أوبو تستعد لإطلاق سلسلة رينو10 وتكشف عن أحدث هواتفها مع مجموعة متميزة من منتجات إنترنت الأشياء

- أوبو تقرر إطلاق سلسة رينو 10 في شهر يوليو، وتضم السلسلة مجموعة من الهواتف الذكية المتطورة والتي تُقدم إمكانات تصوير بورتريه متطورة، فيما ستطلق أيضًا جهازين جديدين ‏من منتجات إنترنت الأشياء.

- سلسلة رينو10 تعكس التزام أوبو بتقديم أحدث التقنيات المبتكرة لتجربة استخدام لا مثيل لها، مع ميزات عدة تُعزَز من كفاءة البطارية والتصميم والتصوير وغيرها من الميزات المختلفة.

- الطلبات المسبقة ستبدأ على سلسلة هواتف رينو 10 ومنتجات إنترنت الأشياء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 19 يوليو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ --

تعلن أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق سلسلة هواتف رينو10 المرتقبة إلى جانب مجموعة جديدة من منتجات إنترنت الأشياء، مدعمة بأحدث التقنيات المبتكرة لتضمن تجربة استخدام فريدة، تُتيح للمستخدمين الاستفادة القصوى من أجهزتهم المبتكرة بكل سهولة وبشكل يومي.

OPPO Teases Upcoming Launch of Reno10 Series

وتضم السلسلة المُرتقبة مجموعة من الهواتف الذكية ذات المستوى الاحترافي مدعمة بإمكانات تصوير بورتريه متطورة، بما في ذلك هاتف رينو10 برو+ 5G، ورينو10 برو 5G، ورينو 10 5G. هذا إلى جانب منتجين جديدين من مجموعة إنترنت الأشياء، وهما جهاز أوبو باد 2 الرائد لتجربة سمعية وبصرية استثنائية، وسماعات أوبو آير 3 برو اللاسلكية التي تتميز بتقنية عزل الضوضاء ودعم الصوت المرتفع بدرجة نقاء عالية.

ويوفر رينو10 برو+5G نظام كاميرا بورتريه فائق الوضوح لالتقاط صور بورتريه بجودة احترافية، حيث يضم نظام التصوير المتميز للهاتف كاميرا بورتريه تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل والتي توفر طول بؤري بدقة 71 مم، مع فتحة عدسة كبيرة بمساحة 2.5 ومسافة تركيز بؤري دُنيا تبلغ 25 سم ومستشعر كاميرا 1/2 بوصة. كما تتميز الكاميرا التليفوتوغرافية المُقرِبة في هاتف رينو10 برو+5G أيضًا بأعلى معدل ميجابكسل بين الهواتف الذكية المزودة بكاميرات تليفوتوغرافية في السوق حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الهاتف إمكانية تكبير وتصغير فائقة الوضوح تصل إلى 6 أضعاف مدعمة بتقنية مثبت الصورة البصري لضمان الجودة البصرية بما يتيح للمستخدمين التقاط صور بورتريه مُقرَبة بجودة مثالية.

وفي هذه المناسبة، قال تشي جو، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نثبت مرة أخرى مع سلسلة رينو10 المُرتَقبة أن عملاء أوبو هم الأولوية القصوى لدينا عند تصميم وتطوير الهواتف والمنتجات الجديدة. حيث تأتي هذه السلسلة استكمالًا لنجاح سلسلة هواتف رينو الشهيرة، وإننا نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تقديم تجربة استخدام مثالية مدعمة بأحدث التقنيات وقدرات التصوير المتطورة ضمن تصميم متكامل لنضمن أداء استثنائي للهاتف وتجربة استخدام لا تٌنسى. وأود أن أؤكد على أن تلك الإصدارات الجديدة تعكس التزام أوبو المستمر بتقديم تقنيات مبتكرة تُثري حياة المستخدمين وذلك بما يتماشى مع مبادئ وقيم أوبو."

توفر سلسلة رينو10 للمستخدمين هاتفًا ذكيًا متكاملًا يضمن أداءً فريدًا وذلك بفضل قدرات التصوير الاحترافية وتقنية الشحن السريع ونظام التشغيل الذكي.

ستتوفر سلسلة رينو10 الجديدة كليًا للطلب المسبق إلى جانب منتجات إنترنت الأشياء في دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً من 19 يوليو 2023.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها "سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2152611/OPPO_Reno10_Series.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1451542/OPPO_Logo.jpg

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