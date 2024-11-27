إطلاق BOYA ميني: أصغر ميكروفون لاسلكي في العالم

نيويورك ، 27 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "بويا" (BOYA،( التي تشتهر بجمع تكنولوجيا الصوت مع التصميم الأنيق ، عن ميكروفون BOYA ميني اللاسلكي في مدينة جاكرتا بإندونيسيا ، في 25 نوفمبر 2024. تم تصميم هذا الميكروفون الأنيق والخفيف للغاية للجيل القادم من منشئي المحتوى. يزن 5 جرام فقط ، وهذا الميكروفون المدمج هو أصغر ميكروفون لاسلكي في العالم. مرة أخرى ، تعيد "بويا" تعريف تكنولوجيا الميكروفونات اللاسلكية للمستلهكين، مما يضع معيارًا جديدًا للأناقة والأداء في السوق.

أكثر قوة وأصغر حجمًا

A Closer Look of BOYA mini

أفضل سر كانت تحتفظ به "بويا" هو الميكروفون اللاسلكي الصغير "ميني". يتكامل تصميمه المبسط بسلاسة مع الملابس ، مما يوفر شعورًا بعدم وجود شيء ثقيل للتسجيل في أي مكان. نجح مهندسو "بويا" في تجسيد رؤية تعبر عن جهاز مضغوط وعصري. يقول "لوكاس شو" ، مدير المنتجات في "بويا": "تم تصميم كل التفاصيل بدقة لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع تقليل الحجم.".

صوت سحري ، بدون تقطيع

يوفر ميكروفون BOYA ميني اللاسلكي موثوقية صوتية استثنائية مع صوت بجودة 48 كيلوهرتز/16 بت واستجابة تردد من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز ، مما يضمن نقل التفاصيل الدقيقة. مع نسبة إشارة إلى ضوضاء 80 ديسيبل ، فإنه يضمن جودة الصوت النقية. يتميز جهاز الإرسال بتكنولوجيا الحدّ المتقدمة من "بويا"، مما يمنع فترات ذروة الإشارة الصوتية من التشوه والتقطيع عند الوصول إلى 120 ديسيبل لمستوى ضغط الصوت ، مما يوفر صوتًا حقيقيًا وغنيًا.

صوت واضح مع لمسة إبداعية

يتميز هذا الميكروفون اللاسلكي بشريحة مدمجة لإلغاء الضوضاء لمعالجة الإشارة الرقمية وثلاثة أوضاع لإلغاء ضوضاء البيئة المحيطة، ويتفوق في تقديم صوت واضح عبر بيئات مختلفة. تضيف له أوضاع تغيير الصوت عنصرًا جذابًا ، مما يجعله مثاليًا للتصوير المباشر النابض بالحياة والمقابلات الديناميكية.

عندما تكون مستعدًا في أي وقت

يقدم كل جهاز إرسال ما يصل إلى 6 ساعات من الاستخدام لكل شحنة واحدة ، في حين أن حافظة الشحن تمدّ هذه المدة إلى 30 ساعة ، مما يضمن أداءً موثوقًا خلال جلسات التسجيل الطويلة. تم تصميم الميكروفون اللاسلكي BOYA ميني مع مراعاة التنوع ، ويتكيف بسلاسة مع السيناريوهات المتنوعة ، من الألعاب إلى تسجيل مدونات الفيديو، مع السماح للمستخدمين بالتعبير عن أسلوبهم الفريد بسهولة.

توافر BOYA ميني

أصبح ميكروفون BOYA ميني اللاسلكي متاحًا الآن للمبدعين في جميع أنحاء العالم من خلال موقعنا على الويب ، https://www.boyamic.com/ ، مع نطاق سعر موصى به من 45 إلى 60 دولارًا. يتوفر في خيارين باللونين الأبيض والأسود.

نُبذة عن BOYA

منذ عام 2012 ، تلتزم "بويا" بإلهام الإبداع من خلال تقنية الصوت المبتكرة. نقوم بإنشاء منتجات للمبدعين الشباب من الأجيال الحالية الذين يحبون المرح، من خلال تقديم تجارب تسجيل سلسة تبث الحياة في القصص بوضوح وأناقة.

للتعاون في مجال الأعمال والتسويق، تواصل مع "بويا" عبر: https://www.boyamic.com/about/contact.

للتواصل الإعلامي:

Jingyi Chen

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2566147/A_Closer_Look_BOYA_mini.jpg