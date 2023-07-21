أول دراسة للعادات الرقمية في أوزبكستان: خدمات النظام الإيكولوجي في Uzum هي المنتجات الرقمية الأكثر طلبًا في البلاد

طشقند، أوزبكستان, 21 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- خدمات النظام الإيكولوجي في Uzum تتصدر التصنيف العالمي في أول دراسة على الإطلاق للعادات والتفضيلات الرقمية لسكان أوزبكستان. قامت الدراسة التي أجرتها Research Group Central Asia (RGCA)، وهي وكالة أبحاث معتمدة من IPSOS، باستطلاع آراء المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 54 عامًا والذين تم أخذ عينات منهم لتمثيل التركيبة السكانية للبلاد بدقة. أكثر من 50% من سكان أوزبكستان البالغ عددهم 35 مليون نسمة هم من الشباب الذين يستخدمون الخدمات الرقمية بنشاط. أعطى المستجيبون إجابات دون مساعدة عن تفضيلات المنتج ليكشفوا عن المنصات الأكثر شعبية.

Payment Services Services for Daily Purchases

وفقًا للاستطلاع، احتل Uzum Market المرتبة الأولى بين الخدمات للمشتريات اليومية حيث ذكر ¾ من المستجيبين (72%) السوق كوجهة للتجارة الإلكترونية. أما المنصتان الأخريان فهما إنستغرام (45%) وتلغرام (44%). في أقل من عام، Uzum Market، وهو سوق رائد عبر الإنترنت يوفر الوصول إلى أكثر من 500000 وحدة إدارة المخزون مع تسليم خلال يوم واحد في جميع أنحاء البلاد، استحوذ على ملايين المستخدمين وتصدر تصنيف التطبيقات في متاجر الأجهزة المحمولة.

من بين خدمات الدفع، خرج نظام الدفع الوطني Click كقائد مطلق في إجابات 71% من المستجيبين، في حين ذهب المركزان الثاني والثالث إلى Payme (65%) وUzum Bank (57%) على التوالي. خطط Click للاندماج مع نظام Uzum الإيكولوجي والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا ستسمح بتقديم خدمات التكنولوجيا المالية المتقدمة لأكثر من 13 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان البلاد، وإطلاق منتجات جديدة تهدف إلى تلبية مجموعة واسعة من الاحتياجات اليومية.

يقول Vladislav Karpov، المدير العام لـ RGCA: "من خلال هذه الدراسة، كنا نهدف أن نعكس كيف تغيرت الحياة اليومية لشعب أوزبكستان مع بداية الاقتصاد الرقمي". "نرى كيف تحل وتكمل الخدمات الرقمية محل الأسواق الخارجية التقليدية وفروع البنوك، ويسمح لنا هذا الاستطلاع التفصيلي بفهم الخدمات التي تلبي احتياجات المستخدمين المحليين بشكل أفضل وكشف القادة في الراحة والوعي بالعلامة التجارية".

"نحن نشهد اهتمامًا هائلًا بخدمات النظام البيئي لـ Uzum. منذ إطلاق Uzum Market، تم تسجيل أكثر من 6000 تاجر من جميع أنحاء البلاد على منصتنا. ويضيف Roman Lavrentiev، الرئيس التنفيذي للعمليات في Uzum Group: "علاوة على ذلك، كل شهر أكثر من 500 شركة تتشارك مع خدمة أقساط BNPL الخاصة بنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي Uzum Nasiya". "تخلق مجموعة الخدمات داخل النظام الإيكولوجي فرصًا فريدة تدفع عملية انتقال الشركات والعملاء من وضع عدم الاتصال إلى وضع الاتصال. ويستكشف السكان الشباب ورجال الأعمال في أوزبكستان بنشاط هذه الخدمات الجديدة للاستخدام اليومي ونمو الأعمال".

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