إبرام شراكة بين Hoymiles وQSSUN لتسريع نمو قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في منطقة الخليج

بريدة، المملكة العربية السعودية, 31 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Hoymiles، الشركة العالمية الرائدة في حلول الطاقة الشمسية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة، عن توسيع شراكتها مع Qssun، الموزّع الرائد لحلول الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، بهدف تسريع اعتماد حلول الطاقة الكهروضوئية (PV) وأنظمة تخزين الطاقة في الكويت ومنطقة الخليج الأوسع. وترتكز هذه الشراكة الاستراتيجية على تلبية احتياجات القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، حيث تمثل امتدادًا للنجاحات التي تحققت في المملكة العربية السعودية، كما تؤكد التزام Hoymiles بمواصلة توفير حلول متطورة وعالية الكفاءة في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على نطاق أوسع في منطقة الخليج.

حلول متكاملة لتلبية احتياجات مختلف التطبيقات

بفضل ما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من موارد شمسية هائلة، إلى جانب تنامي احتياجاتها من الطاقة، أصبحت المنطقة تزخر بفرص كبيرة لتبني وتطوير تقنيات مبتكرة ومستدامة في مجال الطاقة المتجددة.

وانطلاقًا من فهمها للتحديات الفريدة التي تفرضها البيئة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة والظروف المناخية الجافة، تقدم Hoymiles حلولاً متكاملة للطاقة تشمل:

القطاع السكني: تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، وتحسين إدارة الطاقة، وضمان توفير مصدر طاقة احتياطي موثوق ومستمر.

القطاع التجاري والصناعي: تمكين الشركات من إدارة أحمال الذروة بكفاءة، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف استهلاك الطاقة.

كما ستستكشف هذه الشراكة أيضًا تطبيقات ناشئة ومبتكرة، مثل أنظمة الشبكات المصغّرة ومحطات الطاقة الهجينة، بهدف توفير حلول إمداد بالطاقة تتسم بالمرونة والكفاءة والموثوقية.

توسّع استراتيجي يعزّز حضور الشركة في منطقة الشرق الأوسط

تمثل الشراكة مع Qssun خطوة مهمة جديدة ضمن استراتيجية Hoymiles للتوسع عالميًا، كما تؤكد التزامها بتطوير منظومات طاقة محلية متكاملة في الأسواق الرئيسية. وبالجمع بين تقنيات Hoymiles المتقدمة وخبرتها العالمية من جهة، وحضور Qssun القوي في المنطقة وخبرتها الواسعة بالسوق من جهة أخرى، تهدف الشركتان إلى توفير حلول طاقة نظيفة أكثر كفاءة وموثوقية وسهولة في الوصول للعملاء في الكويت ومنطقة الخليج الأوسع.

الالتزام بمستقبل الطاقة المستدامة

صرَّح السيد Guy Rong، نائب رئيس Hoymiles: "تجسد هذه الشراكة مع Qssun التزامنا بدعم مسيرة تحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط". "من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين الذين يمتلكون فهمًا عميقًا لديناميكيات الأسواق المحلية، يمكننا تسريع وتيرة اعتماد حلول الطاقة المستدامة، والمساهمة في تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل في المنطقة".

وقال زيد المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة Qssun: "لقد رسّخت Hoymiles مكانة قوية على مستوى العالم بفضل تقنياتها المبتكرة، وجودة منتجاتها، ونهجها الذي يضع العملاء في صميم اهتمامها". "ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نثق بقدرتنا على العمل معًا لتقديم قيمة أكبر للعملاء في الكويت ومنطقة الخليج، مع دعم الطلب المتزايد على بنية تحتية للطاقة تتسم بالاستدامة والمرونة والموثوقية".

وستعمل Hoymiles وQssun معًا على استكشاف آفاق جديدة في تطبيقات الطاقة المتجددة، بما يمهّد لبدء مرحلة جديدة من تطوير حلول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط.