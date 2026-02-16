أوبتيل و"تكنو سيرفيس" تُبرمان شراكة لتقديم حلول التتبع والتعقب المتوافقة مع متطلبات هيئة الدواء المصرية في مصر

القاهرة، مصر ومدينة كيبيك، كندا ,16 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أوبتيل (OPTEL)، الرائدة عالميًا في حلول التتبع والتعقب، وشركة تكنو سيرفيس (Techno Service)، الخبيرة المصرية الرائدة في الأنظمة الصناعية، اليوم عن إبرام شراكة حصرية بينهما. يهدف هذا التعاون إلى تقديم حل متكامل ومُوطَّن بالكامل للترميز التسلسلي (Serialization) والتجميع (Aggregation) لشركات تصنيع الأدوية ومزودي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة (3PL)، من خلال الجمع بين منصة أوبتيل التكنولوجية العالمية المثبتة وخبرة تكنو سيرفيس العميقة بالسوق المحلي .وبذلك، توفر الشركتان حلول تتبع وتعقب متوافقة وفعالة من حيث التكلفة، مدعومة بخدمات التكامل والدعم الفني داخل مصر، بما يمكّن الجهات المعنية في السوق المصري من الامتثال لمتطلبات النظام الإلكتروني الوطني الموحد لتتبع وتعقب المستحضرات الصيدلية التابع لهيئة الدواء المصرية (EDA)، وذلك قبل الموعد التنظيمي النهائي في أغسطس 2026.

تُستخدم حلول أوبتيل للتتبع والتعقب في أكثر من 8,000 خط إنتاج في ما يزيد عن 50 دولة، حيث تدعم الشركات المصنعة في البيئات الخاضعة للتنظيم حول العالم. ويجمع الحل بين تقنيات أوبتيل للترميز التسلسلي والتجميع، المصنّعة في ألمانيا، وخدمات التنفيذ المحلية والدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويعكس هذا التعاون التزام أوبتيل طويل الأمد بدعم الأسواق الدوائية المنظمة من خلال حلول امتثال تُقدَّم محليًا.

تلبية حاجة ملحّة في السوق

واجهت شركات تصنيع الأدوية في مصر غالبًا معادلة صعبة بين أنظمة متاحة محليًا بإمكانات محدودة ومنصات دولية متقدمة تفتقر إلى دعم قوي داخل الدولة. وتهدف هذه الشراكة إلى إزالة هذا العائق من خلال الجمع بين منصة تتبع وتعقب منتشرة عالميًا وخبرة هندسية محلية مع تسعير يتماشى مع متطلبات السوق.

وقال لويس روي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيل:

"يجب أن تعمل أنظمة الترميز التسلسلي والتجميع بكفاءة وثبات تحت ضغط الإنتاج. لقد صُممت تقنيتنا لتوفير جاهزية واستقرار عاليين، مما يساعد المصنّعين على الحفاظ على معدلات الإنتاج مع الالتزام بمتطلبات هيئة الدواء المصرية. وعند تقييمنا للسوق المصري، تبيّن لنا أن سجل تكنو سيرفيس الحافل، وعمقها التقني، وحضورها الطويل في السوق، يجعلها الشريك الأمثل لتقديم هذه القدرات محليًا."

دعم عمليات التجميع اليدوي ومزودي الخدمات اللوجستية

تركّز الشراكة بشكل خاص على دعم سير عمل التجميع اليدوي والآلي، والتي لا تزال ذات أهمية كبيرة للعديد من الشركات المصنعة ومزودي الخدمات اللوجستية (3PL) في مصر. وقد تم تصميم الحل لإدارة هياكل التغليف المعقدة مع التكامل السلس مع بيئات الإنتاج الحالية، مما يقلل من أي تأثير على العمليات القائمة.

وتتخذ شركة تكنو سيرفيس من مصر مقرًا لها منذ عام 1997، وتمتلك خبرة واسعة في تنفيذ ودعم الأنظمة الصناعية الخاضعة للتنظيم. وسيتولى فريقها الهندسي قيادة عمليات تكامل الأنظمة وتقديم خدمات الدعم المحلي المستمر.

وقال الدكتور محمود عثمان، مالك شركة تكنو سيرفيس:

"عند تقييمنا لمشهد حلول التتبع والتعقب عالميًا، برزت أوبتيل باستمرار من حيث حجم انتشار حلولها وسمعتها في الأسواق الدوائية المنظمة. إن قاعدة عملائها الواسعة وخبرتها في الامتثال تمنح الشركات المصنعة في مصر إمكانية الوصول إلى منصة موثوقة ومعتمدة بالفعل في أسواق شديدة التنظيم."

نبذة عن أوبتيل

تُعد أوبتيل مزودًا عالميًا رائدًا لحلول التتبع والتعقب وأنظمة الرؤية، حيث تستفيد من التقنيات المبتكرة لإنشاء سلاسل إمداد آمنة وفعالة وشفافة. وبخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال الامتثال لأنظمة التتبع والتعقب، تُعد أوبتيل من الشركات الرائدة في حلول الفحص البصري وإمكانية التتبع لقطاع علوم الحياة وغيرها من القطاعات .تقوم أوبتيل بتتبع مليارات المنتجات سنويًا لصالح علامات تجارية رائدة. تأسست الشركة عام 1989، ويقع مقرها الرئيسي في كندا، ولديها منشآت في ألمانيا وأيرلندا والهند والبرازيل. لمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعتنا على لينكدإن أو زيارة الموقع الإلكتروني: optelgroup.com

نبذة عن تكنو سيرفيس

تُعد تكنو سيرفيس شركة مصرية رائدة متخصصة في الماكينات عالية الجودة وحلول البرمجيات المتقدمة لقطاعات الصناعات الدوائية والبيودوائية والكيماويات الزراعية والنفط والغاز والأغذية والمشروبات. ويضم فريق الشركة ما يقارب 45 متخصصًا، حيث تقدم حلولًا متكاملة تشمل المبيعات، وتكامل الأنظمة، والدعم الفني، وأعمال التحقق (Validation)، وخدمات ما بعد البيع .وبفضل خبرة تتجاوز 28 عامًا في السوق، رسّخت تكنو سيرفيس سمعتها كشريك موثوق للعديد من كبرى الشركات المصنعة في مصر، من خلال توفير تقنيات موثوقة تعزز الجودة، وتضمن الامتثال التنظيمي، وتدعم التميز التشغيلي.

https://technoservice-egypt.com/

