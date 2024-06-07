أومودا وجايكو تكشف عن أحدثِ سياراتها خلال فعاليةٍ مميزة شملت تجربة اختبار قيادة فريدة لعشاق ِالسيارات في الإمارات Middle East - Arabic Middle East - English OMODA & JAECOO 07 يونيو, 2024, 17:09 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال لفت اختبار القيادة الأنظار إلى مميزاتِ وخصائصِ أحدث طرازات أومودا وجايكو، تمهيداَ لموعد إطلاقهما الرسمي في الربعِ الثالث من عام 2024

تتطلعُ العلامةُ التجارية إلى إعادةِ تشكيلِ مستقبل التنقل في الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاقِ OMODA C5 و JAECOO J7 ، الطرازين اللذين يتمتعان بميزاتٍ استثنائية

تَمَّ الكشفُ عن هاتين المركبتين خلال حدثٍ مُميز أُقيم في فندق ميليا ديزرت بالم في دبي دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- كشفت أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبلِ التنقل، عن مركباتها الرائدة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي OMODA C5 وJAECOO J7، خلال فعاليةٍ خاصة ومميزة، أُقيمت في فندق ميليا ديزرت بالم في دبي يومي 5 و6 يونيو. ويأتي هذا الحدث الحصري في إطارِ سلسلةٍ من الفعاليات السابقة للإطلاق الرسمي المرتقب لسيارتيّ OMODA C5 و JAECOO J7 من أومودا وجايكو في الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب مجموعة من المركبات الأخرى. Continue Reading

OMODA C5: لنمط حياة عصري ومغاير JAECOO J7: السيارة الكلاسيكية المستقبلية JAECOO J7: ابتكارات رائدة وتصميم متقن تجربة اختبار قيادة سيارة JAECOO J7

تهدف أومودا وجايكو، من خلالِ هذه الطرازات الجديدة، إلى إثراءِ تجاربِ القيادة في سوق السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبيةِ طموحات العملاء الذين يرغبون بتحقيقِ أسلوب حياة نشط من خلال تصميمات عالمية المستوى ومعايير أداء رائعة، مع التركيز ِبشكلٍ واسع النطاق على التنقل المستدام. وستتاح الفرصة أمام عشاق السيارات والعملاء قريبًا لتجربة قيادة هذه المركبات المتطورة.

وأتاحت أومودا وجايكو تجارب قيادة لسيارتَي OMODA C5 وJAECOO J7 من خلال حدثها على مدار يومين، والذي قدمَ فيه أيضاً خُبراء المنتجات معلومات وافية وشاملة حول السيارتين، بالإضافة إلى رؤية واستراتيجية العلامة التجارية، كما قاموا بمرافقة الضيوف أثناء اختبارات القيادة. واستمتع المشاركون أولاً باختبار قيادة OMODA C5 على الطرقات العامة، قبل انتقالهم إلى تجربة القيادة على الطرقات الغير ممهدة والوعرة مع JAECOO J7. وكانت ردود فعل المشاركين إيجابية حول التصميم والأداء والتكنولوجيا والسلامة وغيرها من سمات كِلا المركبتين وخصائصمها.

وأتاحَ هذا الحدث الفرصة للتعرفِ على الإمكانيات المستقبلية اللامحدودة لمركبة OMODA C5 على طرقات الشرق الأوسط، فتتميزُ هذه المركبة بتصميمها المتطور والأداء الذي لا مثيلَ لهُ، المدعوم بالتقنياتِ المتقدمة، وخصائص ومميزات التنقل الذكي من خلال مفهوم عالم O-Universe. ويعكس هذا المفهوم اهتمام أومودا و جايكو بتطلعات فئة النخبة من جيل الشباب لتحقيق نمط حياة مغاير وعصري. كما تسعى العلامة التجارية إلى إعادةِ تعريفِ مستويات ومعايير القيادة في البلاد، والارتقاء بها إلى مستوياتٍ وآفاقٍ جديدة.

هذا وشكّلت تجارب القيادة على مركبة JAECOO J7 مغامرات استثنائية على الطرقِ الوعرة، حيث تتميز هذه المركبة بمكانتها الرائدة في فئتها وأناقتها، وتقدم أداءً استثنائياً يتناغمُ مع تصميم متقن ودقيق من الناحية الجمالية، حيث يتكيف مع طبيعة الصحراء القاسية. وتتفوق هذه المركبة في تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة والسلامة المتقدمة والتكنولوجيا الذكية والحياة الخارجية، ومن شأنها أن تُشكل عنصر دفع ومحفز لمسيرة التقدم التكنولوجي، التي تتماشى مع رؤية التنقل الذكي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيسُ التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، شون شوو:" تُشكّل خططنا التوسعية الاستراتيجية في سوق الإمارات العربية المتحدة إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة أومودا وجايكو، وتعكسُ جهودها وتطلعاتها نحو إعادةِ تحديدِ وصياغةِ مستقبل التنقل. ولقد حقق حدث اختبار القيادة هذا نجاحًا باهراً، وشكّل فرصة لتسليط الضوء على الابتكارات الرائدة والتكنولوجيا المتطورة التي تتميز بها مركباتنا OMODA C5 وJAECOO J7".

وأضاف شون "يُسعدنا أن نشهد على نجاح هذه التجربة والاستماع إلى ردودِ الفعل الإيجابية، ونتطلع إلى استقبال وخدمة المستهلكين في الربع الثالث من العام الجاري. نحن على ثقة بمكانة مركباتنا وجاذبيتها، والتي تأتي ثمرة دراسات واستطلاعات السوق الواسعة النطاق التي نجريها لضمان تقديم مركبات تحظى بصدى إيجابي، وتلبي متطلبات المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُجسد هذا الحدث خطوة أولى في مسيرتنا، حيث تتمحورُ جهودَنا حول تحقيق التميّز والابتكار. ونحن ملتزمون ببناء علاقات وروابط قوية وعرض رؤيتنا في قطاع التنقل القائم على الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للدولة وقيادتها الرشيدة".

وانطلاقاً من خطتها الاستراتيجية المتمثلة بشعار "منتجات جديدة، وتكنولوجيا جديدة، وأنظمة بيئية جديدة" في الشرق الأوسط، تلتزمُ أومودا وجايكو بإعادة تحديد وصياغة مستقبل التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وحققت العلامة التجارية للسيارات إنجازاً بارزاً في إطار مسيرتها التطويرية، حيث كشفت لأول مرة عن سيارتها الكهربائية OMODA E5 وسيارات الدفع الرباعي الهجينة ذات الطاقة المتجددة JAECOO J7 PHEV وJ8 PHEV في مؤتمرها البيئي، الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين خلال شهر مايو الماضي، والذي أدى إلى نجاح العلامة التجارية في تعزيز مكانتها العالمية في قطاع التنقل، و ساهم في صعودها كالعلامة التجارية الأسرع نمواً في قطاع السيارات على مستوى العالم.

عن أومودا وجايكو

تعتمد أومودا وجايكو، العلامة التجارية الرائدة للسيارات والمُكرّسة للابتكار من أجل مستقبلِ التنقل حول العالم، فلسفة خاصة تهدف من خلالها إلى توفير "منتجات جديدة وتكنولوجيا جديدة وأنظمة بيئية جديدة" في منطقة الشرق الأوسط، وتحتضن علامتين تجاريتين فرعيتين متميزتين، تتفرد كل واحدة بمزايا خاصة. وستساهم مركباتها الرائدة في إثراء تجارب القيادة حيث تتميز بجماليات التصميم ذات المستوى العالمي ومعايير الأداء الرائعة مع التركيز على تحقيق الاستدامة البيئية.

تتميز مركبات أومودا وجايكو، بتصميماتها الأنيقة وتمزج بسلاسة بين الراحة والمعايير الرياضية وخيارات الترفيه التي لا مثيل لها، بهدف الإرتقاء بمستويات القيادة في كل رحلة وتحقيق قيمة استثنائية على الطرقات، وتوفير احتياجات العملاء وتلبية رغباتهم المتغيرة باستمرار.

تضم محفظة أومودا وجايكو، مجموعة من الابتكارات تشمل السيارات الهجينة التي تعمل بالطاقة المتجددة وسيارات كهربائية بالكامل، والتي تعكس التزامها بالاستدامة البيئية. ونجحت العلامة التجارية في حجز مكانة رائدة في قطاع صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب لأول مرة عن نموذجين رائدين OMODA C5 وJAECOO 7، اللذين استقطبا اهتماماً عالمياً واسع النطاق. بعد هذا النجاح قامت أومودا وجايكو بإطلاق سيارة OMODA E5 الكهربائية النقية، وسيارتي الدفع الرباعي الهجينة ذات الطاقة المتجددة JAECOO J7 PHEV وJ8 PHEV في مؤتمرها البيئي الذي عقد في مقرِها الرئيسي في ووهو بالصين، في خطوةٍ بارزة، جددت من خلالها التأكيد على التزامها الراسخ في تحقيق مستويات الراحة الفائقة والأسلوب الرياضي والتشطيبات المتميزة.

توفر مركبات أومودا وجايكو، المدعومة باختبارات دقيقة ومعتمدة من قبل سائقي السيارات، مستويات أداء رائعة وأعلى معايير الجودة. ومن خلال التركيز على كفاءة استهلاك الوقود وإطالة عمر البطارية للسيارات الكهربائية، تساهم العلامة التجارية في خفض مستويات الكربون.

أطلقت العلامة التجارية، مفهوم عالم O-Universe، الذي تتطلع من خلاله إلى تحقيق التحول الإيجابي في تجربة القيادة، إلى جانب التزامها بأنظمة السلامة الذكية، لتحقيق سلامة المستخدمين التي تأتي على رأس أولوياتها مع التركيز على أساليب العيش الذكي وأنماط الحياة المستقبلية. وتعمل أومودا وجايكو، على إعادة تحديد معايير وطرق التنقل، وتشكيل وصياغة المستقبل، الذي يجمع بين الابتكار والأداء والاستدامة لخلق تجارب قيادة لا تُنسى.

انطلقت أومودا وجايكو في الأسواق العالمية كعلامة تجارية تابعة لمجموعة شيري، خامس أكبر مجموعة مصنعة للسيارات في الصين و أكبر مستورد صيني للسيارات في العالم منذ عام 2003، ليمتد إرثها على مدار 27 عامًا إلى دول العالم.

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