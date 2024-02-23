إطلاق Eggy Party عالميًا يوم 23 فبراير بالتزامن مع موسم "لقاء النجوم" الجديد

من المتوقع أن تثير عائلة إيجي ضجة عالمية، حين يتم إطلاق Eggy Party أخيرًا على مستوى العالم في 2024.

غوانغجو، الصين، 23 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة NetEase Games بالإعلان عن إطلاق لعبة الحفلات المتعددة اللاعبين Eggy Party عالميًا يوم 23 فبراير 2024، ليصبح أفراد عائلة إيجي موجودين في بلدان أكثر من أي وقت مضى.

Eggy Party will launch globally on Android & iOS devices on February 23, 2024

Eggy Party هي لعبة جماعية جذابة متعددة اللاعبين للأجهزة المحمولة. وفيها، تتنافس مع الأصدقاء للتغلب على العقبات والبقاء على قيد الحياة في سلسلة من الألعاب الصغيرة المثيرة، بهدف أن تكون آخر من يصمد ناجيًا من بين المتسابقين. تتواجد عائلة إيجي في جزيرة الإيجي في Eggyverse، حيث يمكنك المشاركة في مختلف أنواع مناطق الجذب الممتعة والتعاون مع الأصدقاء للعب معًا، أو إطلاق العنان لإبداعك من خلال ابتكار ومشاركة مراحل مخصصة ليختبرها الآخرون في ورشة عمل إيجي.

لتنزيل :Eggy Party ‏ https://u5naxx1ena.onelink.me/zi1Y/4fbbamb7

سيتم إطلاق Eggy Party عالميًا على أجهزة Android وiOS يوم 23 فبراير 2024 في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعند الإطلاق، ستكون Eggy Party قابلة للعب باللغتين الإنجليزية والإسبانية، بالإضافة إلى اللغات المضافة حديثًا، بما في ذلك الألمانية والبرتغالية والفرنسية والعربية.

ونظرًا إلى أنه تم إطلاق اللعبة في منطقة جنوب شرق آسيا من قبل في سبتمبر 2023، فقد اكتسبت حضورًا قويًا في مناطق مثل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، حيث احتلت المركز الأول في الرسم البياني للألعاب المجانية في إندونيسيا أكثر من شهر. لاقت اللعبة أيضًا شعبية في العديد من الأحداث غير المتصلة بالإنترنت في كل أنحاء جنوب شرق آسيا، مما أدى إلى إنشاء قاعدة مخصصة للاعبين في المنطقة.

وفي الصين، وصل موقع Eggy Party إلى أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهريًا واستقبل 100 مليون نموذج من المحتوى الذي أنشأه المستخدمون.

سيتزامن الإطلاق العالمي لـ Eggy Party أيضًا مع أحدث حدث موسمي لها، بعنوان "لقاء النجوم"، والذي يسمح لعائلة الإيجي بتجربة عجائب جديدة، بما في ذلك المراحل الشائقة والأزياء الفريدة ومسابقة إنشاء الخرائط وفعالية Eggy Party × Beanie's Daily التعاونية.

قال Matt Liu، رئيس شركة NetEase Games Overseas Publishing: "سيكون عام 2024 عامًا هائلاً بالنسبة لـ Eggy Party، حيث تنتشر اللعبة بين ملايين الأشخاص في بلدان حول العالم. ونتطلع إلى انضمام المزيد من اللاعبين إلى Eggyverse ومشاركة المرح الذي يسود أجواءها!"

احرص على الاطلاع على Eggy Party في مواكبة إطلاقها عالميًا ومتابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لتعرف المزيد من المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2343344/Eggy_Party_launch_globally_Android___iOS_devices_February_23.jpg