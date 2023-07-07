أوبو تُعزَز من ريادتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتعيين تشي جو رئيسًا لها

· أوبو تُعيَن تشي جو رئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ليقود استراتيجيات تطوير المبيعات والمنتجات والأسواق

· تشي يمتلك خبرة واسعة في المجال ومهارات قيادية جعلت منه مرشحًا مثاليًا لدفع نمو أوبو وتعزيز نجاحها في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن تعيين تشي جو رئيسًا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيقود تشي في إطار منصبه الريادي الجديد استراتيجيات أوبو لزيادة المبيعات، والمنتجات، وتطوير الأسواق بما يضمن استمرار نجاح العلامة التجارية ونموها في المنطقة.

Chi Zhou

يمتلك تشي جو خبرة تمتد لأكثر من عشرة سنوات في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، وقد شغل تشي مناصب عدة لدى أوبو منذ العام 2019، تشمل عمله كرئيس للعمليات الدولية لسلسلة رينو، حيث قاد استراتيجية المبيعات وحقق حصة بارزة وربحية مرتفعة لسلسلة هواتف رينو في الأسواق الدولية. هذا ويعتبر تشي أيضًا المرشح الأمثل للمنصب نظرًا لخبرته المتخصصة وفهمه العميق لـقيم ومبادئ أوبو، والتي ستمكنه من دفع نمو العلامة التجارية وتحقيق المزيد من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعليقًا على توليه منصبه الجديد، قال تشي جو ، رئيس أوبو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشرفني أن أتولى هذا المنصب لدى أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً كون أوبو تحرص دومًا على التركيز على الابتكار والتميز، وإنني أتطلع إلى العمل مع فريق أوبو لتقديم منتجات متطورة تجذب العملاء وتعزز مكانة أوبو كعلامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن تشي جو أثبت خلال مسيرته المهنية شغفه المستمر بالابتكار، مما مكَنه من تحقيق المزيد من النجاح والصدارة في مجاله، وكذلك مكَنته مهاراته القيادية الاستثنائية وقدرته على التكيف من المساهمة في رحلة التطور المستمرة لأوبو ليصبح عنصرًا فعالًا في مسيرة نجاح الشركة.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها سمايل فيس (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

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