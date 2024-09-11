إبهار سلسلة أجهزة العرض K3 الجديدة، وT2 الشعبية للجمهور في معرض IFA 2024 بسبب الصوت والتصميم المذهلين

Yaber Booth On-Site

برلين، 11 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- جذبت أجهزة العرض Yaber الجماهير في معرض IFA 2024، مما أحدث ضجة مع أجهزة العرض الرائدة K3 / K3 Pro الجديدة. تتميز سلسلة أجهزة العرض K3، والتي تحتوي على أكثر الشاشات سطوعًا حتى الآن، بالصوت الجهوري المطول والغامر المدعوم من مكبرات الصوت JBL المزدوجة بقدرة 15 وات وتقنية Dolby Audio، والتي تجعل الزوار ووسائل الإعلام يشعرون بالإعجاب نحوها. إن الأداء السمعي البصري الاستثنائي، جنباً إلى جنب مع تقنيتي Yaber NovaGlowTM و CoolSwiftTM الحاصلتين على براءة اختراع، جعلت من سلسلة K3 أجهزة العرض الرئيسية في الحدث، وحصلت على إشادة واسعة النطاق وأصبحت Yaber واحدة من أكثر العلامات التجارية التي يتم الحديث عنها في معرض IFA.

عرضت Yaber أيضًا أجهزة العرض الخارجية الشعبية T2 / T2 Plus، بما في ذلك الإصدار الخاص T2 Plus Keith Haring. أثارت سلسلة T2، المعروفة بتصميمها المدمج والأنيق، إعجاب الزوار بأشكالها البصرية النابضة بالحياة وقابليتها للنقل. جذب الإصدار الخاص Keith Haring، الذي يمزج التكنولوجيا المتطورة مع الفن الشعبي الشهير، المزيد من الحشود وخلق تدفقًا مستمرًا في مقصورة Yaber، مما جعلها واحدة من المحطات التي يجب مشاهدتها في الحدث.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة .www.yaber.com

نبذة عن Yaber

تأسست Yaber في عام 2018، وهي شركة رائدة في مجال أجهزة العرض الترفيهية، حيث قامت بتسليم أكثر من مليوني وحدة بنجاح إلى العملاء المتحمسين في أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أنه قد تم تكريم Yaber بجوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة "ريد دوت" (Red Dot)، وجائزة "يانكو ديزاين" (Yanko Design)، وجائزة "سي إي إس إنوفيشن 2024" (CES Innovation 2024).

تلتزم Yaber بدفع حدود كل من التميز البصري والصوتي. تم تصميم كل جهاز عرض من Yaber لتقديم تجارب استثنائية، تجسد السعي لتحقيق الكمال وتقديم جودة سمعية بصرية متميزة للمستخدمين، بالإضافة إلى رحلة ثرية من التجاوز الذاتي المستمر.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2501409/Yaber_Booth_On_Site.jpg