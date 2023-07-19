إدارة الاحتيال HyperSense متاحة الآن على Google Cloud

بنغالورو، الهند

19 يوليو 2023

/PRNewswire/ -- شركة Subex، وهي شركة رائدة موثوق بها في إدارة الاحتيال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، يسرها أن تعلن عن التوافر العام لحلها لإدارة الاحتيال على Google Cloud. يجمع هذا التعاون بين خبرة Subex الواسعة في إدارة الاحتيال مع قابلية التوسع والموثوقية والأمان والتحليلات المتقدمة والنظام الإيكولوجي القوي للشركاء الذي توفره Google Cloud الذين لا مثيل لهم. سيؤدي هذا المشروع المشترك إلى تحسين منع الاحتيال في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

يمكن لشركات الاتصالات التي تبحث عن منصة سحابية شاملة ومتقدمة الآن الاستفادة من إدارة الاحتيال من Subex على Google Cloud لتعزيز قدراتها على اكتشاف الاحتيال ومنعه بشكل كبير. مع قابلية التوسع في Google Cloud، أنظمة إدارة الاحتيال يمكنها التعامل مع الأحجام المتزايدة باستمرار من البيانات والمعاملات والتكيف مع أنماط الاحتيال الديناميكية وتوسيع نطاق الموارد بسلاسة حسب الحاجة. علاوة على ذلك، تضمن ميزات الأمان القوية التي توفرها Google Cloud، بما في ذلك التشفير وإدارة الهوية، حماية بيانات العملاء الحساسة وسلامة نظام إدارة الاحتيال. يمكن لشركات الاتصالات أن تثق في البيئة الآمنة التي توفرها Google Cloud لحماية عملياتها وحماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية.

تعمل إمكانات التحليلات المتقدمة في Google Cloud، مثل BigQuery و PubSub، على تمكين أنظمة إدارة الاحتيال من تحليل كميات هائلة من البيانات بكفاءة في الوقت الفعلي تقريبًا. وهذا يتيح الكشف الدقيق عن الأنماط وتحديد الأنشطة الاحتيالية المحتملة. من خلال الاستفادة من هذه القدرات، تعزز أنظمة إدارة الاحتيال كفاءتها في اكتشاف الاحتيال ومنعه، مما يضمن أمن الشركات والعملاء.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات فتح فوائد كبيرة للتكلفة الإجمالية للملكية (TCO) من خلال استخدام محرك Google Kubernetes (GKE) على Google Cloud. وهذا يسمح بتخصيص الموارد بكفاءة والتوسع الآلي والإدارة المبسطة، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وتحسين الإنتاجية وتسريع نشر التطبيقات. من خلال الاستفادة من GKE، يمكن للشركات تحسين التكاليف التشغيلية وتبسيط العمليات وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة تطبيقاتها على Google Cloud.

باختصار، يوفر التعاون بين Subex و Google Cloud لشركات الاتصالات مزيجًا قويًا من الخبرة في إدارة الاحتيال والتكنولوجيا المتطورة. يمكن لشركات الاتصالات الاستفادة من ميزات قابلية التوسع والأمان والتحليلات المتقدمة وتحسين التكلفة في Google Cloud لتعزيز جهودها لمنع الاحتيال وحماية العمليات ودفع الابتكار في صناعة الاتصالات.

نبذة عن Subex

Subex هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الثقة الرقمية للشركات في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة Subex في عام 1994، وتعمل على مساعدة عملائها على تنمية إيراداتهم وزيادة أرباحهم. مع إرث خدمة السوق من خلال حلول عالمية المستوى لتحسين الأعمال وللتحليلات، تقود Subex الآن الطريق من خلال تمكين الثقة الرقمية الشاملة في النظم البيئية للأعمال لعملائها. مع التركيز على تخفيف المخاطر، والأمن، وإمكانية التنبؤ، والذكاء، تساعد Subex الشركات على تبني التغييرات الابتكارية والنجاح بثقة في إنشاء عالم رقمي آمن لعملائها.

ومن خلال منصة HyperSense، وهي منصة شاملة لإدارة تحليلات الذكاء الاصطناعي، تعمل Subex على تمكين عملائها من شركات الاتصالات وغيرها من الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل عن طريق الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي عبر مراحل جمع البيانات واستخدامها. يتيح الحل للمستخدمين الذين ليست لديهم معرفة بالشفرة تجميع البيانات بسهولة من مصادر مختلفة، وتحويل البيانات إلى رؤى من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتفسيرها وضبطها، ومشاركة نتائجهم بسهولة عبر المؤسسة، كل ذلك على منصة بدون شفرات.

كما توفر Subex لعملائها خدمات مُدارة قابلة للتوسع وخدمات استشارات في مجال الأعمال، Subex لديها أكثر من 300 منشأة في أكثر من 90 دولة. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.subex.com.

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