إطلاق OKX رسميًا في تركيا في أحدث توسع عالمي

-- قدرات تحويل الليرة التركية إلى عملات رقمية، والودائع المصرفية المباشرة والسحوبات متاحة للمستخدمين الأتراك

-- تقدم OKX TR دعمًا للعملاء المحليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغة التركية

إسطنبول، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت OKX، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا Web3 وبورصة العملات الرقمية، OKX TR اليوم رسميًا، بورصة العملات الرقمية الخاصة بها في تركيا، مما يوفر للمستخدمين الأتراك بوابة موثوق بها ومتوافقة وشفافة لتداول العملات الرقمية والتمويل اللامركزي. OKX Web3 Wallet متاحة حاليًا في تركيا من خلال منصة OKX العالمية.

مع إطلاق OKX TR، يمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزات المحلية المحسنة، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات المباشرة بالليرة التركية من الشركاء المصرفيين مثل Fibabanka و VakıfBank و Ziraat Bankası و İş Bankası و Şekerbank و Türkiye Finans. هذا النهج، الذي يركز على احتياجات المجتمع المحلي، يضمن للمستخدمين القدرة على المشاركة في تداول العملات الرقمية وأنشطة التمويل اللامركزي بسهولة وكفاءة.

يقدم فريق OKX TR أيضًا دعمًا للعملاء المحليين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باللغتين التركية والإنجليزية، مما يضمن حصول المستخدمين على المساعدة في الوقت المناسب والتوجيه الشامل عند الحاجة.

تقدم OKX TR للمستخدمين الأتراك منصة قوية لتداول أزواج العملات الرقمية الرئيسية، بما في ذلك USTD/TRY وBTC/TRY وETH/TRY، وتوفر للمستخدمين ميزات تشفير متقدمة.

تتوفر أيضًا OKX Wallet، وهي محفظة Web3 غير احتجازية توفر الوصول إلى بوابة حفظ ذاتي آمنة وسهلة الاستخدام لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، واستخدام التطبيقات اللامركزية، والمزيد. إنها أول محفظة تتميز بكل من تقنية الحوسبة متعددة الأطراف (MPC) وميزات تجريد الحساب (AA)، مما يمهد الطريق لاعتماد أوسع بين المستخدمين الأقل دراية بالتقنية.

في مايو 2023، أعلنت OKX أنها ستتوسع إلى تركيا وافتتحت منذ ذلك الحين مكتبًا ووظفت فريقًا في السوق. مع الإطلاق، ستستمر OKX TR في النمو والاستحواذ على حصة السوق المحلية من خلال تقديم منتجات وخدمات محلية.

قال Hong Fang رئيس OKX: "يعد الإطلاق الرسمي لـ OKX TR علامة فارقة في إستراتيجيتنا للتوسع العالمي. مع معدل اعتماد للعملات الرقمية يقترب من %50، تمثل تركيا سوقًا ديناميكيًا وواعدًا للغاية للصناعة مع استمرار تطورها. إن المستوى العالي من مشاركة السكان وفهمهم للأصول الرقمية يجعلها بيئة مثالية لـ OKX، ونحن ملتزمون بشدة بالمساعدة في مواصلة نمو هذا النظام البيئي النابض بالحياة بالفعل".

قال Mehmet Çamır، رئيس مجلس إدارة OKX TR: "إن إطلاق OKX TR هو دليل على إيماننا بالإمكانات الهائلة للنمو في البلاد والتزامنا تجاه السوق. تعتبر تركيا بالفعل رائدة عالميًا في تداول العملات الرقمية، وهي أيضًا في وضع رئيسي للنمو في مجال التمويل اللامركزي. نحن متحمسون لدعم هذا التطور، ونعتقد اعتقادًا راسخًا أن وجودنا هنا سيلعب دورًا محوريًا في تعزيز ظهور تركيا كمركز ابتكار لـ Web3. "

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نبذة عن OKX



OKX هي منصة رائدة عالميًا في مجال تداول العملات الرقمية وشركة متخصصة في تكنولوجيا Web3 المبتكرة. كما أن OKX، التي تحظى بثقة أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، تشتهر بكونها واحدة من أسرع تطبيقات العملات الرقمية وأكثرها موثوقية في العالم.

كشريك رئيسي لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي وماكلارين فورمولا 1 واللاعب الأوليمبي سكوتي جيمس وسائق سباقات فورمولا 1 الشهير دانيال ريكاردو، تهدف OKX إلى تعزيز تجربة المعجبين بفرص مشاركة جديدة. كما أن OKX الشريك الرئيسي لمهرجان تريبيكا السينمائي كجزء من مبادرتها لجذب المزيد من المبدعين إلى عالم الويب 3.

محفظة OKX هي أحدث عروض المنصة للأشخاص الذين يتطلعون إلى استكشاف عالم الرموز الغير قابلة للاستبداول NFTs والميتافيرس أثناء تداول رموز GameFi و التمويل اللامركزي DeFi.



تلتزم OKX بالشفافية والأمان وتنشر إثبات الاحتياطيات على أساس شهري.

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بيان إخلاء المسئولية



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