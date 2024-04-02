أنغامي و OSN+تستكملان اتفاقية الاندماج بنجاح لتوفير تجربة بث استثنائية

الطرفان يحصلان على جميع الموافقات الرقابية لإتمام اتفاقية الاندماج

استثمار مجموعة OSN في أنغامي يمنحها حصة الأغلبية مقابل قيمة 3.69 دولار أمريكي للسهم الواحد

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم كل من شركة أنغامي، الرائدة في مجال خدمات البث الموسيقي والترفيهي والمدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (NASDAQ: ANGH)، و+OSN، المنصة الرائدة في المنطقة في بث المحتوى الفيديو المميز؛ عن استكمال اتفاقية الاندماج بين الطرفين بنجاح بعد الحصول على جميع الموافقات الرقابية.

Anghami and OSN+ Successfully Complete Milestone Transaction, Creating an Entertainment Powerhouse

وأعلنت مجموعة OSN عن الاستحواذ على حصة الأغلبية في أنغامي بنسبة تبلغ 55.45%، مقابل 3.69 دولار للسهم الواحد، أي 1.9 ضعف سعر إغلاق السهم يوم الخميس 28 مارس. وستكون نتيجة هذه الصفقة شركة لديها أكثر من 120 مليون مستخدم مسجَّل، وما يقارب 2.5 مليون مستخدم يدفع اشتراكات، وقرابة 100 مليون دولار من العوائد عند إتمام الصفقة.

وستجمع الهيئة المشتركة بين مكتبة OSN+ المتميزة والحصرية التي تضم 18 ألف ساعة من محتوى الفيديو المتميز مع كتالوج أنغامي الغني الذي يضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست. إضافة إلى ذلك، ستستفيد الهيئة من مجموعة التكنولوجيا القوية التي تقدمها أنغامي، ما يوفر تجربة بث محسنة مع التخصيص الفائق القائم على الذكاء الاصطناعي، وسيتم قريباً الإعلان عن المنتجات الأفضل في فئتها.

ويتولى إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التكنولوجيا في منصة أنغامي، منصب الرئيس التنفيذي في الكيان المدمج، بينما يواصل جو كوكباني دوره كرئيسٍ تنفيذي لمجموعة OSN.

لمحة حول أنغامي:

أنغامي هي المنصة التكنولوجية الأولى والأشهر والأسرع نمواً في مجال البث الموسيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها الخيار المفضل للجمهور للاستمتاع بالموسيقى العربية والعالمية وبرامج البودكاست والترفيه. ومن خلال منظومتها الشاملة والغنية بخيارات الموسيقى وبرامج البودكاست والفعاليات وغيرها، توفر أنغامي الأدوات اللازمة التي تتيح فرصة الإبداع للجميع ومشاركة صوتهم مع العالم أجمع. وكانت أنغامي عند إطلاقها في عام 2012 أول منصة لبث الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على رقمنة قطاع الموسيقى. وتضم اليوم إحدى أكبر القوائم التي تحتوي على أكثر من 100 مليون أغنية ومحتوى مرخص من أهم الشركات العربية والفنانين والموزعين المستقلين العالميين، وتقدم خدماتها لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجّل. وعقدت أنغامي شراكات مع أكثر من 40 شركة اتصالات لتسهيل عملية الاشتراك وجذب المستخدمين، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد وتوفير المحتوى الموسيقي من أهم العلامات التجارية العالمية، مثل Universal Music Group وSony Music Entertainment وWarner Music Group وMerlinNetwork. وتدأب باستمرار على ترخيص وإنتاج محتوى جديد وأصلي.

كما تقوم أنغامي بتشغيل +OSN، خدمة البث المحلية الرائدة في المنطقة، والتي تأتي بمجموعة مذهلة من المحتوى الحصري الممتاز والمنسّق للعملاء. وتضمن المنصة عرض أحدث محتوى من الأعمال التلفزيونية والبرامج بالتزامن مع عرضها في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات والأفلام، وذلك بفضل شراكاتها الراسخة مع كبرى الأستوديوهات العالمية، مثل HBO وNBC Universal و+Paramount وEndeavor Content وMGM وSony. كذلك، تعرض المنصة مجموعة متميزة من إنتاجات +OSN الأصلية.

ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.osnplus.com

وتتخذ أنغامي من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، كما تمتلك مكاتب في بيروت ودبي والقاهرة والرياض، وتنشط في 16 دولة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لمزيدٍ من المعلومات حول أنغامي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://anghami.com.

لمحة حول OSN:

تقدم مجموعة OSN، شركة المحتوى الترفيهي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خدماتها في 22 دولةً في المنطقة، حيث تعرض أبرز الأفلام والمسلسلات المحلية والعالمية الحصرية عند الطلب. وتوفر المجموعة محتواها الترفيهي من خلال عدة منصات، بما فيها +OSN وقنوات OSN TV الفضائية والعديد من العروض المشتركة مع الشركات. وتُعد مجموعة OSN الخيار الأمثل للاستمتاع بأفضل وأحدث برامج الترفيه في مختلف أنحاء العالم باللغات العربيّة والإنجليزية والتركية وغيرها من خلال منصاتها المتنوعة، حيث تبث باقةً من أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، بالإضافة إلى أفضل برامج الأطفال والحياة اليومية.

وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية وهي، التركيز على العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير. وتتجلى قوة مجموعة OSN في منظومتها الترفيهية المتكاملة الناتجة عن شراكاتها القوية مع الشبكات والاستوديوهات العالمية وقدرتها على الوصول إلى أشهر الأعمال الأصلية والقنوات الحصرية المميزة.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا الخبر الصحفي بيانات تطلعية حول أعمال المنصة وعملياتها. وتستند بيانات أنغامي التطلعية إلى توقعات الشركة وتقديراتها الحالية للأحداث والاتجاهات المستقبلية التي تؤثر أو التي قد تؤثر على أعمال المنصة وعملياتها. وعلى الرغم من بناء هذه البيانات على افتراضات معقولة، إلا أنها معرضة للعديد من المخاطر والشكوك، وقد تم تقديمها بناءً على المعلومات المتوفرة حالياً لدى أنغامي. وقد تؤثر العديد من العوامل المهمة على نتائج أنغامي بشكل سلبي، كما هو موضح في البيانات التطلعية. ولمناقشة تفصيلية لهذه العوامل التي من شأنها التسبب بنتائج وتطورات واقعية تختلف بصورة ملموسة عن تلك الواردة ضمن البيانات التطلعية لأنغامي، يرجى مراجعة تقارير الشركة المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك التقرير السنوي وفق استمارة F-20 المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 16 مايو 2023، كما تم تحديثه بواسطة التقارير المقدمة لاحقاً إلى الهيئة. إن أنغامي غير ملزمة بتحديث هذه البيانات التطلعية وتعديلها بحيث تعبر عن النتائج الفعلية أو الأحداث والظروف اللاحقة بعد تاريخ هذا التقرير.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2377101/Anghami_OSN_Complete_Milestone_Transaction.jpg