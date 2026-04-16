أورا للتطوير العقاري ترفع قيمة استثماراتها في دولة الإمارات إلى 30 مليار درهم إماراتي عبر شراء أراضٍ جديدة من مدن القابضة

الاستحواذ يضاعف مساحة الأراضي المملوكة لأورا في غنتوت لتصل إلى 9.6 مليون متر مربع

الاستثمار يعكس ثقة أورا الراسخة في السوق الإماراتية ويؤكد التزامها طويل الأمد فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة أورا للتطوير العقاري عن توسيع حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الاستحواذ على 4.8 مليون متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لشركة مدن القابضة في منطقة غنتوت، ما يرفع إجمالي مساحة أراضيها في الدولة إلى 9.6 مليون متر مربع. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في استقطاب استثمارات إجمالية للمشروع تصل إلى 30 مليار درهم إماراتي عند اكتمال تطويره. ويعكس ذلك ثقة شركة أورا للتطوير العقاري الراسخة والطويلة الأمد بسوق دولة الإمارات، كما يؤكد التزامها المتواصل بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.

ORA Developers Expands UAE Footprint Through New Land Acquisition from Modon Holding, Total Project Investment to Reach AED 30 Billion

وينفرد المشروع بموقعٍ استراتيجي بين دبي وأبو ظبي، ويرتبط مباشرةً بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، مما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.. وتعكس الشراكة الاستراتيجية بين أورا ومدن التزاماً مشتركاً بتسريع مسيرة التطوير العقاري في منطقة غنتوت، من خلال المضي قدماً في تنفيذ مشروع «بين»، المشروع الرئيسي والرائد لشركة أورا، والذي يُتوقع أن يشكّل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية في تجربة معيشية متفردة.

وبهذه المناسبة، قال نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أورا للتطوير العقاري:" تعكس هذه الخطوة التزامنا الثابت بمواصلة الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات. كما نمتلك ثقةً لا تتزعزع بمتانة السوق العقارية الإماراتية، وإيماناً راسخاً برؤية الدولة بعيدة المدى لمواكبة كافة التحولات وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف ساويرس: "نفخر اليوم بتوسيع حضورنا في دولة الإمارات ضمن مسيرتنا المستمرة نحو الارتقاء بمفهوم الحياة العصرية وتطوير وجهات عالمية وفق أرفع المعايير. وتستند هذه الخطوة المفصلية إلى النجاح الذي حققه مشروع 'بين' بوصفه مجتمعاً رائداً على الواجهة البحرية، إذ تعكس مساعينا الطموحة بتطوير مجتمعات حيوية تمزج بين أنماط الحياة العصرية والضيافة والتسوق وتجارب السكن المميزة.

ومن جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "وجدنا في أورا شريكاً يدرك القيمة الفريدة لمنطقة غنتوت، ويملك رؤية واضحة لتطوير وجهة تعكس خصوصية الموقع وتُثري حياة سكانها. وقد حظي مشروع 'بين' بإقبال قوي منذ إطلاقه العام الماضي، ونحن على ثقة بأن هذا التوسيع سيحافظ على هذ المنحنى التصاعدي من الزخم والنجاح".

وتستند اتفاقية الأراضي الجديدة إلى سجل أورا للتطوير العقاري الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية. فقد حلّت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبوظبي لعام 2025 وفق تقرير مركز أبوظبي العقاري، كما حقق مشروع "بين" مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم إماراتي خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل عشرة مشاريع في التقرير نفسه.

كما تستند هذه الخطوة الاستراتيجية إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل بتطوير البنية التحتية ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تسهم الميزانية الاتحادية للدولة لعام 2026، والبالغة 92.4 مليار درهم إماراتي، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في محاور النقل الحيوية، مثل شارع الشيخ مكتوم بن راشد، في تعزيز مستويات الربط ودعم القيمة طويلة الأمد للمناطق الممتدة بين أبوظبي ودبي. وتعكس هذه المقومات مجتمعة قوة الاقتصاد الوطني، ومرونة السوق العقارية، فضلاً عن التوقيت الاستراتيجي المدروس لتوسع شركة «أورا» في واحدة من أكثر المناطق نمواً في الدولة.

لمحة حول أورا للتطوير العقاري:

مجموعة أورا للتطوير العقاري هي مجموعة رائدة عالمياً في قطاع العقارات، وتشتهر بإنشاء مساحات تحويلية لتحسين تجربة المعيشة اليومية. وتأسست المجموعة في عام 2016، وهي تمتلك قاعدة أصول بقيمة 4 مليار دولار أمريكي، بقيمة مبيعات تتجاوز 61 مليار دولار أمريكي، في كل من مصر واليونان وقبرص وجرينادا وباكستان. كما تمتلك مجموعة مميزة من المشاريع، بما فيها آيا نابا مارينا في قبرص، وإيتين في باكستان، إلى جانب ستة مشاريع في مواقع استراتيجية في مصر، ومجموعة الفنادق من فئة خمس نجوم في جرينادا واليونان، مما يعكس التزامها ببناء مجتمعات متكاملة منسجمة مع الطبيعة والثقافة المحلية.

وتشتمل محفظة أورا على مشاريع سكنية وفندقية وترفيهية، وتركز على المساحات متعددة الوظائف التي توفر تجربة متوازنة وغنية للسكان. وتركز مشاريع أورا العقارية على مبادئ التميز والتوازن والسعادة، لترسي معايير جديدة في التصميم المستدام المتمحور حول المجتمعات. وتتميز أورا بخبرتها الكبيرة في بناء بيئات حيوية مستوحاة من سحر المكان، مثل مشروع سلفرساندس نورث كوست، الذي تعكس تفاصيله الطابع المميز للبحر الأبيض المتوسط.

وتضيف أورا، بدخولها إلى دولة الإمارات، منهجية جديدة تنسجم مع رؤية المنطقة الرامية إلى دعم النمو الحضري المستدام، وترسي معايير جديدة في أساليب المعيشة الفاخرة والمتمحورة حول المجتمع.

لمحة حول مدن القابضة:

مدن هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الاصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات في بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2958424/ORA_Modon.jpg