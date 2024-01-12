إصدار سندات TEB يثير اهتمامًا غير مسبوق من قبل المستثمرين

نجح بنك Türk Ekonomi Bankası (TEB) في إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية قدرها 400 مليون دولار أمريكي. حظي إصدار السندات الدولية باهتمام كبير من أكثر من 150 مستثمراً عالمياً، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بطلب تجاوز 2.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً مبلغ الإصدار بأكثر من 7 مرات. تمثل هذه الصفقة أول إصدار لـ TEB في أسواق رأس المال الدولية وتشهد أكبر زيادة في الاكتتاب لأي مصدر تقليدي تركي منذ يناير/كانون الثاني 2020.

إسطنبول, 12 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- لقد قادت مؤسسات مالية بارزة إصدار السندات الثانوية من قبل بنك Türk Ekonomi Bankası (المشار إليه في ما يلي بِـ""TEB، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وسيتي بنك Citibank، وHSBC، وبنك الإمارات دبي الوطني، وBNP Paribas، وبنك Standard Chartered Bank. بلغ معدل العائد على الإصدار، الذي يتميز بفترة استحقاق مدتها عشر سنوات وخيار الشراء القابل للممارسة في السنة الخامسة، 9375 في المائة. وكان الاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون الدوليون بإصدار السندات بمثابة مؤشر بارز على الثقة في كل من السوق المالية التركية وTEB، وحقق هدفنا المتمثل في تنويع قاعدة المستثمرين لدينا على المستوى الدولي.

قال لبليبيسي: "إننا نفخر بالحصول على اهتمام كبير، وهو دليل على مكانتنا كبنك قوي وموثوق"

وفي تعليقه على الإصدار الأول للسندات الثانوية لـ TEB، قال أوميت لبليبيسي، الرئيس التنفيذي لـ TEB: "لقد تلقينا طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب لإصدار سنداتنا. في إصدارنا الأول للسندات الثانوية للمستثمرين الأجانب في أسواق رأس المال الدولية، نفخر بحصولنا على اهتمام كبير، وهو دليل على مكانتنا كبنك قوي وموثوق. ونحن ملتزمون بالنمو المطرد بما يتماشى مع استراتيجيتنا المتمثلة في تنويع هيكل التمويل وتوسيع أدوات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل."

أضاف لبلبيسي مشيرا إلى أنهم اجتمعوا مع شركات استثمار دولية: "شهد إصدار السندات المتوافقة مع بازل 3 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي والتي نفذها مصرفنا، طلبًا غير مسبوق، حيث تجاوز 2.9 مليار دولار أمريكي وتم توزيعها بشكل جيد على المستثمرين الأجانب. إن الاهتمام الكبير الذي أظهرته هذه الصفقة له أهمية كبيرة أيضًا من حيث الثقة الموضوعة في كل من اقتصادنا ومصرفنا. وفي عام 2024، الذي يصادف الذكرى السنوية السابعة والتسعين لتأسيسنا، سنستمر في مساعينا لتأمين تمويلات متوسطة وطويلة الأجل وفعالة من حيث التكلفة."