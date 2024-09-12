إدخال أبعاد جديدة لنمو الأصول لحاملي الرموز المميزة CET

هونغ كونغ، 12 سبتمبر 2024 /‎/PRNewswire -- CoinExأطلق سوق العملات المشفرة العالمية الرائدة، خدمة الرهن لتمكين المستخدمين من إنشاء مكافآت على السلسلة ببساطة عن طريق إيداع الأصول المشفرة.

تسمح خدمة الرهن CoinEx Staking للمستخدمين بمشاركة أصولهم، مما يساعد على تأمين شبكات البلوكتشين مع كسب مكافآت طويلة الأجل. تقدم هذه الطريقة بديلاً أفضل للاستثمارات التقليدية من خلال توفير فرص لنمو الأصول مع تعزيز أمن الشبكة.

تم تصميم خدمة الرهن CoinEx Staking مع مراعاة سهولة الاستخدام. تتيح الواجهة البسيطة للمنصة حتى للمستخدمين غير التقنيين المشاركة وكسب المكافآت دون صعوبات. تدعم CoinEx Staking الرموز المميزة ‏CET (الرموز المميزة الخاصة بـ CoinEx) وتقدم فترات رهن مرنة لكل من الخيارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. تساعد هذه المرونة المستخدمين على مواءمة استثماراتهم مع أهدافهم المالية وتعظيم العائدات.

الرموز المميزة CET: جوهر نظام CoinEx البيئي

تم إطلاق الرموز المميزة CET في عام 2018، وتم إصدارها لأول مرة على شبكة Ethereum (إيثريوم) ولكنها انتقلت لاحقًا إلى CoinEx Smart Chain، حيث تعمل الآن كرسوم (تكلفة) للمعاملات. يتمتع حاملو الرموز المميزة CET بالعديد من المزايا، بما في ذلك الرسوم المُخفَّضة على المنصة، وترقيات VIP، والوصول إلى المديرين VIP، كما أنهم لهم الأولوية في كل شيء.

يمكن لحاملي CET أيضًا المشاركة في العديد من العروض الترويجية للنظام الأساسي، وعمليات الإنزال الجوي للرموز المميزة، وأنشطة التعدين. بالإضافة إلى ذلك، تخصص CoinEx ‏20٪ من رسوم المعاملات اليومية لإعادة شراء CET وحرقها في نهاية كل شهر. وهذا يقلل من العرض المتداول، مما يعزز قيمته وندرته.

تقوم CoinEx بتوسيع استخدام الرموز المميزة CET من خلال ترقية أدائها ودمجها عبر مجالات متعددة. وتشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

سيناريوهات التطبيق المتوسعة: ستكون الرموز المميزة CET مفيدة في المزيد من المنتجات داخل السلسلة وخارجها. ترقية حقوق المالك: سيحصل حاملو الرموز المميزة CET على حقوق التصويت في الحوكمة على المنصة. التكامل الأعمق: ستكون الرموز المميزة CET ضرورية لفتح المزيد من الفوائد عبر المنصة.

نبذة عن CoinEx

تأسست منصة الأصول الرقمية CoinEx عام 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة ملتزمة بتسهيل عمليات التداول. توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة والمبادلات وصانع السوق الآلي (AMM) وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 10 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. فمنذ تأسيسها، عملت CoinEx بمبدأ خدمة "المستخدم أولاً". والتزمت بهدفها المتمثل في رعاية بيئة تداول العملات المشفرة العادلة ذات السمعة النظيفة والآمنة، وتمكن CoinEx الأفراد من ذوي المستويات المختلفة من الخبرة من الوصول بسهولة ويسر إلى عالم العملات المشفرة عبر تقديم منتجات سهلة الاستخدام.