إستونيا تعزز الشراكات الاستراتيجية في مجال التنقل الذكي على مستوى منطقة الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة, – 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت "إستونيا للتجارة، التابعة للهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"، مشاركتها في المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 2024 الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري، معززة ريادتها في أنظمة وحلول النقل الذكي. واستعرضت إستونيا على مدار أيام هذا الحدث تقنياتها المبتكرة التي ترسم معايير جديدة في هذا المجال، مستندةً إلى خبرات البلاد السبّاقة في التنقُّل حيث تُعرف إستونيا بأنها أول دولة تسمح بتشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة منذ 2017.

H.E. The Ambassador of Estonia to the UAE Maria Belovas

تحت مظلة "إستونيا للتجارة" قدمت الشركات الإستونية خلال المعرض حلولًا رائدة، بما في ذلك نظام التوجيه المتقدم لشاحنات النقل الذاتية من شركة " Bamboo Apps" الذي يتيح مراقبة المركبات ذاتية القيادة عن بُعد؛ لتعزيز السلامة والكفاءة، فضلاً عن نظام شركة "e-Pavement" الذي يدمج المستشعرات داخل أسطح الطرق لتحسين السلامة وإدارة المرور. بينما تتكامل شاحنات " Auve Tech" الذاتية بسلاسة مع وسائل النقل العامة، مقدمةً حلول تنقل حضرية فعّالة وصديقة للبيئة. أما " Metrosert" فتعزز دقة البنية التحتية الذكية، في حين تعمل Digilogistika Keskus على تحسين اللوجستيات من خلال منصات رقمية متقدمة تزيد من كفاءة سلاسل الإمداد في المدن الذكية.

وحول ذلك، قالت سعادة السفيرة الإستونية لدى الإمارات، السيدة ماريا بيلوفاس: "لقد وضعت إستونيا بصمة واضحة لها في دمج التكنولوجيا المتطورة في حلول النقل التي من شأنها أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز سلامة التنقُّل وكفاءته. وتم تطوير ابتكاراتنا؛ لتلبية الاحتياجات المتقدمة للمدن الذكية العالمية، وضمان مستقبل مستدام لقطاع النقل".

وأضافت: "تعكس هذه التطورات التزام إستونيا بتطوير حلول نقل ذكية ومستدامة وفعّالة تلبي احتياجات التنقل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، الأمر الذي يساعد في تطوير شبكة البلاد العالمية".

وإضافة إلى عرض تقدمها التكنولوجي في المؤتمر، ركزت إستونيا على بناء علاقات مثمرة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بغية توسيع تأثيرها الدولي من خلال بناء شراكات استراتيجية، لا سيما في منطقة الخليج.

وعلى هامش المعرض نظمت السفارتان الإستونية والفنلندية في دبي حفل استقبال استضافتا خلاله سعادة سفيرة إستونيا، وسعادة سفيرة فنلندا، السيدة توولا يوريولا، إضافة إلى وفود من رجال الأعمال الفنلنديين والإستونيين، وذلك بهدف تعزيز الروابط العالمية في مجال التنقل الذكي، وعقد مناقشات قيمة حول التعاون المستقبلي، ما يبرز جهود "إستونيا للتجارة" المستمرة لدعم الابتكار والاستدامة العالمية في قطاع النقل.

وقد أكدت السفيرة الإستونية أهمية هذه الروابط الدولية في تعزيز الأهداف الاستراتيجية لمنظمة "إستونيا للتجارة"، وإثراء الجهود العالمية لتوطيد أسس التعاون في مجال التنقل المستدام.

ومواصلةً لهذا الزخم، تستعد "إستونيا للتجارة" لمشاركتها المقبلة في "جيتكس جلوبال 2024" الذي يُعَدُّ فرصة جديدة سانحة أمام إستونيا لتسليط الضوء على تقدمها التكنولوجي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع قادة التكنولوجيا على المستوى العالمي.

عن إستونيا للتجارة

تمثّل "إستونيا للتجارة" جزءاً من الهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"، وبوصفها منظمة حكومية، تسعى إلى مساعدة الشركات الإستونية في التوسع نحو الأسواق الدولية، مع التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة. كما توفر لهذه الشركات تحليلات واستراتيجيات تسويقية، وتخلق الظروف التي تساهم في نجاحها على الصعيد العالمي. ولا يقتصر دور "إستونيا للتجارة" على فتح آفاق جديدة للأعمال وإقامة الشراكات الاستراتيجية وحسب، بل أيضاً تسهم في تيسر الوصول إلى الشبكات الدولية، معزّزةً بذلك تنافسية الشركات الإستونية على المستوى العالمي.

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