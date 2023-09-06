دبى، الامارات العربية المتحدة, 6 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- شركة Rockit Global، صاحبة منتج روكيت التفاح المميز بحجم الوجبة الخفيفة، تستعد لإلهام ملايين المستهلكين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة ذروة المبيعات ليجهزوا. يستعدوا. روكيت. للعودة إلى المدارس.

بناءً على حملة إجهزوا. إستعدوا. روكيت. 79% من المستهلكين أعجبوا بالحملة الترويجية التي أقامتها شركة روكيت في الربع الأخير من عام 2022. حيث أن تفاح روكيت يمد جميع أفراد العائلة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف الضرورية ليوم مفعم بالنشاط في المدرسة أو العمل أو حتى اللعب.

Rockit is inspiring millions of consumers across GCC countries to Ready. Set. Rockit. Back to School.

يقول زياد الشوا، مدير الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن منتج شركتنا المتوفر في 30 إقليماً حول العالم يحظى بشعبية عالية لدى المستهلكين في الشرق الأوسط.

"حيث حققنا في دولة الإمارات ارتفاع في المبيعات بنسبة 35 بالمائة بشكل سنوي (2023 مقابل 2022) وأيضاً إرتفع معدل الوعي بالعلامة التجارية روكيت بنسبة 9 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل الربع الثاني من عام 2022. ومن المقرر أن يستمر تسارع نمونا وأن نجذب ملايين المستهلكين الجدد من خلال حملة إجهزوا. إستعدوا. روكيت. العودة إلى المدارس".

"وكجزء من طموحنا بأن نصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية بمجال التفاح في العالم، نحن سعيدون بالتعاون مع شركائنا في جميع دول الخليج لتقديم أفضل الحملات الترويجية كل عام. حيث سنطلق حملتنا هذه في مئات من الأسواق المختلفة مقدمين للمستهلك فرصة تذوق تفاح روكيت المميز والمشاركة في الفعاليات والألعاب التي نظمناها لزيادة الطلب على منتجنا". يقول زياد.

ستحظى روكيت بحضور كبير في الأسواق مع الأنشطة المختلفة التي نظمتها لتشجع الأطفال للحفاظ على صحتهم ولياقتهم، هذا وبالإضافة إلى إطلاق منتج جديد محدودة الكمية ومصمم على شكل كتاب يحتوي على عبوتين من تفاح روكيت الفاخر والصحي والشهي بالإضافة إلى حقيبة أقلام وبطاقة ألعاب. وسيتم دعم ذلك بنشاطات رقمية واسعة النطاق تتضمن مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي لربح 20 جهاز خلاط على صفحة الإنستغرام @RockitAppleArabia.

تقول سهى الدسوقي، مديرة التسويق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة روكيت، نحن نفكر ونتصرف بطريقة مختلفة، وهذا هو سر نجاحنا العالمي المستمر.

"نفعل كل شيء بشكل مختلف عن طريق التركيز على إثراء حياة المستهلكين وإيجاد طرق جديدة لتعزيز وتحسين تجربتهم في الأسواق. الشخصية المحببة لعلامتنا التجارية، روكي، تقود هذه الحملة القوية متعددة القنوات بطريقة إيجابية مفعمة بالطاقة الطبيعية لنسلط الضوء على أهمية التعلم ونلهم ملايين المستهلكين الجدد لينطلقوا كل يوم مع روكيت".

"لقد عملنا بجد لتعبئة مزيج مميز ليس فقط من منتجنا الرائع، بل وأيضًا من تجربة مثيرة للمستهلكين في جميع دول الخليج العربي خلال فترة الذروة في المبيعات" تقول سهى. "هناك شيء للجميع في هذه الحملة التسويقية الرائدة عالميًا، مما يتيح للمستهلكين الاستمتاع بموسم "العودة إلى المدارس" على طريقة روكيت !إنها مجرد خطوة أخرى في رحلتنا نحو مشاركة 400 مليون من التفاح الشهي والصحي بحجم الوجبة الخفيفة مع العالم بحلول عام 2025".

منتج روكيت محدود الكمية الخاص بالعودة إلى المدارس متوفر حالياً في الأسواق وعبر الإنترنت في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

www.rockitapple.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2197700/Rockit_Back_to_School.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1800801/Rockit_Global_Logo.jpg

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