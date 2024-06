أومودا وجايكو تؤكّدُ على التزامِها باستراتيجية التنقلِ الأخضرّ نحو تحقيق مستقبلٍ مستدام في الشرق الأوسط

• شكّل مؤتمرُ أومودا وجايكو البيئي منصةً بارزة لتسليط الضوء على التزامِ العلامة التجارية بالمعايير البيئية والاجتماعية والتنظيمية والتنمية المستدامة.

• حضرَ الحدث أكثر من 2000 مشارك من نحو 80 دولة.

• سلّطت العلامةُ التجارية أومودا وجايكو الضوء على الابتكارات التكنولوجية ومنصاتِها المبتكرة

"O-UNIVERSE" و "GREEN OJ" بهدفِ إنشاء نظام بيئي شامل ومستدام.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في ظل الاتجاه المتنامي في منطقة الشرق الأوسط لتحقيقِ صافي الانبعاثات الصفري وتعزيز التنقل المستدام، أكدت أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات، على دعّمها ومساندتِها لهذه الجهود، وذلك خلال مؤتمرها البيئي الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين. وشهدَ المؤتمر الذي جاء تحت عنوان "الطاقةُ الجديدة، البيئةُ الجديدة، العصرُ الجديد" مشاركةً واسعة، وحضرهُ أكثر من 2000 من رواد الصناعة والشركاء وممثلي المستخدمين من 80 دولة، إلى جانب الضيوف المحليين والدوليين.

OMODA & JAECOO, Ecological International Conference in Wuhu, China OMODA & JAECOO, Ecological International Conference in Wuhu, China

وسلّطت أومودا وجايكو، خلال المؤتمر الضوءَ على قدراتها الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية والتنظيمية، التي ستساهمُ في ضمان توفيرِ نظامٍ بيئي شامل ومستدام للتنقل. و قد عرض المؤتمر إنجازات العلامة التجارية الابتكارية في هذا المجال، بما في ذلك منصة O-UNIVERSE ، المبادرة التي تعكُسُ جهودَها نحو عالم ٍجديد ومستدام في قطاع التنقل. بالإضافة إلى منصة GREEN OJ التي تم إطلاقَها خلال معرضِ بكين الدولي السنوي للسيارات، والتي تجسدُ التزامَها برعايةِ وحمايةِ البيئة من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة بما في ذلك حمايةِ الأراضي الرطبة و النباتات، والتنوعِ البيولوجي وإدارةِ الموارد البحرية بشكلٍ فعال. وتُشكل هذه المبادرات دلالةً واضحة على جهودِ اومودا وجايكو، التي تهدفُ إلى تقديمِ مركبات التنقل النظيفة وأنماط الحياة المستقبلية، التي تُلبي تطلعات الشباب من خلال سيارات أومودا. وتتطلعُ العلامة التجارية إلى توفيرِ أسلوب حياة يتمحورُ حولَ التكنولوجيا الذكية، وأماكنَ الإقامة العصرية، وتجربة قيادة تتجاوز كلّ التوقّعات.

نجحت أومودا وجايكو، من خلال دمجِ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، في إطارِها التنظيمي والتشغيلي، في تنفيذِ أنشطة وفعاليات لحمايةِ البيئة، بالإضافةِ إلى توسيعِ نطاق التزامَها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلالِ مبادرات توفر الدعم لمجالات التعليم ورعاية المسنين وإنقاذ الحيوانات، إلى جانب العديدِ من القضايا الأخرى. ومن أبرز هذه الأنشطة، إطلاقُ مبادرة حماية المياه والموارد البحرية، التي تعكس الجهود الجماعية التي يبذُلها شركاء أومودا وجايكو العالميين، لحمايةِ البيئة والارتقاء إلى مستوياتٍ جديدة فيما يتعلق بمسؤوليتهم الاجتماعية ومفهوم حماية البيئة.

وفي إطارِ مساهماتِها الاجتماعية الملموسة، أطلقت أومودا وجايكو الصندوق الخيري الدولي، حيث يتُمُ التبرع بمبلغ 10 دولارات للصندوق مقابل كلَ سيارة يتم بيعها، بهدف تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات. علاوةً على ذلك، أعلنت الشركة الرائدة للسيارات، عن تعاونِها مع اليونيسف (UNICEF)، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN).

وقال الرئيسُ التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، شون شوو:" يتجاوزُ نطاقُ التزامنا مجالات الاستدامة، حيث نتطلعُ إلى إحداثِ تأثيرٍ إيجابي عبر المجتمعات التي نخدُمها في الشرق الأوسط والعالم.

باتت هيكليةُ إطارُ العمل القوي وفقَ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ضرورةً استراتيجية للمؤسسات لتسريعِ عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالية الجودة، فضلاً عن تقديمِ مساهمات مفيدة للبيئة والمجتمع على نطاقٍ أوسع".

و خلال مهرجان شنشان للموسيقى في ووهو، الذي عُقد على هامشِ أعمال المؤتمر، سلّطت العلامة التجارية، الضوء على التزامها بالتبادل الثقافي وأنماط الحياة الصديقة للبيئة. وتضمنَ الحدث مجموعة متنوعة من العروض، بما في ذلك عروض الرقص الكلاسيكي الصيني الساحر "زهرة الياسمين" ومشاركةَ المغني الإسباني الشهير فيكو.

تُواصِلُ أومودا وجايكو، في التزامها بالاستدامة البيئية من خلال اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة، والعمل على تعزيزِ ابتكاراتها التكنولوجية الذكية وأبحاثها في مجال السيارات وخططها التطويرية. من خلال منصة "O-UNIVERSE"، تعملُ العلامة التجارية على ربطِ العالم الافتراضي بالواقع، وتلبيةِ جميع احتياجات المستخدمين من المركبات التي يرغبون في استخدامها.

وتُؤكدُ أومودا وجايكو، على مواصلةِ سعّيها لتحقيقِ تنمية مستدامة عالية الجودة، من خلال تجسيدِ مفهوم In Somewhere, For Somewhere، الذي يعكسُ جهودَ فريق العمل من المصممين والمبتكرين والخبراء في توفير حلولٍ مبتكرة وتقنيات ومنتجات وأنظمة بيئية جديدة، ونشرِها في كافةِ أرجاء العالم..

نبذة عن OMODA

من خلال رؤى وأفكار عميقة ودراسة الاتجاهات على مستوى الشباب والفردية والعولمة، تلتزم OMODA بالعمل على استقطاب المستهلكين العالميين بعقلية شبابية وإنشاء علامة تجارية تتطلع للجيل الجديد المفعم بالحيوية. تدرك OMODA بشدة قُبالة جيل الشباب العالمي المعاصر، وتجسد هوية "CROSS" التي تكسر الحدود، الحوار الشامل مع الجيل الناشئ. من خلال كسر نظام العالم الحقيقي، تقدم OMODA التصميم المتطور والتكنولوجيا المستقبلية للمستخدمين الشباب، وتقدم لهم سيارات أنيقة تتجاوز العصر. ويرمز اسم "OMODA"، من خلال حرف "O" إلى المفاجأة والحيوية، وهو أيضًا رمز للعنصر الأساسي في الحياة، الأكسجين. وتشتق كلمة "MODA" من كلمة "Modern"، والتي تنقل إحساساً بالموضة الرائدة وتمثل جيلًا عالميًا جديدًا من أنماط الحياة المستدامة، وتجسيدًا للممارسات الخضراء الصديقة للبيئة والتكنولوجيا التطلعية. من خلال الالتزام بعقلية العلامة التجارية العالمية، أنشأت OMODA بشكل مبتكر مفهوم النظام البيئي "O-universe"، وهو طريقة اتصال فريدة بين العلامة التجارية والمستخدمين، ورمز اجتماعي حصري لـ OMODA.

الهدف هو إقامة اتصالات أكثر ترابطاً مع المستخدمين العالميين، واحتضان ثقافة أكثر تنوعًا، للمشاركة في إنشاء أسلوب حياة لوهاس الذي يتميز بالصحة والاستدامة وبات مرغوباً عند المستخدمين.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2426080/OMODA_JAECOO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2426081/OMODA_JAECOO.jpg