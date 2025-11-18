أنيكاف وحملة "الذهب الأحمر من أوروبا" تترك انطباعًا كبيرًا في معرض ضيافة قطر 2025 من خلال جلسات الطهي اليومية للشيف داريو توماسيللي

على مدار المعرض، جذب الشيف داريو الزوار بجلسات الطهي العملية اليومية، مظهراً تنوع ونكهة الطماطم الإيطالية المعلبة الغنية. من صلصات الباستا الكلاسيكية إلى الأطباق المبتكرة المستوحاة من المطبخ المتوسطي، أكدت تقنيات الشيف داريو البارعة على الجودة العالية والأصالة لـ'الذهب الأحمر' الإيطالي، وهو لقب اشتهرت به الطماطم الإيطالية المعلبة عالمياً. استقطبت العروض حضوراً كبيراً من أصحاب المطاعم المحليين، الطهاة، وعشاق الطهي المتحمسين لاكتشاف طرق جديدة لإدماج المكونات الإيطالية الأصلية في قوائمهم اليومية.

صرح ماركو سيرا فيني، رئيس أنيكاف: "المشاركة في معرض ضيافة قطر 2025 كانت فرصة رائعة لعرض أفضل الطماطم المعلبة الإيطالية وتعزيز روابطنا مع السوق الشرق أوسطية. لقد كان الرد إيجابياً للغاية، ونرى إمكانيات كبيرة لتوسيع صادرات الطماطم والخضروات المعلبة الإيطالية إلى قطر، مدفوعاً بالطلب المتزايد في المنطقة على المكونات عالية الجودة والأصيلة".

وعند التعليق على آفاق المستقبل، أضاف الرئيس سرافيني: "المشهد الطهوي النابض بالحياة في قطر وزيادة عدد المطابخ الدولية تشكل فرصة ممتازة للمنتجات الإيطالية المعلبة. نحن نتطلع إلى إقامة شراكات جديدة مع الموزعين والطهاة المحليين الذين يلتزمون بتقديم النكهات الإيطالية الأصيلة لعملائهم. هدفنا هو وضع إيطاليا كمورد رائد للطماطم المعلبة الفاخرة في هذا السوق الواعد".

خلال الحدث، استضافت أنيكاف أيضا تذوقات، وشاركت في استشارات فردية، وروّجت لحملة "الذهب الأحمر من أوروبا"، التي تبرز تقاليد إيطاليا في الجودة والابتكار والاستدامة في منتجات الطماطم المعلبة. وتؤكد الحملة التزام إيطاليا بتصدير أفضل المنتجات، المحفوظة في ذروة النكهة والنضارة، إلى الأسواق الدولية مثل قطر.

من خلال مشاركة أنيكاف النشطة في معرض ضيافة قطر 2025، عززت إيطاليا سمعتها كرائدة في إنتاج الطماطم المعلبة عالية الجودة ومهدت الطريق لتعزيز العلاقات التجارية في الشرق الأوسط.

