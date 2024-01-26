أول فندق من فئة الخمس نجوم في العالم بتصاميم ملكيّة حصريّة من ديزني، يفتح أبوابه اليوم في ديزني لاند® باريس

مارن لا فاليه، فرنسا, 26 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- في يوم 25 يناير، ستفتح ديزني لاند باريس من جديد أبواب فندقها الشهير بعد اكتمال تصميمه الجديد. فندق ديزني لاند الملكيّ بتصميمه الجديد يدعو جميع النزلاء، خاصة الأطفال، للذهاب في رحلة تأسر الحواس بين حكايات ديزني الملكيّة، في ظل حفاوة لا مثيل لها، مع الاستمتاع بأفخم المأكولات وأنشطة ديزني الترفيهية الفريدة.

THE FIRST FIVE-STAR HOTEL IN THE WORLD DEDICATED TO DISNEY ROYALTY OPENS TODAY AT DISNEYLAND® PARIS

تقول نتاشا رافالسكي، مديرة ديزني لاند باريس: "إن إعادة افتتاح فندق ديزني لاند يُعد خطوة تاريخية جديدة في مسيرتنا لتطوير ديزني لاند باريس، لنستمر في احتلال الصدارة كرواد للسياحة في أوروبا". وأضافت، "نحن سعداء بالكشف عن هذا الفندق الفريد من نوعه من فئة الخمس نجوم المستوحى من حكايات ديزني الملكيّة، وهو أحد الفنادق الأكثر جاذبيةً على مستوى أوروبا اليوم."

يضم الفندق 487 غرفة وجناح، وقد أعدنا تصميمها بالكامل وأصبح لها طابع أنيق ومريح وفخم في الوقت ذاته. يضم الفندق بتصميمه الجديد بهواً بتصميم ملكيّ، إلى جانب المطاعم وصالة المشروبات وأروقة الجلوس، ويقدّم لنزلائه أيضاً برنامجاً ترفيهياً فريداً من نوعه ليصنعوا ذكريات لا تُنسى مع أحبّ شخصيات ديزني الملكيّة إلى قلوبهم، بما في ذلك ميكي وميني وكذلك الفرقة الملكيّة من ديزني.

وعند الجمع بين هذا الإبداع وخبرة 200 مورّد وحرفي أوروبي، نجح فريق التخيل الابتكاري في والت ديزني باريس في تطوير تجربة آسرة تحكي لنا حكايات ديزني الملكيّة وتعبّر في الوقت ذاته عن أهم المعالم الأوروبية مثل قصر فيرساي.

وسيتم استقبال الأطفال كالأمراء والأميرات1 أثناء إقامتهم. وستكون هناك أيضاً مساحات مخصصة للأطفال فقط، مثل نادي الأطفال الملكيّ "Royal Kids Club" أو تجربة حلمي الملكيّ "My Royal Dream". وبعد قضاء يوم حافل في صنع الذكريات في المنتزهات، تُتاح الفرصة للعائلات بالاستمتاع معاً بتجربة السبا في منتجع سبا فندق ديزني لاند من كلارنز1 .

ومثل باقي مناطق الفندق التي تروي لنا أجمل الحكايات، تقدم مطاعم المأدبة الملكيّة "Royal Banquet" والمأدبة الخيالية "La Table de Lumière" تجربة فريدة لتناول الطعام الفاخر، الممزوجة بالذوق الفرنسي وروح الإبداع المتأصّلة في كل ما هو من ديزني.

النزلاء المقيمون في نادي القلعة، وهو فندق حصري داخل الفندق، سيستمتعون بمجموعة من المزايا والخدمات الحصرية لكبار الشخصيات، شاملة المزيد من الخصوصية مع منطقة المصعد ومكتب الاستقبال الخاصة بهم، إلى جانب تناول الفطور مع شخصيات أميرات ديزني2 في صالة نادي القلعة.

باب الحجز مفتوح على الموقع الإلكتروني www.disneylandparis.com

معلومات عن ديزني لاند باريس

فتحت ديزني لاند باريس أبوابها لأول مرة في أبريل 1992، ومنذ ذلك الوقت وهي تتوسع وتكبر بفضل التوافد الكبير لضيوفها، حتى أصبحت الوجهة السياحية الأولى في أوروبا، حيث زارها 375 مليون زائر منذ افتتاحها. وباتت ديزني لاند باريس اليوم منتجعاً يتطلب اكتشافه عدة أيام ويضم منتزهين كبيرين من الطراز العالمي، إلى جانب سبعة فنادق بتصاميم مستوحاة من ديزني، ومجمّع قرية ديزني® الترفيهي، وأحد أهم وأشهر أماكن الفعاليات على مستوى أوروبا.

(1) تتطلب دفع مبلغ إضافي. تُباع المستحضرات العلاجية ويتم توفيرها بواسطة Deep Nature. يلزم الحجز عبر مراجعة موقعنا الإلكتروني.

(2) قد يتواجد عدد من شخصيات ديزني. ورغم ذلك، لا نضمن تواجد شخصيتك المفضلة.

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