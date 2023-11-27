إسدال الستار عن "ملتقى فناني مبادرة طريق الحرير" في هانغتشو بشرق الصين

هانغتشو، الصين، 27 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أربعة وثمانون فنانًا من 83 دولة حول العالم بدأوا رحلتهم في "ملتقى فناني مبادرة طريق الحرير" هذه الجمعة بزيارة البقايا الأثرية لمدينة ليانغزهو ومتحف ليانغزهو بمدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ التي تقع شرق الصين.

وجاءت هذه الفعالية كجزء من منتدى مدينة ليانغزهو الأول، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار المتحضر مع الدول التي شاركت في بناء "مبادرة الحزام والطريق (BRI)". وقد أبدى الفنانون اندهاشهم بالمواقع التاريخية لحضارة الصين التي تمتد لخمسة آلاف عام، فضلاً عن تنوع وثراء تاريخ وثقافة الصين وكذلك فنونها.

ومن جانبه، قال الفنان النيجيريOladotun Olatunbosun Alabi ، الذي أبدى اندهاشه بثقافة الصين والمقتنيات اليشمية التي تم اكتشافها في مدينة ليانغزهو: "لقد رأيت العديد من القطع الأثرية المماثلة لبلدي هنا. هذه العناصر المشتركة المذهلة بين الثقافة النيجيرية والصينية بالتأكيد تجلب إلهامًا كبيرًا لإبداعاتي لاحقًا".

كانت هذه الزيارة هي الزيارة الثانية التي يقوم بها الفنان الألماني Tobias Zaft، الذي درس في الصين، لمدينة ليانغزهو الصينية، فقال: "إن تاريخ الصين البالغ خمسة آلاف عام له تأثير كبير جدا على العالم. ولقد تعلمت خلال زيارتي إلى ليانغزهو، خاصة إن اتجاهي الفني الأساسي هو حماية البيئة، أن النمط المعيشي المستدام للسكان الأصليين في ليانغزهو جعل بيئة المدينة هي المستفيد الأكبر. لقد جعلني هذا الأمر أعيد التفكير في كيفية الحصول على الإلهام في حماية البيئة".

وفي الصدد ذاته، أفادت الفنانة الإيفوارية، Mathilde Moreau Epse Kouassi، أن متحف ليانغزهو عرض بشكل شامل عملية إنتاج أحجار اليشم في المدينة التي تعود إلى خمسة آلاف عام، الأمر الذي فتح أعينها وأدهشها بأحدث طرق الإنتاج آنذاك، فضلًا عن استمتاعها الكبير بجاذبية مدينة هانغتشو وثقافتها.

سيقوم الفنانون الأجانب، بعد تجربتهم الغامرة التي استمرت لمدة ثلاثة أيام في مدينة ليانغزهو، بدمج رؤيتهم الثقافية الخاصة مع الثقافة الصينية واستخدام لغة فنية شخصية لتحقيق جمال التكامل والتبادل الثقافي بين الشرق والغرب.

وسيركز الفنانون على إنشاء سلسلة من الأعمال الفنية بعد زيارتهم، وستُعرض أعمالهم في معرض "ملتقى فناني مبادرة طريق الحرير" الذي سيُعقد في أوائل ديسمبر. (بقلم: Liu Yunchen)