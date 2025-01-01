إتمام بيع شركة GES لشركة Truelink Capital

الشراكة تعزز الالتزام بالنمو والابتكار

لاس فيغاس ، 31 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة (GES) "جي إي إس" ، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة المعارض والفعاليات ، عن إتمام بيعها من قبل شركة (Viad Corp) "فاياد كورب" لشركة (Truelink Capital) "ترولينك كابيتال"، وهي شركة أسهم خاصة مقرها في لوس أنجلوس. تضع هذه الصفقة التحويلية شركة "جي إي إس" في وضعية تتيح لها تسريع النمو كشركة مستقلة مملوكة للقطاع الخاص ضمن محفظة "ترولينك".

قال "ديريك ليند "، الرئيس التنفيذي لشركة "جي إي إس": "نحن متحمسون لفتح فصل جديد من أعمالنا في عام 2025 بالشراكة مع "ترولينك". "لقد قدم فريقنا الموهوب تجارب فعاليات غير عادية لعملائنا في جميع أنحاء العالم خلال عام 2024 ، حيث شهدت أعمالنا مواصلة الزخم القوي. نحن نشعر بحماسة شديدة تجاه هذه الفرصة للشراكة مع فريق "ترولينك" لتسريع الابتكار وتوسيع قدراتنا الرائدة في الصناعة لتقديم فعاليات تجريبية رئيسية للعملاء في جميع أنحاء العالم."

مع أكثر من 2600 فرد موهوب من أعضاء فرق العمل، بالإضافة إلى الشراكات القوية والمستديمة مع شركاء الأعمال في جميع أنحاء العالم، تتمتع "جي إي إس" وشركاتها بتاريخ طويل يمتد لعقود من الزمن في دعم العلامات التجارية الرائدة في العالم وتنظيم الفعاليات في قطاعات الأعمال القوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والفضاء الجوي والدفاع، والخدمات المالية، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتجارة التجزئة، في إطار مجموعة متنوعة من القدرات التسويقية للفعاليات.

وقال "لوك مايرز" ، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة "ترولينك": "إن "ترولينك" متحمسة للتعاون مع "ديريك" وفريقه القيادي لتعزيز موقع "جي إي إس" كشركة رائدة في الصناعة وتعزيز تراث النجاح الخاص بالشركة". "نحن متحمسون لدفع الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز نقاط القوة في كلٍ من "جي إي إس" و (Spiro) "سبيرو" على مستوى التصميم الإبداعي، والخدمات اللوجستية وإنتاج الفعاليات، وتسريع عروضها المعتمدة على التكنولوجيا، وتوسيع نطاق "جي إي إس" الدولي من اليوم الأول. نشكر شركة "فاياد" على إدارتها ودعمها الاستثنائيين خلال الفترة الانتقالية ، ونتطلع إلى التعاون مع فريق قيادة "جي إي إس" لمساعدة الشركة على تحقيق أقصى نجاح ممكن".

نبذة عن شركة GES:

تعد "جي إي إس" مزودًا عالميًا رائدًا لخدمات التسويق التجريبي والمعارض لمنظمي الفعاليات ومسوقي العلامات التجارية. نحن نمنح العملاء القدرة على إشراك جمهورهم والارتقاء بمستوى تجربة العملاء من خلال تقديم تجربة شاملة للإدارة والتنسيق على مستوى المعارض، والمستوى التجريبي، والاستراتيجي، والإبداعي، وحلول تخطيط الاجتماعات والحلول اللوجستية، بالإضافة إلى حلول التسجيل والمشاركة. تتضمن "جي إي إس" مجموعة ديناميكية من الشركات الرائدة في الصناعة وتخصصاتها المميزة وتشمل القائمة شركات (GES Exhibitions) "جي إي إس إكسبيشنز"، و"سبيرو"، و(onPeak) "أونبيك"، و(SHOWTECH) "شوتك"، و(Visit) "فيزت". سواء كانت شركاتنا تتوسع معًا أو بشكل مستقل، فإنها تتعاون بشكل استراتيجي مع العلامات التجارية ومنظمي الفعاليات لتحويل ضرورات الأعمال إلى تجارب استثنائية تؤدي إلى تكوين صلات هادفة مع العملاء وتحقيق تأثير إيجابي على النتائج النهائية.

www.ges.com

www.thisisspiro.com

www.onpeak.com

www.showtech.ca

www.visitcloud.com

نبذة عن Truelink Capital

شركة "ترولينك كابيتال" هي شركة أسهم خاصة متوسطة الحجم مقرها في لوس أنجلوس. تجمع "ترولينك" بين الخبرة الصناعية العميقة في قطاعي الصناعات والخدمات القائمة على التكنولوجيا والالتزام ببناء شراكات تحقق قيمة طويلة الأجل من خلال استراتيجية تركز على العمليات. تتعاون "ترولينك" مع الإدارة، والبائعين من الشركات، والمؤسسين لتسريع النمو من خلال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ الإضافية التحويلية.

للتواصل:

Marianne Szczech

[email protected]

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