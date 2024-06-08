إحداث ثورة في بنية تقنية نظام التحكم الموزع DCS التقليدية: شركة SUPCON تسدل الستار عن نظام Nyx المبتكر، أول نظام تحكم عالمي في العالم (UCS)

سنغافورة، 8 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة SUPCON النقاب عن نظام التحكم العالمي (UCS) الأول من نوعه في العالم خلال مؤتمر Global Product Launch الذي طال انتظاره، ويمثل هذا الكشف ابتكارًا رائدًا في قطاع الأتمتة. ويُعيد تعريف مفهوم أنظمة التحكم الصناعية، ويفتح الباب أمام حقبة جديدة في تكنولوجيا التحكم الآلي.

شهد الحدث حضور ما يقرب من 300 خبير صناعي، بمن فيهم ممثلو عن شركات رائدة في مجال الصناعة التحويلية والمؤسسات متعددة الجنسيات والجمعيات الأكاديمية من حوالي 20 دولة ومنطقة، ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية.

العودة إلى جوهر التحكم: الحوسبة والاتصال والاستشعار - بنية UCS مبتكرة

لقد أحدثت SUPCON ثورة في بنية تقنية نظام التحكم الموزع (DCS) التقليدية القديمة التي عمرها 50 عامًا، وذلك من خلال التغلب على قيود أنظمة التحكم القائمة على الأجهزة المخصصة ذات الطبقات الهرمية الجامدة وقوة الحوسبة الثابتة، لتُقدم نظام التحكم العالمي (UCS) من الجيل التالي، وهو عبارة عن نظام تحكم قائم على البرامج الرقمية بالكامل ومستند على السحابة. ويقدم نظام UCS، من خلال تحرره من وحدات التحكم ووحدات الإدخال/الإخراج والخزائن المادية التقليدية، شكلاً جديدًا بسيطًا يجمع بين مركز بيانات التحكم وشبكة الألياف الضوئية والحقل الذكي. ليَحل محل الخزائن الكثيرة، مما يُمهد الطريق لتحول جذري في أنظمة التحكم.

إطلاق نظام Nyx المبتكر: نظام التحكم العالمي الأول من نوعه

يعتمد نظام Nyx على مركز بيانات تحكم يستفيد من نظام التشغيل NyxOS، وهو نظام تشغيل سحابي يعمل في الوقت الفعلي ومصمم خصيصًا للتحكم الصناعي. ويؤدي ذلك إلى توفير بيئة تشغيل قوية لمهام التحكم تتميز بالعمل الزمني الفعلي والموثوقية العالية والأمان. يمتاز نظام Nyx بالقدرة على تنفيذ تطبيقات سحابية في الوقت الفعلي مع تعديل موارد الحجم والسعة بشكل مستقل لتتناسب مع الطلب، مما يوفر مرونة وقابلية للتوسع. ويتميز النظام ببنية مكررة وموزعة تضمن تَوفر نظام التحكم بشكل دائم وتحملًا للأعطال.

كما يستخدم نظام Nyx شبكة ألياف ضوئية لنقل بيانات المجال الذكي مباشرةً إلى مركز التحكم بسرعة 10 جيجابت في الثانية مع تكرار موازٍ. ويعمل هذا الأسلوب المبتكر على تبسيط بنية الشبكة بشكل كبير، ويقلل بشكل ملحوظ من استخدام كابلات النحاس ويُقلص المساحة المطلوبة.

يستفيد نظام Nyx من تقنية توصيل المجال المستندة إلى APL، فهو يدعم صناديق الوصلات الميدانية المقاومة للانفجار ذات السلامة الداخلية للمنطقة 2 ووحدات APL. ويوفر النظام لكل جهاز عنوان بروتوكول IP خاص به، ويحسن أداء الاتصال بما لا يقل عن 100 ضعف، كما يقوم برقمنه عملية نقل البينات وتنفيذها بالكامل، محققًا بذلك اتصالًا متكاملًا للبيانات في المصانع الذكية. ومن جانبها، تعمل شركة SUPCON، التي تتمسك بمبدأ البناء المشترك والمشاركة والمنفعة المتبادلة، بنشاط على بناء منظومة Ethernet-APL رائدة. فتقدم الشركة مجموعة شاملة من منتجات APL تشمل مفاتيح التشغيل ومفاتيح المجال والأجهزة الذكية.

يحقق نظام Nyx، بفضل تصميمه البسيط، وفورات كبيرة في التكلفة، بما في ذلك خفض المساحة بنسبة 90% وخفض كابلات النحاس بنسبة 80% وخفض وقت المشروع بنسبة 50%.

دمج الذكاء الاصطناعي: إطلاق العنان لإمكانات لا حصر لها في التطبيقات الصناعية

يُقدم تطبيق نظام Nyx في المجال الصناعي قيمة هائلة للصناعة التحويلية. وقد كشفت التطبيقات التجريبية التي أجرتها شركة SUPCON عن قدرة نظام Nyx على دمج الذكاء الاصطناعي بعمق والاستفادة من محرك التحكم المدعوم بوحدة معالجة الرسومات GPU، مما يوفر وظائف مثل إنشاء تكوين تلقائي وتنظيم ذاتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-PID). وهذا يتيح التنبؤ بالبيانات والتحكم التكيفي، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُدشِن حقبة جديدة للذكاء الاصطناعي في مجال التحكم، وبالتالي إطلاق العنان للإنتاجية.

تمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاع الصناعي، واحتضان إمكانات لا حصر لها. ظلت SUPCON خلال السنوات الأخيرة رائدة في استكشاف دمج وتطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي AI وغيرها من التقنيات المتقدمة في الصناعات التحويلية. إن طرح نظام Nyx لا يمثل فقط قفزة كبيرة لشركة SUPCON في مجال التحكم الذكي، ولكنه يصنع أيضًا سيفًا يحفّز عملية التحول الصناعي. ففي خِضم التحديثات التكنولوجية والصناعية المتسارعة، تدعو SUPCONبشغف المزيد من شركائها في منظومة العمل للانضمام إلى هذه الثورة الرائدة. فمعًا، نستطيع قيادة القطاع نحو مستقبل أكثر ذكاءً وكفاءةً وصداقةً للبيئة.