسال" و"سوني" و"وارنر" و"ميرلين"، وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي. ويقع المقر الرئيسي لأنغامي في أبوظبي، ولها مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض. كما أنها تنشط في 16 دولة مختلفة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد توسعت مؤخرًا لتضم الولايات المتحدة الأميركية وكندا وقريبًا في أوروبا. وهي الخدمة الوحيدة المتاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية؛ كما أنها قريبة دوماً من قاعدة عملائها، ليس فقط من خلال تواجدها في مختلف أرجاء المنطقة وإنما أيضاً بفضل نقاط بيانات المستخدمين التي تعالجها يومياً والبالغة حوالي 56 مليون نقطة.



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بيان تحذيري فيما يخص البيانات التطلعية

يحتوي هذا الخبر الصحفي على "بيانات استشرافية تطلعية" متوافقة مع أحكام بيان "الملاذ الآمن" المنصوص عليها في قانون "إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة" الصادر عام 1995 في الولايات المتحدة. وقد تختلف النتائج الفعلية بالنسبة لشركة أنغامي، عن توقعاتها وتقديراتها، وبالتالي، ينبغي عدم اتخاذ هذه البيانات الاستشرافية بمثابة توقعات لإجراءات أو أحداث مستقبلية.

نتائج مبدئية غير مدققة للربع الثالث من عام 2023

النتائج المبدئية المختارة والمؤشرات الرئيسية غير المدققة المدرجة هنا تعتمد على تقديرات الشركة المبدئية للربع الثالث من عام 2023 المنتهي في 30 سبتمبر 2023، وتخضع للتعديل بناءً على اكتمال عمليات إغلاق الربع الثالث من عام 2023 للشركة والتطورات الأخرى التي قد تطرأ قبل إكمال نتائجها المالية. يتم استنتاج هذه المعلومات من تقارير مبدئية قد تتغير في إطار إجراءات إغلاق الشركة العادية ويمكن أن تكون هذه التغييرات ذات أهمية. ومع ذلك، يعتقد الإدارة أن هذه النتائج المبدئية غير المدققة والمؤشرات الرئيسية معقولة. تعتبر نتائج الشركة المبدئية غير المدققة والمؤشرات الرئيسية تصريحات توقعية تعتمد فقط على المعلومات المتاحة للشركة حتى تاريخ هذا العرض، وقد تختلف النتائج الفعلية للشركة عن هذه التقديرات. يجب عدم الاعتماد بشكل زائد على هذه التقديرات.

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