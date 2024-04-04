إطلاق Intella X الجديد "المغامرة": طريقة لعب تقليدية فائقة مع مكافآت مجزية لألعاب Web3

بانجيو، كوريا الجنوبية، 4 أبريل 2024/PRNewswire/ -- كشفت شركة NEOWIZ، شركة الألعاب الكورية الجنوبية، عن اعتزازها بالإعلان عن خدمة "المغامرة"، وهي خدمة تحويلية على منصة ألعاب Web3 الخاصة بها، Intella X، مما يمهد الطريق لواحدة من أكبر التغيرات المرتقبة في قيمة الرموز إلى جانب هدايا الرموز المجانية في عام 2024. تمثل الميزة الجديد للمنصة خطوة كبيرة في سد الفجوة بين اللاعبين التقليديين والبيئة الراعية للابتكار في تقنية Web3.

Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards

إن عملية تصميم خدمة "المغامرة" قد أخذت في الاعتبار مجتمع الألعاب المتنوع حيث تقدم مزيجًا فريدًا من اللعب والتعاون والمكافآت، مما يمكّن اللاعبين من تجميع النقاط عبر الأنواع المختلفة وتحويلها إلى رموز IX الأصلية الخاصة بـ Intella X. كما يعمل هذا النهج المبتكر على تحسين المشهد العام لممارسة الألعاب الإلكترونية، حيث يلبي احتياجات لاعبي Web3 المتمرسين والجدد على حد سواء، ويقدم نظام "Crew"، وهو نظام نقابة ديناميكي يعزز العمل الجماعي والمجتمع داخل نظام Intella X البيئي.

ومع إطلاق خدمة "المغامرة"، تشجع الشركة اللاعبين على التعمق في مجموعة واسعة من أنواع الألعاب بدءًا من الإستراتيجية القائمة على الأدوار وحتى الألعاب الرياضية وFPS، حيث يوفر كل منها فرصًا فريدة لتجميع النقاط.

وفي سياق هذا الإنجاز الفريد، أعلنت Intella X بفخر عن إطلاق أول مشروع NFT PFP، وهي لعبة E.R.C.C (Early Retired Cats Club)، المستوحاة من لعبة NEOWIZ المشهورة، Cats & Soup، والتي لها أكثر من 50 مليون عملية تنزيل عالمية. وقد ارتقت مجموعة E.R.C.C بسرعة إلى مكانة بارزة بين مجموعات النخبة في أسواق NFT الرائدة مثل OpenSea وBlur، مما يكشف بدوره عن ما تتمتع به Intella X من سمعة طيبة على الصعيد الرقمي.

ومن جانبها، وفي إطار التمهيد لظهور "المغامرة"، نشرت Intella X أيضًا خدمتين رائدتين تمكنان المستخدمين من اكتساب ميزة من خلال تجميع النقاط عن طريق أنشطة اجتماعية متنوعة وعبر السلسلة وخارجها، مما يمهد الطريق للظهور الكبير للمنصة للمرة الأولى في عام 2024.

ومن جانبه، أفاد المتحدث باسم Intella X قائلاً:" إننا، من خلال الكشف عن "المغامرة"، نوجه دعوة للاعبين في كل مكان للانضمام إلينا في تجاوز الحدود التقليدية للعب والمكافآت والمجتمع. ومن خلال مغامرة تتجاوز مجرد التقدم التكنولوجي، فإننا نقود التحرك نحو مستقبل يحمل فيه كل إنجاز في اللعبة قيمة ملموسة في العالم الحقيقي، ويجسد المبادئ الأساسية لـ Web3."

حول شركة NEOWIZ

تعتبر شركة NEOWIZ (KOSDAQ:095660)، التي تأسست عام 1997، واحدة من شركات الألعاب الرائدة في كوريا الجنوبية. نجحت الشركة في نشر مجموعة واسعة من ألعاب الكمبيوتر والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى أنها شاركت في تطوير وإطلاق ألعاب ناجحة للغاية مثل Lies of P، وFIFA Online، وBrave Nine، و DJMAX Respectإلى جانب Skul: T The Hero Slayer, Cats & Soup.

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