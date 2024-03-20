إحياء العلاقات التجارية: تركيز معرض Canton Fair في دورته الـ 135 على تعزيز الروابط الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط

غوانغجو، الصين, 20 مارس 2024 /PRNewswire/ -- بنجاح ساحق، استطاعت الجولة الترويجية لمعرض China Import and Export Fair (أو "Canton Fair") في دورته الـ 135، الذي انعقد في الفترة من 29 فبراير إلى 7 مارس، إعادة تنشيط حيوية التجارة في أنحاء الشرق الأوسط كافة، حيث أقيمت فعاليات في دبي بالإمارات العربية المتحدة والقاهرة بمصر بنجاح، فضلاً عن محادثات عمل متعمقة مع شركاء معرض Canton Fair في المغرب. وبقيادة Zhang Sihong، نائب الأمين العام لمعرض Canton Fair ونائب المدير العام لمركز China Foreign Trade Centre، دعا الوفد الشركات العالية الجودة من البلدان والمناطق المحيطة به، لاستكشاف التعاون وفرص الأعمال، محققًا نتائج إيجابية ملحوظة.

وقال Zhang Sihong خلال المؤتمر: "نأمل أن يتمكن المشترون في الشرق الأوسط من الاستفادة من منصة معرض Canton Fair عبر الإنترنت للمشاركة المنتظمة، وتسهيل المواعيد عبر الإنترنت والمفاوضات خارج الإنترنت لتحقيق المزيد من المعاملات التجارية من خلال التفاعلات ثنائية القناة"، مشددًا على أهمية استخدام منصة معرض Canton Fairعبر الإنترنت للمشاركة المنتظمة بالإضافة إلى الحضور في الموقع.

وفي المغرب، جدد مركز China Foreign Trade Centre اتفاقية الشراكة مع Confédération Générale Des Entreprises Du Maroc (CGEM) سعيًا إلى مواصلة تعزيز التجارة بين الصين والمغرب.

وأجرى الوفد بحثًا ميدانيًا في منصات ومؤسسات التوريد الرئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك Noon، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ومركز دبي التجاري العالمي، وMarjane، وElectroplanet، أكبر سوبر ماركت ومول إلكترونيات في المغرب على التوالي، وجملة ماركت، أكبر سلسلة سوبر ماركت في الإسكندرية، مصر.

كما أجرى الوفد محادثات مهمة ومتعمقة مع Dubai Chamber، والغرفة التجارية العامة الصينية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وConfédération Générale DesEntreprises Du Maroc (CGEM)، وChina-Morocco Economic, Trade and Cultural Exchange Centre، والغرفة التجارية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، لإنشاء نظام شراكة أكثر شمولاً لمعرض Canton Fair.

وقد لاقت الجولة الترويجية لمعرض Canton Fair في دورته الـ 135 استجابة هائلة من دول الشرق الأوسط الثلاثة، ما أدى باستمرار إلى تنشيط حيوية التجارة في المناطق المحلية والمناطق المحيطة بها.

لمعرفة أحدث المعلومات حول Canton Fair في دورته الـ 135، يرجى التسجيل عبر الرابط https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2366276/Canton_Fair.jpg