إرلنج هالاند يصبح سفير العلامة التجارية لمايديا

لاعب مانشستر سيتي "إرلنج هالاند" تم إعلانه اليوم سفير العلامة التجارية الرسمي لعملاق الأجهزة المنزلية "مايديا"

اتفاقية السفير هي امتداد لشراكة "مايديا" الرسمية لمانشستر سيتي والتي بدأت في يناير٢٠٢٠

مانشيستر ، إنجلترا , 22 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- شركة "مايديا" والتي تعد واحدة من أضخم الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الأجهزة المنزلية، أعلنت اليوم اختيار مهاجم مانشستر سيتي "إرلنج هالاند" السفير الرسمي الدولي لعلامتها التجارية

إعلان اليوم هو أحدث امتداد للشراكة الناجحة بين شركة "مايديا" ونادي "مانشستر سيتي" والتي بدأت في يناير٢٠٢٠ وتم تجديدها مؤخراً في شهر مايو من العام الحالي.

إلى وقتنا هذا، استطاعت تلك الشراكة ربط ملايين المشجعين حول العالم بمسابقات ذات جوائز.

للاحتفال باللاعب إرلنج كسفير رسمي للعلامة التجارية، قام كل من "مانشستر سيتي" و "مايديا" بإطلاق حملة فيديو تعيد إحياء شعار العلامة التجارية "هتحس إنك في بيتك" عن طريق تصوير استخدام إرلنج لمنتجات "مايديا" داخل جو منزلي هادئ كي يجد الاتزان والطاقة المطلوبان لبيته الثاني ملعب الاتحاد.

إن الشركة الرائدة في الأجهزة المنزلية سوف تستمر في التعاون مع لاعب مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية، خلال المواسم القادمة، مما يعني استمرارية ربط قاعدة مشجعي "إرلنج" مع عملاء "مايديا" ومشجعي الكرة على مستوى العالم من خلال عدة حملات ذات محتوى، وكذلك هدايا تجارية حصرية وأنشطة رقمية أخرى.

وفي هذا الصدد صرح هالاند قائلاً:" إن مايديا شريك يفخر به مانشستر سيتي ولقد استمتعت بكوني جزء من الحملات الدعائية خلال فترة تواجدي بالنادي حتى الآن. لقد شاهدت شعار شركة مايديا داخل استاد الاتحاد وعلمت قدر حجمها وطموحاتها، ولقد أسعدني أن أصبح اليوم السفير الدولي لعلامتها التجارية. أول فيديو قمنا بتصويره منذ بضعة أسابيع مضت كان ممتعاً بحق والآن أتطلع لدفع عملنا المشترك للأمام".

كما صرح السيد/إريك وانج رئيس قطاع البيت الذكي في مجموعة مايديا قائلاً: " إرلنج هالاند هو اسم ذو ثقل، ولاعب يتطلع إليه ويتحدث عنه العالم بأسره. هو متواضع جداً وقوي للغاية، ولأن عمره نحو٢٣ عاماً، فمعنى ذلك أن أمامه فرص واعدة سوف تنطلق قريباً، وهو نفس الأمر بالنسبة لعلامتنا التجارية. نحن سعداء بإطلاق شراكتنا معه اليوم.

تم الخبر الصحفي

نبذة عن مايديا ومايديا جروب

مايديا هي واحدة ضمن ١٠ علامات تجارية داخل قطاع المنزل الذكي في مايديا جروب

تأسست مايديا جروب في عام١٩٦٨ وهي شركة عالمية رائدة تطبق تكنولوجيا غاية في التطور وقد تم تصنيفها في المرتبة رقم ٢٧٨ ضمن قائمة أفضل ٥٠٠ شركة عالمية من حيث الثروة، كما تعد واحدة من أضخم الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، كما يتخطى نشاطها مجرد الأجهزة المنزلية التي تخص البيت الذكي. في مطلع العام ٢٠٢١ قامت الشركة باختصار منتجاتها الأساسية لتصبح ٥ ركائز عالية النمو وذلك كي تمهد الطريق لمرحلة النمو في المستقبل، وهذه الركائز هي: المنزل الذكي – الإلكتروميكانيك - تكنولوجيات البناء – الروبوتكس والأتوميشن والتطوير الرقمي.

كل أنشطة مايديا جروب تجتهد من أجل هدف واحد وهو " أنسنة التكنولوجيا".

تؤمن العلامة التجارية مايديا بتوفير حلول مدهشة صديقة للبيئة من خلال تبني سياسة أن كل ابتكار هدفه حل المشكلات بشرط جعل المستهلك هو محور هذا الابتكار. كذلك تؤمن بالسعي في كل الاتجاهات من أجل الوصول للمستقبل وكذلك الاستكشاف والابتكار المستمر لتلبية طلب المستهلكين المتغير دوماً، كي نمكنه من أن يستمتع بحياته داخل منزله.

تمتلك مايديا جروب ٤٠ مركز إنتاج حول العالم ونحو ١٦٦٠٠٠موظف متواجدون في أكثر من ٢٠٠دولة ومنطقة، استطاعوا تحقيق عائد سنوي يزيد عن ٥١٫٣٩ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢. من خلال مراكز الابتكار التي تمتلكها ويصل عددها إلى ٣١ مركز حول العالم والتزامها القوي بالبحث والتطوير قد أثمروا عن أكثر من ٨٠٠٠٠ابتكار حتى اليوم.

www.midea.com

www.midea.com/global/ManchesterCity

www.midea-group.com

مسؤولي الاتصال

بيرناردو براندستاتر

رئيس إدارة العلامة التجارية العالمية والاتصالات

قسم الأعمال الدولية لمجموعة مايديا

[email protected]

ميليسا فنلون

Melissa Fenlon

رئيس الاتصالات التسويقية

City Football Group

[email protected]

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2190481/Haaland_Announcement_PR.jpg

فيديو - https://youtu.be/sHUAq7f_oUU

Midea & Midea Group SOURCE