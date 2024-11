I في البيان الصحفي، إسبانيا تكرم عضو المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو بوسام الاستحقاق ، الصادر في 22 نوفمبر 2024 عن ADIA Lab عبر PR Newswire، أبلغتنا الشركة أنه تم تعديل التسمية التوضيحية لصورة. يرجى العلم أيضًا أنه تمت إضافة صورة ثانية. فيما يلي الإصدار الكامل والمصحح:

إسبانيا تكرم عضو المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو بوسام الاستحقاق

• جلالة الملك فيليب السادس وحكومة إسبانيا يمنحان البروفيسور ماركوس لوبيز دي برادو وسام الاستحقاق المدني الملكي من درجة "وسام الضابط"

• يكرّم الوسام البروفيسور لوبيز دي برادو تقديراً لخدماته المتميزة في مجال العلوم والاستثمارات العالمية، خلال مسيرة دولية امتدت على مدار 25 عاماً عبر ثلاث قارات

• يُمنح هذا الوسام إلى رؤساء الدول والملوك والدبلوماسيين والعلماء والفنانين بالإضافة إلى القادة الحكوميين ورجال الأعمال والقادة السياسيين وعلماء الدين والقادة العسكريين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- تسلّم البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو، عضو المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار وسام الاستحقاق المدني الملكي من درجة "وسام الضابط"، الذي يعتبر من أرفع الأوسمة من جلالة الملك فيليب السادس وحكومة مملكة إسبانيا. وتم تقديم الوسام خلال حفل تنصيب رسمي أقيم في أبوظبي بتاريخ 21 نوفمبر 2024، بحضور سعادة اينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا التكريم تقديراً لإسهامات البروفيسور المتميزة في مجال العلوم والاستثمارات على مستوى العالم.

H.E. Íñigo de Palacio (left) delivers the Diploma of Knight Officer of the Royal Order of Civil Merit to Prof. Marcos López de Prado (right) Prof. Marcos López de Prado (centre) with Prof. Steven Chu (Nobel Prize in Physics) (left) and Prof. Guido Imbens (Nobel Prize in Economics) (right)

ويُمنح وسام الاستحقاق المدني الملكي بأمر من جلالة ملك إسبانيا لكل من له إسهامات قيّمة في خدمة المجتمع، ويعد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني المسؤول التنفيذي عن تقليده. ويقتصر منح هذا الوسام على رؤساء الدول والملوك والدبلوماسيين والعلماء والفنانين، بالإضافة إلى قادة الحكومات ورجال الأعمال والقادة السياسيين وعلماء الدين والقادة العسكريين.

وألقى سعادة السفير اينيغو دي بالاسيو كلمة ضمن مراسم التنصيب أثنى فيها على الإسهامات الاستثنائية للبروفيسور لوبیز دي برادو، والتي تشمل دوره البارز في تأسيس مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار وتوقيع اتفاقية التعاون مع مملكة إسبانيا، والتي أسهمت في تعزيز التبادل العلمي بين إسبانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما أشاد سعادته بدور البروفيسور لوبيز دي برادو في تعزيز صورة إسبانيا والارتقاء بها على الصعيد الدولي.

وكان البروفيسور لوبيز دي برادو، على مدار 25 عاماً، من أبرز الشخصيات الرائدة التي ساهمت في تطوير القطاع المالي، وابتكار خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت ركيزة أساسية لدى مجموعة من أكبر المؤسسات الاستثمارية العالمية، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز العالمية على تلك المساهمات. ويشغل البروفيسور حالياً منصب الرئيس العالمي للأبحاث والتطوير الكمي في جهاز أبوظبي للاستثمار، كما يعمل زميلاً باحثاً في مختبر لورنس بيركلي الوطني التابع لمكتب العلوم الأمريكي، بالإضافة إلى كونه أستاذاً في مجال تعلم الآلة في كلية الهندسة بجامعة كورنيل.

وقال سعادة السفير اينيغو دي بالاسيو: "البروفيسور لوبيز دي برادو هو من أفضل عشرة مؤلفين اقتصاديين على مستوى العالم وفقاً لشبكة أبحاث العلوم الاجتماعية (SSRN). قدّم البروفيسور استشارات للكونغرس الأمريكي في مجال سياسات الذكاء الاصطناعي، وهو متخصص في ميادين العلم والصناعة والخدمة العامة. ونحن سعداء بمنحه وسام الاستحقاق المدني الملكي تقديراً لإنجازاته العلمية والمهنية والاجتماعية البارزة والتي ساهمت في تعزيز التعاون الدولي وتقوية الروابط بين الشعوب."

بدوره، أعرب البروفيسور لوبيز دي برادو عن اعتزازه بهذا التكريم قائلاً: "عملت على مدار 25 عاماً، بصفتي أستاذاً ومديراً لصندوق استثماري على تحسين المجالات التي عملت فيها، وذلك من خلال تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي تُسهم في جعل عملية الاستثمار قائمة على أدلة قوية، ومنهجية محكمة، وموثوقية عالية. أرجو أن يساهم هذا التكريم في تسليط الضوء على التطبيقات المالية للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة التي تُسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تمكين اتخاذ قرارات أفضل وتصميم سياسات عامة أكثر كفاءة. وأنا ممتن لجهاز أبوظبي للاستثمار على منحي الفرصة للمساهمة في تحقيق أهدافه الاستثمارية طويلة الأمد بالاستفادة من خبرتي العلمية."

وأضاف: "أود أن أعبر عن شكري العميق لسعادة السفير اينيغو دي بالاسيو على دوره الاستثنائي بصفته سفيراً لمملكة إسبانيا، ودعمه المتواصل لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار. كما أنني لم أكن لأحصل على هذا التكريم من دون مساندة أسرتي وأصدقائي وزملائي الكرام اللذين يتواجد عدد منهم معي اليوم ويشاركوني هذه اللحظة المميزة، وسأحمل هذا الوسام بكل فخر وأهديه لهم مع خالص الامتنان لجلالة الملك فيليب السادس."

وشارك في الحفل عدد من العلماء المعروفين، منهم: البروفیسور ستیفن تشو، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1997 ووزير الطاقة الأمريكي الأسبق خلال الأعوام 2009-2013، والبروفيسور دان شيختمان، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2011، والبروفيسورة شافي جولدفاسر، الحائزة على جائزة تورينج عام 2012 وجائزة جودل عامي 1993 و2001، والبروفيسور جويدو إمبینز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2021، البروفيسور جاك دونغارا، الحائز على جائزة تورينغ (2021) والبروفيسور ميغيل هرنان، الحائز على جائزة روسيو في الإحصاء عام 2022، والبروفيسور هورست سايمن، الحائز على جائزة جوردن بل عامي 1998 و2009. كما حضر ممثلون عن مؤسسات مرموقة، منهم: معالي كارمي أرتيغاس، الرئيسة المشاركة في الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة، ومعالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الأسبق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة فيليكس باريو خواريز، المدير العام للمعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا، ومعالي البروفيسور إنريكي هيريرا فييدما، نائب رئيس قسم الأبحاث في جامعة غرناطة، وسعادة أنطوان ديلكورت، سفير مملكة بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورغ الكبرى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو

يشغل البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو منصب الرئيس العالمي للأبحاث والتطوير الكمي في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو عضو مؤسس في المجلس الاستشاري لمختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وزميل باحث في مختبر لورنس بيركلي الوطني التابع لمكتب العلوم الأمريكي، وأستاذاً في مجال تعلم الآلة في كلية الهندسة بجامعة كورنيل. نشر البروفيسور برادو حوالي 100 مقال علمي في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدلال الإحصائي في أبرز المجلات الأكاديمية. كما أنه عضو مؤسس في هيئة التحرير لمجلة علوم البيانات المالية "The Journal of Financial Data Science"، ومؤلف لعدد من الكتب الدراسية المؤثرة في مجال الدراسات العليا، والمعتمدة في العديد من الجامعات حول العالم. حصل البروفيسور ماركوس لوبیز دي برادو على 15 براءة اختراع تم شراء وترخيص العديد منها من قبل عدد من أكبر المؤسسات الاستثمارية على مستوى العالم والتي تستخدمها لإدارة صناديق استثمارية بمليارات الدولارات. وتقديراً لأعماله، حصل البروفيسور لوبیز دي برادو على العديد من الجوائز العلمية والصناعية، منها جائزة التميز الأكاديمي الوطني عام 1999 من مملكة إسبانيا، وجائزة الباحث الكمي لعام 2019 من مجلة "Portfolio Management Research"، وجائزة أفضل خبير كمي لعام 2021 من منصة "Risk.net"، وجائزة بيرنشتاين فابوزي وجاكوبس ليفي لعام 2024 من مجلة "The Journal of Portfolio Management". لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الرابط: https://QuantResearch.org/

نبذة عن مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار

مختبر جھاز أبوظبي للاستثمار هو مركز مستقل في مجال الأبحاث الأساسیة والتطبیقیة لعلوم البیانات والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والحوسبة الكمیة عالیة الأداء في جمیع مجالات دراستها الرئیسیة. ويشمل ذلك استكشاف التطبیقات في مجالات التغیر المناخي، والتحول في مجال الطاقة، وتقنیة بلوك تشین، والشمولیة المالیة والاستثمار، وأنظمة صنع القرار، والأتمتة، والأمن السیبراني، والعلوم الصحیة، والتعلیم، والاتصالات، وعلوم الفضاء. ويتخذ المختبر من أبوظبي مقراً له، ويحظى بدعم جهاز أبوظبي للاستثمار ويعمل بشكل مستقل عنه، علماً بأن جهاز أبوظبي للاستثمار مؤسسة استثمارية عالمیة تستثمر الموارد المالیة نیابة عن حكومة أبوظبي.

ويتمتع المختبر بهیكلیته الخاصة في مجالي العملیات والحوكمة، ويعمل تحت إشراف مجلس استشاري من قادة الفكر العالمیین في مختلف التخصصات العلمیة القائمة على استخدام أحدث ممارسات علوم البیانات والحوسبة لإجراء البحوث بشكل مستقل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.adialab.ae/

نبذة عن وسام الاستحقاق المدني الملكي

أنشأ الملك ألفونسو الثالث عشر في عام 1926 وسام الاستحقاق المدني الملكي لتكريم المواطنين الإسبان والأجانب الذين قدموا خدمات استثنائية لصالح مملكة إسبانيا، ليصبح لاحقاً من أوسمة التكريم العالمية. يُمنح هذا الوسام إلى رؤساء الدول والملوك والدبلوماسيين والعلماء والفنانين وقادة الحكومات ورجال الأعمال والقادة السياسيين وعلماء الدين والضباط العسكريين.

ويتم منح وسام الاستحقاق المدني الملكي، بمختلف درجاته، بأمر من جلالة ملك إسبانيا، ويعد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني المسؤول التنفيذي عن تقليده. تتولى المديرية العامة للبروتوكول التابعة للوزارة استلام المقترحات، وتقييم جميع المرشحين، وإعداد التقارير اللازمة التي تبرر الاستحقاقات الاستثنائية لكل مُكرّم. لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الرابط التالي:

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/Protocolo/Paginas/Condecoraciones.aspx

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565399/ADIA_Lab.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2565536/ADIA_Lab_2.jpg