أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة يتمم الدورية رقم 5000 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية Middle East - Arabic USA - English Middle East - English Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve (PMBSRR) 03 أكتوبر, 2024, 19:04 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن تسيير الدورية رقم 5000، والتي أشرف عليها أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة العربية السعودية، والأكبر في الشرق الأوسط. وتم تعيين هذا الفريق في عام 2022، مما مهد الطريق أمام مسار وظيفي جديد للنساء في المملكة، حيث تؤدي النساء دوراً حيوياً في الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمحمية. ويُعد انضمام المفتشات البيئيات إلى المحمية دليلاً على التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفات القيادة الرشيدة لبناء مجتمع حيوي. Continue Reading

Rangers Ghaida and Rogayah on foot patrol in Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Rangers Suhaylah and Taghreed install a camera trap in Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Ranger Shema on a vehicle patrol in Wadi al-Disah, Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve Ranger Norah feeds an oryx calf rejected by its mother at Prince Mohammed bin Salman Royal Reserve animal husbandry camp

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية أندرو زالوميس بأن الفريق النسائي من مفتشي البيئة يستكشف آفاقاً جديدة في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية مع كل دورية جديدة. وذكر بأن تلك الفرق على مستوى العالم تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على البيئة، إلا أن المحمية أولت موضوع تمكين المرأة أهمية بالغة، حيث تشكل النساء نسبة 33% من فريق مفتشي البيئة وقادته البالغ عددهم 183، وهو ما يشكل معدلاً أعلى بكثير من المعدل العالمي الذي يقل عن 11%

وقال: كان وراء هذا النجاح فريق نسائي يقود العمل في المحمية، من الإدارة العليا وصولاً إلى وحدة متخصصة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتي تعمل مع النساء المحليات لتجاوز التحديات وتمكينهن كقائدات في مجال الحفاظ على البيئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المحمية الأوسع التي تهدف إلى توفير فرص التعليم والتطوير المهني، وزيادة الدخل للمجتمعات المحلية. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يشكل سكان المنطقة 80% من موظفي المحمية، مما يضمن استدامة المحمية ومستقبل جهود الحفاظ على البيئة في المملكة.

وأضاف: "نعمل على بناء كوادر متخصصة في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال تزويدها بالمهارات المطلوبة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض والموائل الطبيعية في المملكة".

بدورها قالت إحدى أوائل المفتشات البيئيات في المحمية رقية عوض البلوي إن مشاركة النساء من المجتمع المحلي في العمل في المحمية أمر مهم للغاية، فهن على دراية أكبر بالمنطقة واحتياجاتها.

وأفادت بأنها تتولى مع فريقها مسؤولية القيام بدوريات يومية في مختلف أنحاء المحمية البحرية والبرية التي تمتد على مساحة واسعة تبلغ 24,500 كيلومتر مربع، لحماية النظام البيئي الغني في المحمية، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من التهديدات المتعددة مثل الصيد الجائر، والاحتطاب، والرعي الجائر.

عقب اجتياز المفتشات البيئيات برنامج تدريب تأسيسي يستمر لمدة تسعة أسابيع، يستمر الفريق في تلقي تدريباً مستمراً يتعلمن من خلاله عدد من المهارات الميدانية التقنية مثل الدوريات، والتتبع، والمراقبة، إضافة إلى تعلم الإسعافات الأولية، والدفاع عن النفس، وقيادة المركبات على الطرق الوعرة. كما يتضمن التدريب المستمر تطوير مهارات القيادة، وإدارة الحرائق، وإجراء المسوحات البيولوجية، وغيرها من المهارات.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2521675/Rangers_Ghaida_and_Rogayah.jpg

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